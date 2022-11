Zdroj: Shutterstock

Každý dospělý člověk ví, že záchod není kontejner, přesto do něj házíme to, nad čím nejen vodohospodářům zůstává rozum stát. Záchod přece není odpadkový koš! Co do něj opravdu nepatří?

Vlastně je to strašně jednoduché. Splachujte jen to, co vykonáte při malých a velkých potřebách plus toaletní papír, nic víc. Vadí dokonce i vlasy. A nejen ty.

Testujte sami

Vybrat si ideální toaleťák, který plní svou funkci, nedře delikátní tělesné partie a dá se dobře spláchnout, dokáže snad každý. Spláchnutí na první dobrou není sice stoprocentním důkazem dobré rozložitelnosti papíru, ale v domácích podmínkách jiný test těžko můžete provádět.

Hygienické potřeby? Stelivo? Ani náhodou

Dámské hygienické potřeby ani plenky pro mimina do mísy neházejte. Totéž platí o vlhčených ubrouscích, odličovacích tamponech a dokonce i o papírových kapesnících. A už vůbec do záchodu nepatří „uchošťoury“, na které se krásně nabalí chomáče vlasů a vyrobíte zátku jako nic. Na závadu je samozřejmě i kočičí stelivo.

Zrádné tekuté

Málokoho snad napadne dávat do klozetu toxické látky jako rozpouštědla, ředidla, laky či barvy. Ale s použitým olejem je to jiná, přesto ani on sem nepatří. Takový olej slévejte do petky a pak ho v lepším případě odneste do sběrného dvora, v horším dejte do smíšeného odpadu (nikoliv do popelnice na plasty). A pokud na pánvi zbylo jen trochu tuku, vytřete ji ubrouskem a ten hoďte do koše.

Stop lékům i umělým sladidlům

Záchod nechce ani léky. Když je už nebudete používat, odneste je do lékárny. Pozor! Do mísy nepatří ani kontaktní čočky. A dnes tak často používaná umělé sladidla rovněž vadí. Jde o syntetické látky, které čističky odpadních vod neumí zcela odstranit.

A co kávová sedlina?

V tomto případě se názory odborníků rozcházejí, někdo ji zásadně nedoporučuje splachovat, jiný nad ní přimhouří oko. Vtip je v množství. Kávová sedlina funguje jako skvělý čistič, jenže ani klozet nebudete drhnout stokrát za den. Pokud vaše rodina denně vypije spoustu kávy, lógr raději využijte jinak. Nechte ho proschnout a použijte třeba na eliminaci pachu v ledničce nebo přidejte do psího šamponu, tahle kombinace odpuzuje blechy. Kávová sedlina je výborná i pro interiérové rostliny a rovněž i ty zahradní. Ale pozor, chcete-li ji použít jako součást hnojení, neměli byste kávu sladit.

NE zbytkům potravin

Když už musíte vyhodit nespotřebované jídlo, odložte ho do směsného odpadu. Nebo ještě lépe – roztřiďte ho a například zbytky ovoce, zeleniny, hub či zmiňované kávové sedliny házejte do biopopelnice (řada měst a obcí, včetně Prahy, tuto službu nabízí zdarma).

Mnoho věcí a tekutin, které končí v klozetu, v nás nevyvolávají konkrétní představu, a řešíme je hlavně tehdy, když se odpad ucpe. Ale u zbytků jídla je to jiné. Představte si, že zrovna vaše odpadní potrubí se stává rájem pro potkany. Vážně je chcete krmit?

Potkan se skutečně může dostat do bytu či domu skrz záchodovou mísu Autor: Shutterstock

Pokud nevěříte, že by potkan mohl proniknout dokonce i k vám domů, podívejte se na tohle video:

