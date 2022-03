Zdroj: Viabel

Výběr spaní pro malé děti závisí zejména na jejich věku, výšce, ale také povaze. Což je velice důležité zohlednit nejen při přechodu potomka z ložnice rodičů do svého pokoje, ale i když měníte dětskou postýlku za verzi pro dospělé.

Pro kojence

Dětská postýlka pro ratolesti ve věku 0 až 1 rok má mít vždy bočnice, alespoň z jedné strany spouštěcí, případně i odnímatelné, a nastavitelnou výšku roštu, do dvou či tří poloh. Nicméně mnozí novorozenci se ve velkém prostoru postýlky nemusí cítit dobře, pak je nejprve ideální kolébka, orientačně do půl roku dítěte. Rovněž se prodává i takzvaná výstelka v kombinaci s dětskou postýlkou, kdy výstelka zastupuje kolébku a zavěšuje se na konstrukci postýlky. Ta je často o rozměrech 120 x 60 cm či jinak a může být opatřená kolečky. Až bude mít dítko větší postýlku, tuhle využije třeba jako malý gaučík.

K dětské postýlce Cariba si lze doobjednat dolní zásuvku Autor: Asko - Nábytek

Pro batolata

Věk mladších batolat se orientačně uvádí mezi 1 až 2 roky, starší batolata jsou dvouletá až tříletá. Nyní se malá postýlka může vyměnit za větší, například 140 x 70 cm, jež je opět vybavená bočnicemi, které lze snadno namontovat i demontovat. Rodiče jistě sami poznají, kdy nastane čas pro spaní bez bočnic. Nicméně některé děti už v tomto věku zvládnou přechod do postele pro dospělé (200 x 90 cm), minimálně zkraje či i déle s bočnicemi.

Pro předškoláky

Potomci ve věku 3 až 6 let mají velký výběr. Hodně oblíbené jsou takzvané spací domečky, kdy je postel mnohdy zvýšená a místo pod ní se využívá na hraní, nebo jako úložný prostor, případně ho lze doplnit policemi, šuplíky a jinými prvky. Schůdky k vyvýšené posteli rovněž můžou disponovat úložným prostorem. A pokud se rozhodnete pro dospěláckou verzi, i mezi nimi najdete verzi domečku ve standardních rozměrech 90 x 200 cm.

Některé rostou s dítětem

Rostoucí postele se prodávají v různých variantách. Najdete postýlky pro miminka, které lze časem prodloužit, také jde u nich snížit zábradlí, zvýšit je, nastavit jinou úroveň roštu. Některé postele lze dokonce instalovat nad sebou jako patrové (když přibude sourozenec). Takovou rostoucí postel dítko využije třeba od 0 do asi sedmi let. Nebo se s prodlužováním délky začíná u postelí orientačně od 140 cm, některé lze prodloužit až na asi 200 cm.

Postýlka Släkt poroste s dítětem (minimální délka 135 cm, maximální 205 cm) Autor: Ikea

Kdy zvládne spát v posteli pro dospělé?

Pro některé děti to není problém ve dvou letech či ještě dříve, jiné se můžou z velké postele vracet do té vaší, i když už chodí do školky. Správná doba teoreticky nastává kolem 2 až 3 let, prakticky to musíte odhadnout sami. Zkuste to, pokud dítě dobře spí, zpravidla celou noc bez buzení. Nebo když se vzbudí a postýlku opustí, dokáže se do ní třeba i s vaší pomocí vrátit, bez křiku a pláče. Čas na změnu nastává i tehdy, když samo zvládne zdolat stranice (bočnice), což je nebezpečné.

