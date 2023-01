Zdroj: Shutterstock

Vakuování potravin je skvělý způsob, jak udržet potraviny déle čerstvé. Vakuovačka z balíčku s potravinou vysaje vzduch a zpomalí tak množení mikroorganismů (bakterie a zárodky plísní, které ovlivňují rozkládání potravin), ke kterému jinak za přítomnosti vzduchu běžně dochází.

Potraviny je možné vakuovat do sáčků i dóz. Podle vybraného typu vakuovačky a příslušenství, které nabízí, se rozlišuje vakuování do přilnavých plastových fólií či obalů a vakuování do nejrůznějších dóz.

Dózy a nádoby speciálně pro vakuové systémy na potraviny bývají vyrobené ze skla či odolného plastu. Mívají kvalitní těsnění víka zamezující úniku vzduchu. Vakuovací sáčky a fólie jsou praktičtější, pokud zároveň s prodloužením trvanlivosti od zavakuování očekáváte i větší prostorové možnosti pro skladování. Potraviny zavakuované v plastovém sáčku či fólii zabírají v porovnání s velikostí v původním obalu jen minimum místa. Fólie mají tu výhodu, že si jejich velikost můžete ustřižením libovolně upravit. Některé varianty sáčků jsou pak vhodné i pro opakované použití.

3 tipy vakuovacích systémů

1. Ruční vakuový systém na potraviny

Ruční vakuové systémy na potraviny se hodí pro občasné používání. Oproti ostatním typům jsou cenově dostupnější a kompaktnější, díky tomu je snadno uskladníte i v malých kuchyních či na chatě. Umožňují vakuování potravin do sáčků i dóz a většinou fungují na baterie.

2. Automatická svářečka fólií

Automatická svářečka fólií patří k nejoblíbenějším a hodí se i pro časté vakuování. Potravina se vloží do sáčku, vakuovačka pomocí hadičky odsaje přebytečný vzduch a poté sáček neprodyšně uzavře horkým svarem. Takto zavakuované potraviny zabírají při skladování jen minimum místa.

3. Vakuový box

Vakuový box představuje plastovou nádobu pro uchovávání potravin. Po stisknutí tlačítka se z nádoby automaticky odsaje vzduch a vznikne prostředí, ve kterém jsou potraviny schopné vydržet déle čerstvé. Díky stabilnímu tvaru nádoby lze takto uchovávat dokonce i pečivo.

Zdroj: vakuovacky.cz, alza.cz