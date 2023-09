Zdroj: Shutterstock

Recyklace a využívání kuchyňského odpadu je skvělým způsobem, který vám může usnadnit práci a ušetřit peníze. Toto nakládání s kuchyňskými zbytky může být ekonomickým a ekologickým řešením spousty problémů. Vodu z uvařených brambor například můžete použít jako univerzální čisticí prostředek nebo k zalévání rostlin. Vyzkoušejte také tyto geniální triky.

Voda z brambor proti kocovině i paradentóze

Klasická osolená voda, v níž jste uvařili brambory, je téměř zázračná. V první řadě je skvělé ji uchovat v ledničce a využít ji jako základ pro různé polévky. Její schopnosti ovšem sahají mnohem dál. Zkuste do vody z brambor přidat kmín a po lžičkách ji popíjet po propité noci. Uvidíte, že se vám během několika málo minut uleví.

Voda z vařených brambor je rovněž skvělým bojovníkem proti onemocnění dásní či paradentóze. Trpíte-li některou z nemocí dutiny ústní, pravidelně kloktejte tekutinu, která zbyla po přípravě brambor.

Bramborová voda pro rostliny

Zkuste bramborovou vodou pohnojit rostliny. Bramborová voda je známá tím, že urychluje uvolňování rostlinných živin z půdy, a díky tomu je mohou rostliny a plodiny dokonaleji absorbovat a využít vše potřebné. Velmi podobně také funguje těstovinová, neosolená voda, jen s tím rozdílem, že obsahuje pouze škrob.

Vyleštěte příbory vodou z brambor

Vodu z brambor můžete použít také na leštění zašlých příborů. Použití je naprosto jednoduché. Stačí, když příbory namočíte na pár minut do vody z brambor a poté je vyleštíte jemným a savým hadříkem – opět se budou lesknout jako nové.

Mytí podlah vodou z brambor

Pro úklid podlah nemusíte kupovat drahé čisticí prostředky. Hravě si s tím poradí voda z brambor. Ta je obohacená škrobem, který pomáhá rozpouštět tuk, který se usazuje zejména na podlaze v kuchyni.

K mytí podlah můžete využít vodu, ve které jste vařili brambory, nebo si připravit nálev z bramborových slupek. Ty vložte do nádoby a zalejte vroucí vodou. Nechte směs odstát do druhého dne a máte hotovo. Abyste tomuto roztoku dodali příjemnou vůni, můžete přidat pár kapek libovolného esenciálního oleje nebo půl hrnku citronové šťávy. Do této směsi namočte mop a podlahu vytřete. 15-20 minut nechte působit, a nakonec utřete suchým hadrem.

