Zdroj: Shutterstock

Natáhli jste se jak širocí, tak dlouzí v koupelně jen proto, že jste se neměli kde zachytit? Nečekejte, až půjdete do důchodu, chytrá madla si můžete pořídit ihned.

Madla patří mezi bezpečnostní pomocné prvky v koupelně a nejsou jen pro starší generaci. Zpravidla si to myslíme do té doby, než se v koupelně natáhneme. Nebo nás začnou zlobit kolena. Zhorší se artróza. Natrhneme si vazy… Jaká madla nám přijdou vhod?

Spolehněte se

Pomocná madla a podpěry se nejčastěji připevňují k místům, která denně využíváme. Usnadní vztyk z toalety, přístup do sprchového koutu i pohyb v něm, díky madlům snáze vlezete do vany, a co je ještě důležitější, dokážete se z ní také dostat. Hodí se rovněž u umyvadla a vlastně všude tam, kde potřebujete oporu.

Napevno

Fixní madla se připevňují šrouby s hmoždinkami, ty se vybírají podle typu materiálu, do něhož je budete připevňovat. Jde to i do obkládaček, jak jsme psali zde. Některá madla můžou být i sklopná, vyzkoušejte, jak funguje pojistka proti nechtěnému sklopení.

Když nemůžete vrtat

Pořiďte si oporu k vaně, stačí ji připevnit k lemu a mechanicky pootočit rychloupínací šrouby. Další velká skupina madel má gumové přísavky, nejsou to žádní drobečci, přísavky mívají průměr 10 cm či více. Najdete rovněž přenosné opory, typicky k toaletě.

Nerezová madla Bemeta Help program Autor: Siko

Zvažte se. A zvažte si

Podpůrné madlo na vanu Wenko Secura Autor: Bonami U každého madla by měl výrobce uvádět maximální možné zatížení. Jenže zatímco madla skutečně správně přišroubovaná do zdi udrží třeba i 120kilového muže, za všechna madla s přísavkami, mobilní a také odnímatelná nedáme ruku do ohně. Nabídnou pomoc, to bez debat, a současně od vás čekají totéž. Vlastně podporují vaši soběstačnost.

Jinak řečeno, v těchto případech se automaticky nespoléhejte na stoprocentní zatížení. Ptejte se prodejce, čtěte příbalový leták k produktu, diskuse na interneru. Dobrou zkušeností jistě poslouží rovněž prodejny se zdravotnickými pomůckami.

U madel s přísavkami se doporučuje jejich průběžná kontrola, totéž platí pro odnímatelná madla s rychloupínacími šrouby. A u mobilních si logicky musíte dávat pozor sami.

Z čeho budou

Madla se vyrábí zpravidla z plastu, kovu či nerez oceli. Všímejte si tvaru, zkuste si a ne jednou, jak dobře se vám drží, to je opravdu zásadní. Ptejte se na protiskluzovou úpravu, případně vyměkčení. Kromě rovných a zaoblených najdete také madla lomená či do pravého úhlu, pak může stačit i jedno, například do sprchového koutu.

Zdroj: DMA Praha, siko.cz