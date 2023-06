Zdroj: Cool Interior

Někdo je doslova hladový po aktuálních hitech, jiný zase bývá ve výběru novinek zdrženlivější. Všechno je správně. Keramické obklady a dlažby neměníte každý rok, a navíc platí, že co se začalo objevovat na mezinárodních veletrzích před pár lety a mělo úspěch, zůstává na výsluní.

Mezi stálice patří také retro dekory a tvary:

Kdo udává trendy

Hlavní inspirací je mezinárodní veletrh keramiky a koupelnového vybavení Cersaie. Proběhl na konci září loňského roku v italské Bologni, své produkty prezentovalo 624 vystavovatelů na 140 000 m² plochy. Co nastínil, to víceméně potvrdilo další mezinárodní dostaveníčko, veletrh keramiky, koupelen a kuchyní Unicera, který se uskutečnil v tureckém Istanbulu loni v listopadu (více než 330 vystavovatelů, 80 000 m²). Když k tomu ještě připočteme aktuální zkušenosti prodejců keramických obkladů a dlažeb, dostaneme nepřebernou škálu tvarů, designů i barev.

Stále více i méně

Začínáme rozměry. Nikoho nepřekvapí, že formáty se stále zvětšují. Rozměry 90 x 90 cm či 120 x 120 cm nebo 60 x 120 cm jsou už dávno běžné a nepotrvá dlouho, než se i ty atakující či přesahující 2 metry přestanou považovat za výjimečné. Hodně produktů se také zeštíhluje. Kromě maximálních velikostí je v kurzu co největší rozměrová škála u oblíbených kolekcí, proto k nim každoročně přibývají další rozměry. Neohromují velikostí, ale rozšiřují nabídku. A je potěšující, že současně se vrací i malé formáty, typicky 10 x 10 cm nebo 20 x 20 cm, u cihliček například 7,5 x 15 či 20 cm. Bonusem velkoformátů je minimum spár, naopak s menšími rozměry si lze při pokládce více vyhrát.

Výroba a technologie pomáhají

Líbí se vám dřevěné laťky, ale v koupelně si na tento přírodní materiál netroufnete? Nemusíte, zastoupí ho obklad se strukturovaným povrchem, který vzniká lisováním keramické hmoty, příslušný dekor pak digitálním tiskem. Nejen u nápodoby dřeva je populární 3D efekt. Nemusí být všechno stejné, klidně kombinujte různé typy povrchů, kdy je jedna stěna hladká a druhá plastická, přitom zůstává zachovaná jednota stylu. Sladit se dá celý byt, s použitím stejného odstínu, ale odlišných, a přesto navzájem navazujících dekorů. Na závěr zmiňme technologii využívající ionty stříbra. Má antibakteriální účinek a zamezuje růstu patogenních mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísně.

Co vás oslní

Z kamenů se nejčastěji napodobuje mramor. U něho se vyzdvihuje to, co dříve u imitací dřeva, stále dokonalejší kresba. Ani ta není jedna, což platí rovněž pro barevnost (kromě bílé a šedé se nyní hodně preferuje sytá zelená a modrá nebo jemnější růžová). Těm, kdo chtějí něco méně nápadné, lze doporučit imitace travertinu (na výběr je řez žilou, kdy vznikají proužky, nebo příčný řez vytvářející tečky a mapy). Do třetice jde o kameny „hádej, kdo jsem“, v nichž se inspiračně snoubí více různých druhů hornin.

Série Atmosphere značky Armonie imitující kámen obsahuje 3 různé vzory ve stejných barvách (na výběr je 5 barev) Autor: MB keramika

Dalším velkým tahákem veletrhů byly přírodní motivy doslova v obřích velikostech. Ty vás přenesou do džungle, rozkvetlého sadu nebo na louku. Svým způsobem nahrazují tapety a mnohem snáze se udržují v perfektním stavu. Svou pozici na trhu upevňují několik let stejně jako imitace kovu. U něj se také už nějaký čas obdivuje navození dojmu opotřebení (patina), zase se vrátily metalické povrchy, ovšem zrcadlový efekt je opravdu oslňující.

Vzory, tvary a návrat barev

Velmi oblíbené jsou geometrické vzory, mnohdy v retro verzi, ale i čistě moderní. Pokračuje obliba patchworku jako návaznost na populární retro styl, zajímavě vypadá dlažba připomínající ručně vyrobené kachle. Pro odpůrce minimalismu se nabízejí tvary, o nichž jsme už psali loni, například šipka, rybí šupina nebo třeba vlnka. Rovněž díky nim se rozšiřují možnosti pokládky.

A návrat slaví barvy – život je zase o něco veselejší. Vidět je můžete také v imitacích teraca, po nichž velice často sahají designéři i architekti, je to velký hit. Dalším je vybavení koupelen, které sází na keramický obklad všude. V jednom designu si tak můžete pořídit nejen obklady, ale také koupelnový či jiný nábytek. A dokonce s oblými tvary.

Tento článek jste mohli najít v časopisu DŮM & ZAHRADA, č. 4/2023.