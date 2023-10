Zdroj: shutterstock.com

Úzkost patří k běžným lidským emocím, obvykle se objevuje bez jednoznačné příčiny. Naopak strach má příčinu jasnou. Pokud se úzkost začne vyskytovat nečekaně, v neadekvátních situacích, trvá dlouho v nepřiměřené intenzitě, může jít o úzkostnou poruchu.

Rozdíl mezi úzkostí a úzkostnou poruchou

S úzkostnými pocity se alespoň jednou v životě setkal každý z nás. S úzkostí jako takovou už má zkušenost méně lidí. O tom, co je úzkost, jak ji rozpoznat a co proti ní dělat, jsme už psali. Věděli jste ale, že úzkost není nic nového? Je to reakce, která už od evoluce pomáhala člověku přežít. Její součástí byl strach, předtuchy i obavy. Člověk se přestal soustředit na zbytečnosti kolem a řešil opravdový problém.

Jak se projevuje úzkost:

Úzkosti, které však známe v současnosti my, však nemají reálný důvod a objevují se, i když v ohrožení nejste. Vyčerpají vás nejen psychicky, ale také fyzicky. Podle některých statistik se s úzkostnými poruchami potýká až 374 milionů lidí.

Úzkostná porucha umí snížit kvalitu života a může vést k rozvoji dalších poruch – duševních i fyzických. Patří sem deprese, nespavost, obtíže s trávením nebo vysoký krevní tlak. Výskyt úzkostných poruch je částečně ovlivněn také geneticky. Pokud v rodině máte někoho trpícího úzkostnou poruchou, je vyšší riziko vzniku onemocnění i u vás.

Úzkost však nepřijde z ničeho nic, alespoň většinou. Obvykle jí předchází náročné životní situace, dlouhodobý stres a nedostatek klidu a odpočinku.

Jak poznáte úzkostnou poruchu?

Osoby trpící úzkostnou poruchou mají psychické i fyzické příznaky. Tělo reaguje nejen na skutečné, ale i domnělé nebezpečí tak, že uvolní stresové hormony (kortizol a adrenalin). Tyto hormony tělo připravují na reakci boje nebo útěku.

Psychické příznaky:

Nespavost,

noční můry,

panika,

vtíravé myšlenky, které neumíte kontrolovat,

problémy se soustředěním,

neklid,

strach, pocit ohrožení.

Fyzické příznaky:

Sucho v ústech,

závratě,

motání hlavy,

bolest hlavy,

dušnost,

nevolnost či zvracení,

pocení,

návaly horka,

třes,

bušení srdce,

zrychlený tep.

Typy úzkostných poruch

Generalizovaná úzkostná porucha

Je to dlouhodobý stav, kdy váš život narušují nadměrné obavy týkající se budoucnosti, zodpovědnosti, zdraví, financí, ale i rodiny. Myšlenky vedou k únavě, svalovému napětí, nevolnostem, bolestem hlavy a nadměrnému pocení. Ovlivňují i spánek.

Panická porucha

Panická porucha se pojí s náhlými záchvaty intenzivního strachu. Setkat se můžete se strachem ze smrti, ze ztráty sebekontroly, ze šílenství. Můžete mít i pocit příznaků závažné nemoci, jako je třeba infarkt. Tento stav vyústí do panické ataky, kterou lze chápat jako záchvat.

Obsedantně kompulzivní porucha

Dotyčná osoba má nutkavé myšlenky, které jsou obtěžující a vtíravé. Dochází k tvoření stereotypů, pacienti si tvoří rituály, které nutkavé myšlenky mohou lehce utlumit, v běžném životě jsou ale obtěžující.

Fobie

Fobie znamená extrémní strach z určitého zvířete, místa, situace, pocitu nebo objektu. Známo je více než 500 druhů fobií. Mezi nejčastější fobie patří agorafobie (strach z otevřených prostor), arachnofobie (strach z pavouků) či sociální fobie (strach ze sociálních situací).

Pokud máte podezření na úzkostnou poruchu, navštivte co nejdříve lékaře. Je důležité určit konkrétní typ úzkostných potíží a zahájit vhodnou léčbu.

Jak se léčí úzkostné poruchy?

Diagnostikovaná úzkostná porucha se léčí vhodnými léky a psychoterapií. Cílem léčby nebývá úplné odstranění příznaků, ale kvalitní fungování v životě. K léčbě se používají:

Antidepresiva – léčba s nimi je dlouhodobá, jejich účinek nabíhá postupně. Na začátku léčby může dojít ke zhoršení.

Benzodiazepiny – jde o léky s rychlým nástupem účinku, zklidní psychické i fyzické příznaky.

Pregabalin.

Kombinace výše uvedených léků.

Psychoterapie.

Na co byste neměli zapomínat:

Choďte spát ve stejnou dobu, ve stejnou dobu i vstávejte.

Mějte dostatek času na pohyb i odpočinek.

Nevyhýbejte se svým přátelům a blízkým.

Naopak se vyhýbejte alkoholu.

Pokud chcete vyzkoušet i přírodní léčbu, možností jsou rostliny, jako jsou meduňka, kozlík, chmel nebo levandule.

Při dlouhodobém stresu potřebujete doplnit hladinu hořčíku. Pomoci vám mohou také vitaminy C a B, dále železo.

