Zdroj: Dům & Zahrada, Shutterstock, Lucie Peukertová

Keřů, které často rostou i bez vašeho přičinění, si mnohdy všimnete jen tehdy, když vás ohromí květy nebo sladkými plody. Často jsou to všestranní pomocníci, kteří pomohou zpevnit nestabilní svah nebo upravit vodní režim v půdě. A nejen to.

Řada keřů má přidanou ekologickou hodnotu. Jejich trny nebo dlouhé ostny možná neoceníte při údržbě, ale slouží k přirozené ochraně nejen samotné dřeviny, ale i živočichů, kteří se v ní ukrývají před predátory. Třeba trnka obecná, hlohyně šarlatová nebo různé druhy planých růží nabízejí spolehlivé ubytování hnízdícím ptákům, kteří by jinak byli snadným terčem dravců.

Hmyz a ptáci

Keře jsou také užitečné pro opylovače. Po zimě zesláblé včely přežijí jedině tehdy, když včas najdou dostatečně vydatný zdroj pylu a nektaru. Mezi první zdroje energie patří ovocné dřeviny, například trnky, dříny i spousta časně kvetoucích okrasných keřů, třeba kalin a vilínů.

Důležité jsou i plody, které se z květů po opylení vyvinou. I když je spousta z nich pro člověka nepoživatelná nebo dokonce prudce jedovatá, pro ptáky a další živočichy nepředstavují žádné riziko, takže mají na zahradě svůj smysl.

I když mohou být plody některých dřevin pro člověka jedovaté, pro ptáky naopak mohou být kvalitní potravou Autor: Lucie Peukertová

Některé keře byly natolik užitečné i pro člověka, že z volné přírody téměř zmizely. I kvůli tomu, že se dřevo dřínu obecného používalo na výrobu násad pro sekyrky a další nářadí, se s tímto nenáročným ovocným keřem setkáte poměrně málo a jen v některých oblastech. Postupně ale mizí i dříve početné remízky nebo keřové porosty na okrajích lesů. Trnky obecné i další keře se naštěstí zase objevují v přírodních zahradách.

Pro zpevnění svahů

Ačkoli je mezi keři pěkná řádka druhů, které se považují za vyloženě okrasné, většinou plní i další funkce. Keře s hustým kořenovým systémem perfektně fungují jako protierozní opatření. Aby takový efekt účinkoval co nejvíce, musí dřevina splňovat několik aspektů. Tím prvním je nejen hustý, ale i poměrně hluboký kořenový systém.

Keř by si měl poradit také s určitou nepohodou, ve svahu přece jenom s větší pravděpodobností poroste v suchu nebo v nekvalitní půdě. Erozi pak mnohem lépe zabraňují keře půdopokryvné a stálezelené. Jejich větve vytvoří štít, který půdu ochrání před přívalovým deštěm. Mezi spolehlivé ochránce půdy patří půdopokryvné jalovce, jehličnatá mikrobiota, borovice kleč a různé druhy skalníků.

Poradí si se zamokřením

Užitečné jsou i druhy, které dokážou vzdorovat zvlášť zhoršeným podmínkám. Může jimi být zamokření nebo dokonce zasolení. S tím prvním pomůže sortiment keřových vrb, které ke zdárnému růstu potřebují spoustu vláhy, takže jim vysoká hladina podzemní vody ani povrchové zamokření nevadí. Pokud takových žíznivců vysadíte na zahradu více, časem mohou upravit vodní režim, takže se tu posléze bude dařit i dřevinám, které tolik vlhkosti nepotřebují.

Jen málokterý keř není užitečný. Některé druhy zpevní půdu nebo upraví vodní režim, jiné jsou zase důležité pro volně žijící živočichy Autor: Lucie Peukertová

K zasolení může dojít třeba nadměrným používáním minerálních hnojiv nebo v blízkosti solených silnic. Pro takové matadory, jakými jsou rakytník nebo tamaryšek, sůl v půdě není na překážku.

Nejlepší keře pro vaši zahradu

Bez černý (Sambucus nigra)

Bez roste jako keř nebo menší stromek a podobně jako líska patří k běžné výbavě volné krajiny. Přestože je vidět na každém kroku, zaslouží si obdiv. Pro užitečné živočichy je to od jara do pozdního léta důležitý zdroj potravy. Pokud vám původní forma připadá obyčejná, lze si bez pořídit v některém zajímavém kultivaru s fialovými květy nebo listy. Pak je to hodnotná alternativa běžných okrasných keřů.

Podmínky: běžná zahradní půda, snese sucho, slunce i polostín

Dřín obecný (Berberis vulgaris)

Jeden z nejméně náročných opadavých keřů snese tvarování a roste i bez náročné péče. Květy jsou oblíbeným cílem včel, pozdě v létě pak větve ozdobí drobné vejčité načervenalé plody, kterými se živí například sýkorky, drozdi nebo pěnkavy.

Podmínky: běžná hlinitopísčitá půda, snese sucho, slunce i polostín

Hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea)

Stálezelená hlohyně se stane hvězdou zahrady hlavně na podzim, kdy její větve pokryjí plody v odstínech červené, oranžové nebo žluté barvy. Protože je trnitá, s oblibou se vysazuje hlavně do neprostupných živých plotů. Mezi trnitými větvemi rádi hnízdí ptáci. Hlohyni ocení opylovači brzy na jaře díky jejím květům a na plodech si na podzim smlsnou kosi i další plodožraví opeřenci.

Podmínky: běžná zahradní zemina, snáší i méně kvalitní, suchou a zasolenou půdu, přímý úpal i polostín

Hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata)

I když najdete spoustu užitečnějších keřů, tato hortenzie určitě potěší každého, kdo hledá efektní, a přesto nenáročnou dřevinu do okrasné zahrady. Její květy jsou v plném létě magnetem pro motýly, včely a další užitečný hmyz. Ten se ostatně ukrývá i v suchých semenících, které se na větvích ponechávají až do předjaří.

Podmínky: humózní a mírně vlhká půda, slunce i polostín

Kalina obecná (Viburnum opulus)

Tento druh kaliny bude jako doma v každé přírodní zahradě. Moc péče nepotřebuje a je užitečný pro opylovače, ptáky či drobné savce, kteří se živí jeho dužnatými plody. Na okrasných zahradách se běžně pěstuje kultivar ’Roseum’ s kulovitým květenstvím, které připomíná květ hortenzie. Jeho nevýhodou je sterilita, kvůli které z květů nevznikají plody.

Podmínky: humózní a nejlépe vlhčí zahradní půda, snese ovšem i sucho, slunce

Líska obecná (Corylus avellana)

Ve volné přírodě si jí každý všimne hlavně na jaře, kdy ji obsypou žlutavé jehnědy plné pylu, nebo na konci léta, kdy se sklízejí oříšky. Tento až sedmimetrový keř patří k nejužitečnějším druhům. Pro opylovače představuje jeden z nejvydatnějších jarních zdrojů pylu. Lískové oříšky ocení také spousta užitečných živočichů včetně drobných savců a ptáků. Navíc tato nenáročná dřevina slouží i ke zpevnění svahů. Přírodní druh se hodí hlavně do přírodních zahrad, odrůda ’Contorta’ s kroucenými větvemi je pak oblíbenou rostlinou v zahradě okrasné, ale i z jejích větví se lze dočkat sklizně oříšků.

Podmínky: běžná i méně kvalitní půda, slunce i polostín

Pámelník bílý (Symphoricarpos albus)

Další z nezničitelných keřů, které porostou i v zasolené půdě poblíž silnic a na skládkách. Vynikne hlavně díky svým bílým plodům, ale pozor – u lidí po požití vyvolávají zvracení a průjem. Tyto problémy se netýkají plodožravých ptáků, pro které je opadavý pámelník s obloukovitě rostoucími větvemi vyhledávanou jídelnou. Brzy na jaře ho navštěvují také včely nebo čmeláci.

Podmínky: běžná i méně kvalitní půda, snese také znečistěné prostředí, slunce i stín

Skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri)

S tímto stálezeleným půdopokryvným keřem vysokým necelých 50 cm se setkáte hlavně na okrasných zahradách, kde zpevňuje svahy nebo nahrazuje trávník tam, kde by se zelenému koberci nedařilo. Užitečný je díky květům bohatým na pyl i červeným bobulím, které se na větvích drží mnohdy až do ledna. Právě ony jsou oblíbenou pochoutkou pěnkav, drozdů, špačků a vrabců.

Podmínky: běžná zahradní půda s dobrou drenáží, snese spíše sucho než zamokření, slunce i polostín

Vrba nachová (Salix purpurea)

Keřová opadavá vrba s lehce purpurovými výhony potěší každého košíkáře. Její výhony jsou totiž pružné a tenké, takže se uplatňují při pletení košíků a pomlázek. Brzy na jaře jsou květy bohatým zdrojem pylu pro včely unavené po zimě. A stejně jako ostatní vrby se i tato používá pro výsadby do zamokřené půdy a pro zpevnění břehů vodních ploch. Stromové i keřové vrby dokážou během let upravit vodní režim na pozemku. Pokud tedy v některé části zahrady bojujete se zamokřenou půdou, na vrbách nešetřete.

Podmínky: neutrální vlhká i zamokřená půda, slunce nebo polostín

Vřes obecný (Calluna vulgaris)

I když se vřes často považuje za okrasný keřík, je opravdu všestranný. Květy na konci léta vyhledávají včely a čmeláci. Listy jsou důležitou potravou pro housenky motýla martináče habrového a semínky se živí zrnožraví ptáci v čele s pěnkavou. Vřesové květy jsou léčivé, takže se s nimi setkáte například v bylinných čajích proti dně a k očistě organismu. Ideální rostlina do vřesoviště a na okraje lesních porostů.

Podmínky: kyselá půda bohatá na rašelinu, snese i sucho, hlavně slunce nebo lehký polostín

Vřes obecný léčí, na své květy láká včely a motýly, a navíc ho mají v lásce i ti, kdo si rádi svépomocí vyrobí podzimní květinovou dekoraci Autor: Lucie Peukertová

Stojí také za vyzkoušení:

brslen evropský (Euonymus europaeus) – úkryt a hnízdiště pro ptáky, plody pro plodožravé ptactvo

dřín obecný (Cornus mas) – časně kvetoucí druh užitečný pro opylovače, jedlé plody

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) – hnízdiště ptáků, květy pro opylovače, plody drží na větvích dlouho do zimy

hlošina okoličnatá (Elaeagnus umbellata) – květy oblíbené u motýlů, v září plody zralé pro ptactvo

komule Davidova (Buddleja davidii) – květy vyhledávané motýly a včelami, semena zdroj potravy pro ptáky

mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium) – květy bohaté na pyl i nektar, modré plody pro kosy a další plodožravé ptactvo

muchovník Lamarckův (Amelanchier lamarckii) – květy užitečné pro opylovače, plody pak ocení ptactvo a drobní savci

růže šípková (Rosa canina) – zdroj pylu pro opylovače, potrava i hnízdiště pro ptáky, zpevnění svahů

temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa) – plody pro ptactvo, zpevnění svahů

trnka obecná (Prunus spinosa) – zdroj pylu hlavně pro včely, potrava i hnízdiště pro ptáky, zpevnění svahů

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 10/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, naturehills.com