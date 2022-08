Zdroj: Shutterstock

Sítě do oken plní nejlépe svůj účel v letních měsících, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Jsou lehké, prodyšné a snadno se instalují. Dnes už se navíc vyrábí takové, kterých si pouhým okem ani nevšimnete. K dostání jsou v mnoha velikostech, materiálech, barvách rámu i sítě.

Jaké jsou materiály?

Jako materiál rámu je většinou využit profilovaný lehký hliník, může to však být i plast s dekorem imitace dřeva nebo rám z dřevěných profilů. Síťka samotná je většinou ze směsi sklolaminátu nebo skelného vlákna s vinylovým povrchem. V dnešní době má síťka téměř vždy ochranu proti UV záření, díky níž síť nebledne.

Jak se sítě do oken instalují?

Instalace je možná hned několika způsoby na základě pořízeného typu sítě do oken. Sítě můžete nasazovat na okna, přivrtat ke zdi nebo i přímo do oken. Existují však i rolovací sítě do oken a sítě do dveří. Každý typ a způsob řešení instalace sítě do oken má svá specifika, která jsou závislá i na materiálu rámu a sítě.

Typy sítí do oken

Mezi nejjednodušší způsob ochrany oken patří sítě nasazovací, lze je totiž flexibilně nasadit i vysadit prakticky kdykoliv. Především na zimu je to u tohoto typu sítí výhoda, protože je můžete sundat, čímž prodloužíte jejich životnost a použitelnost. Rolovací sítě jsou specifické a oblíbené především u střešních oken. Můžete je navrtat do rámu okna, do stěny i na zeď. Od způsobu instalace se odvíjí i mobilita okna a jeho možnosti maximálního otevření. Sítě do dveří se navrtávají do rámu dveří, přičemž mají panty k otevírání.

Snadná údržba

Všechny sítě proti hmyzu jsou kvůli svému účelu a funkci vystaveny značnému znečištění z okolí. Působí na ně déšť, prach, smog, polétavé nečistoty jako pyly, listy, snítky, výkaly ptáků atp. Jejich údržbu proto nepodceňujte a čistěte sítě pravidelně. Jen tak vám budou dlouho a dobře sloužit.

Nasazovací sítě je ideální čistit 3x do roka, záleží však na míře znečištění. Někdy postačí síť opakovaně a jemně celou vysát při nízkém tahu vysavače. Pokud chcete být důkladní, použijte po vysavači kartáč na oblečení a poté ještě síť otřete jemně hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

Sundavací síť lze také celou namočit a opláchnout vodou. Poté ji nechte proschnout a až suchou nasazujte do okna. Sundavací sítě byste měli vyčistit vždy před uschováním na zimu, tak budete mít ochranu před hmyzem připravenou k okamžitému využití další rok.

