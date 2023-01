Zdroj: Rowenta

Nechce se vám vysávat a pak ještě vytírat? Zkuste to dělat obojí najednou. My to zkusili a je to docela super věc. Má svých pár mušek, ale to asi všechno, co se snaží zvládnout víc věcí najednou.

Jmenuje se Rowenta X-Combo a je to takový klasický tyčový vysavač. Jen ta hlavice dole je trochu větší, těžší. Šplouchá v ní voda, a navíc má zespoda dva zvláštní kotoučky. Jsou to jakési mopovací návleky, které zároveň při vysávání vytírají. To umí i každý robotický vysavač. Tady je výhoda, že nemusíte nikde nic složitě spouštět, hledat, nastavovat, zvedat kabel apod., a hlavně ty kotoučky rotují, takže skutečně dobře vytřou.

Vzhled

Tenhle stroj je vlastně standardní tyčový vysavač s akumulátorem. Tělo bezsáčkového vysavače je umístěno dole, takže ruka se rychle neunaví, ale tím také vzniká zásadní problém s možností vyluxování pod sedačkami, skříněmi apod. Prostě tam nezajede.

Luxování ale není nijak silné. Především otvor pro vysávání není moc velký a standardní vysavač udělá práci zaručeně lépe. To je jeden z kompromisů, které musí majitel skousnout.

Hlavice ve spodní části pak je velká a těžká, protože nese nádržku na vodu a také motor pro otáčky mopovacích kol. Hlavice se pak vhodně hodí do podložky, která není potřeba, ale pokud jsou mopovací kotoučky mokré, je to vhodnější. Navíc tím odpadají i neumělé snahy o nalepení kotoučků přesně na střed otáčení. Vloží se do výřezů v podstavci, postaví se na ně vysavač a přes suchý zip se samy přesně připojí.

Funkce

Rowenta X-Combo je užitečná především v tom mopování. Nádržka není nijak velká, takže nečekejte, že s ní vytřete celý byt, ale to, kde se nejvíc tenhle stroj bude hodit, jsou předsíně a haly u rodinných domů, kde je našlapáno. Zvlášť v zimě. My to vyzkoušeli u nás v panelákovém bytě a nemohli jsme si to v rámci rodiny vynachválit. Fleky od sněhu a soli jsou během chvíle uklizeny a s každým praním stačilo mopovací kotoučky nohou sloupnout, přihodit do pračky a za chvíli už byl stroj zase připraven.

Na madle lze volit několik režimů – samotné mopování, mopování s vysáváním a vysávání. Trochu jsem byl zmaten, protože třeba samotné vysávání stejně znamená, že kotoučky se točí. Já využil z drtivé většiny kombinovaný provoz. Na standardní otáčky vydrží pracovat přibližně půl hodiny. Hodina, kterou píšou na krabici, asi bude na jednotlivém módu vysávání.

Na madle u ukazováčku je pak další tlačítko, které zvyšuje výkon saní a rotace. To se hodí u silně špinavých podlah, ale také hodně rychle vyždímá baterku. U jejího nabíjení musím poděkovat konstruktérům, že nevymýšleli zase nějaké „geniální zavěšovadlo“ nebo stacionární box, ale prostě mají nabíječku a vyndavací akumulátor. Nejjednodušší a nejlogičtější řešení. Díky.

Spokojeni?

Jak jsem napsal, tohle je dokonalý společník, který bude stát v rohu chodby a každý večer přejede zapatlanou podlahu, aby se špína neroznesla po domě. Geniální! Mezi přednosti pak považuji jednoduchost plnění vodní nádržky a snadnost čištění nádobky na prach. Ta ovšem má i nedostatek, že se prostě musí vyndavat dvěma rukama. Nejde jinak. Jen se podívejte, co se stane, když to člověk zkouší jednou rukou. Je to ve videu.

I když je stroj hodně těžký, manipulace je snadná. Čištění podlahy je výrazně kvalitnější než třeba u obyčejného robotického mopu, který ten svůj hadřík jen tak potahá po zemi. Tohle skutečně čistí.

Za nevýhodu považuji vynechání mezery mezi oběma kotoučky a také nutnost vlastně neustále postupovat vpřed, protože při pojezdu vzad jsou veškeré nečistoty odpinknuty kotoučky do stran, takže třeba pod sedačku, kam už nezajedete.