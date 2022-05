Zdroj: Shutterstock

Základní výběr se zdá těžký, když existuje tolik různých a krásných růží. Usnadníte si ho tím, že pro začátek zvolíte správnou skupinu růží, podle jejich vzrůstu. Aby hezky zapadly mezi další výsadbu. A teprve potom řešte konkrétní odrůdu.

Růžová typologie

Mnohokvěté neboli záhonové

Nabízí nejvíce různých odrůd, dorůstají do výšky asi 60 až 90 centimetrů a šířky 40 až 60 cm. Počítejte s bohatým kvetením i velmi dobrou odolností vůči chorobám. Vysazují se do skupin, hezky vypadají i ve spojení s jinými rostlinami, tradičně se doprovází například levandulí.

Půdopokryvné

Z nich vytvoříte voňavý koberec. Často dorůstají do výšky 50 centimetrů, ale najdete i vyšší. Mnohé mají poléhavé výhony, jiné slibují kompaktnější růst. Nejčastěji se jimi lemují větší záhony, vysazují se podél cest, u zídek a jde to i do nádob.

Popínavé

Pnoucí růže dorůstají do výšky doslova několika metrů a potřebují oporu, třeba pergolu. Ale můžete je nechat pnout například přes zídky. Uplatní se na malých i větších zahradách. Při nákupu se ptejte, zda mají výhony měkčí, či spíše tužší.

Keřové

Také se jim říká sadové nebo parkové. Dorůstají výšky asi 1 až 2 metrů. Při výsadbě počítejte s jejich robustností. Použít je lze jako solitéry, na živé ploty, vytvoří půvabné pozadí smíšeným záhonům.

Všechny růže jsou krásné, stačí si jen správně vybrat Autor: Shutterstock

Velkokvěté

Setkáte se i s názvem čajové, podle čínské čajové růže, z níž se začaly šlechtit. Budou vysoké asi kolem 80 centimetrů až 1 metru, většinou výrazně voní. Spolehlivě vyniknou ve skupinách, stačí vybrat různé barvy jedné odrůdy. Hodí se také k řezu do vázy.

Zakrslé

Jak už označení napovídá, nejsou příliš veliké, výška miniaturních růží se obecně pohybuje do 40 až 50 centimetrů. Uplatní se rovněž v nádobách, perfektně se hodí na skalku. Keříky kompaktního tvaru bohatě kvetou celou sezonu.

Něco navíc

Plané neboli divoké či botanické růže podpoří vyznění přírodně laděných zahrad. Květy nejsou nijak velké, zato vás růže potěší na podzim šípky. Kdysi dávno to byly právě ony, které stály na začátku cíleného šlechtění. Tak vznikly historické neboli staré růže, které potřebují dostatek prostoru a většinou kvetou jednou ročně. Později z nich vznikly moderní růže.

Velkou zajímavost představují stromkové růže štěpované na kmínek, často jde o mnohokvěté nebo velkokvěté, případně i pnoucí či půdopokryvné. Od toho se odvíjí finální výška. Společné mají jedno, jsou nepřehlédnutelné.

Ovšem pokud s růžemi skutečně začínáte, vyberte si raději některé ze skupin půdopokryvných či mnohokvětých, jejichž pěstování byste měli v pohodě zvládnout. Na balkon zase zkuste miniaturní.

