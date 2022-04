Zdroj: Shutterstock

Kvetoucí trubač kořenující je skutečně nádherný. Sice si na květy musíte počkat do léta, zato jich bude opravdová záplava. Nepřehlédnete je, jde o jednu z mála dřevin kvetoucích v létě. Během pár let vytvoří nádhernou zelenou kulisu přesně v místech, kde to potřebujete.

Najděte mu oporu

K tomu, aby skutečně zazářil, potřebuje trubač kořenující (Campsis radicans) oporu, přichytává se jí pomocí přísavných kořínků. Ideální je jeho výsadba ke stěně nebo treláži, často se používá u pergol, ale může pokrýt třeba i zídky. Doporučuje se aspoň prvních několik výhonů přivázat.

V dospělosti dosahuje výšky asi 8 metrů, v teplejších oblastech ještě o něco více. Nicméně jeho "míry" berte s rezervou. Hodně záleží na zvoleném kultivaru, samozřejmě najdete i menší popínavky.

Zahradu může ozdobit nejen jako pnoucí rostlina, ale i solitér v podobě stromku, kterému rovněž pořiďte oporu (v tomto případě je lepší využít trojnožku).

V létě vás díky této popínavce čeká skutečně nádherný pohled Autor: Shutterstock

Květy jako od malíře

Jeho květy jsou zajímavé hned z několika důvodů. Bavíme se o tvaru, který někomu může evokovat „rozvinutý“ kalich na pití, jinému zase toto otevření připomene známý hudební nástroj. Květy vyrůstají ve skupinách po mnoha kusech. Atraktivní tvar zdůrazňuje i jejich velikost, udává se asi 8 centimetrů. Z barev převládá nádherně sytá oranžová až oranžovo-červená, méně časté jsou žluté květy (například kultivar Flava). Trubač kořenující kvete od července do září na mladých jednoletých výhonech, plody jsou tobolky. Opadavé lichozpeřené listy potěší tradičně zelenou barvou.

Miluje slunce

Trubač má skutečně rád sluníčko a chráněný prostor, také potřebuje vyživenou propustnou půdu, neutrální až mírně zásaditou. Než dobře zakoření, zalévejte ho tak, aby zemina nevyschla, mladé rostliny jsou citlivé na nedostatek vláhy. Ale pozor na přemokření! Okolí kmene pokryjte mulčem, který brání vysoušení zeminy a chrání kořenový systém (ale ten můžete i přistínit, například půdopokryvnými trvalkami).

Ani v zimě nepotřebuje mnoho péče, jde o mrazuvzdornou rostlinu. A v našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.

Když vám jeden nestačí

Rozmnožit trubač se dá více způsoby, mezi osvědčené patří kořenové řízky, které se odebírají na jaře, nebo dřevnaté řízky (na ně si udělejte čas až v létě). Na jaře lze rovněž využít hřížení. Naopak problematičtější je množení semeny.

Trubač sice může růst „jako kůl v plotě“, ale byla by to škoda, vhodným řezem se podporuje bujná násada květů a upravuje celkový vzhled. Řez se provádí v době vegetačního klidu, nejlépe na přelomu zimy a jara.



Zdroj: Atlasrostlin.cz, iReceptar.cz