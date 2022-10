Zdroj: Shutterstock

Stačí pobýt pár minut ve sprše a budete se cítit jako znovuzrození. Voda totiž dokáže divy, a nebavíme se jen o hygieně. Její proud prokrví kůži, pomáhá k uvolnění stažených svalů a odplavení nahromaděného stresu. Aby bylo sprchování opravdu relaxační, vyberte si vhodnou sprchovou hlavici, přidat lze i hlavovou sprchu nebo boční trysky.

Osvěžující klasika

Zatímco běžná sprchová hlavice poskytne univerzální proud, relaxační hlavice jich nabízí několik, obvykle dva až pět. Kromě běžného proudu se často přidává masážní, což se hodí, když máte namožená záda nebo jste to přehnali se sportem, a také takzvaná vodní mlha (jemné kapky cílí na nervová zakončení v kůži), případně jejich kombinace. Když se kapky vody provzdušní, relaxační efekt zůstane zachovaný, jen vody spotřebujete méně.

Volné ruce

Běžná sprchová hlavice žádá, abyste ji drželi, čímž se wellness efekt snižuje. Stačí k ní ale pořídit sprchovou tyč, ideálně nastavitelnou, a máte po starosti. Pro wellness sprchování jsou vhodné kulaté hlavice o větším průměru, například 10 cm, s ergonomickou rukojetí. Při nákupu si všímejte, jak snadno se dají vodní režimy přepínat.

Intenzivnější zážitek

Podpořit relaxační účinky pomáhá hlavová sprcha, podle typu se instaluje buď do stropu, nebo do stěny, případně se na stěnu přimontuje sprchový systém (obvykle jde o kombinaci hlavové a ruční sprchy). Také v tomto případě se nabízí více proudů, záleží na její vybavenosti. Ale i u dvourežimové hlavové sprchy běžně najdete obvyklý proud a takzvaný vodopád, který slibuje intenzivní vodní zážitek, pomůže uvolnit ztuhlou krční páteř a ramena. Obecně se doporučuje průměr hlavové sprchy aspoň 25 až 30 cm (u kulaté). Prodávají se však i jiné tvary, například u hlavových sprch pro instalaci do stěny je obvyklý tvar obdélníku.

Kombinace ruční a hlavové sprchy slibuje dokonalejší relaxaci Autor: Shutterstock

Něco navíc

Podpořit wellness efekt pomáhají rovněž boční hydromasážní trysky, které se instalují do stěny a míří na nejvíce namáhaná místa na těle. Na trhu najdete také systémy, které se inspirovaly akupresurou (tlak ruky nahrazuje proud vody a patřičná vzdálenost od těla).

Sprchovat se můžete rovněž v sedu, stačí využít stoličku. Pak se dobře zaměříte také na plosky chodidla.

Relaxační účinek vody podpoří chromoterapie a muzikoterapie. Ale i to se dá řešit jednoduše. V koupelně si zapalte několik svíček a někde dál od nich postavte voděodolný přenosný reproduktor komunikující s některým zdrojem hudby prostřednictvím bezdrátové technologie.

Nebo si rovnou dopřejte hydromasážní panel, který se běžně skládá z hlavové sprchy, ruční sprchy, trysek a baterie, ideálně termostatické.

A když vám ve sprše naopak půjde o čas, pusťte si některý z krátkých songů, který pohlídá, abyste to s dobou sprchování nepřepískli:

Zdroj: siko.cz, sprchy-sprchove-panely.heureka.cz