Na chodidlech se projeví vše, když sedíte, stojíte i chodíte. Také vaše váha. A jak se jim vůbec věnujete. Přitom bolesti vznikající ze špatné nebo úplně chybějící péče o chodidla by vás nemusely trápit. I několikaminutové cvičení denně jim dokáže udělat dobře. Věnujte se chodidlům a budete zírat, jaké zázraky se začnou dít.

Podle tohoto videa se naučíte správně chodit:

Složitý aparát

Chodidla patří mezi nejsložitější části lidského těla. A taky mezi ty nejpřetěžovanější. Každé chodidlo tvoří 26 kostí, 33 kloubů, 19 svalů a 107 vazů. Přidáme-li příčnou a podélnou klenbu a nespočet nervových zakončení (díky nimž jsou extrémně citlivá na dotek), dostaneme základnu celého těla. Chodidla nesou jeho váhu, odráží se v nich jeho stav. A na druhou stranu i ony ovlivňují jeho nastavení. Protože deformity chodidel se odrážejí v dalším (špatném) nastavení kotníků, kolen, kyčlí. Problémy se tak mohou řetězit výš a výš, až třeba ke krční páteři.

Věnujte se svým chodidlům a záhy pocítíte změnu k lepšímu

Málo svižné chůze a kila navíc se na chodidlech také negativně projeví. Klenba se začne bortit, chodidla se oploští, případně se přidají problémy s vbočeným palcem, příliš vysokým nártem, patní ostruhou… Následně se špatně nastaveným kotníkem a tak dále.

Správnou chůzí tak nejen posilujete svaly, ale nastavujete správně klouby, rovnáte se a celou kostru rozpohybováváte. Jako bonus zpevníte problematické partie, ať už se jedná o hýždě, nebo břicho, protože se při nich zapojí svaly hlubokého stabilizačního systému.

Domácí lázně

Dopřejte si domácí Kneippův chodník. Stačí najít dvě nádoby, do nichž se vejdou vaše chodidla. Jednu naplníte teplou vodou, druhou studenou. Chodidla ponoříte nejprve na delší dobu do teplé vody, poté je přesunete na malou chvilku do studené a tento postup několikrát opakujete. Proceduru zakončete studenou vodou. Chodidla dobře osušte, promasírujte a navlékněte si ponožky, aby nohy byly v teple.

Pořídit si můžete i senzorický koberec. Ten si snadno a levně vyrobíte sami. Najděte rohožku nebo kus koberce s nízkým vlasem a na něj nalepte kamínky, provazy, dřívka… Kreativitě se meze nekladou.

SOS cviky

Podívejte se do fotogalerie, abyste cviky prováděli správně.

Prevence vbočeného palce: Nastavte si ‚malou nohu‘ a mezi palec a ukazováček si dejte malý míček (hopík nebo gumu ve tvaru míčku, kterou koupíte v papírnictví, venku pak můžete vzít na pomoc příhodný kamínek) tak, aby se prstce oddálily (jak se správně říká prstům na nohách) a palec směřoval rovně dopředu. Je to úžasný cvik proti vbočenému palci, jehož efekt pocítíte už po malé chvilce.

Aktivace a prokrvení plosky s hopíkem: Hopík si dejte doprostřed plosky, dopředu pod klouby prstů. Nechte chodidlo, aby ho celé pohltilo, vytvořte tlak a chvíli vydržte. Pokračujte pod samotný střed chodidla. Chvíli vydržte a pocítíte, jak se prokrvuje celé tělo. Posuňte hopík před patu a opět chvíli vydržte. Následně ho dejte ještě i přímo pod patu samotnou. Nakonec nadzvedněte chodidlo, nechte míček z plosky spadnout a jen jemně jím ještě plosku promasírujte.

Prstce jako vějíř: Položte palec správně v protažení plosky, zvedněte ostatní prstce a zeširoka je rozprostřete jako do vějíře. Každý položte zvlášť, hezky od sebe. Několikrát zopakujte a pak to vyzkoušejte opačně – od malíku směrem k palci.

Motýlek pro lehké nohy: Masážní podložka ve tvaru motýla s akupresurními výstupky je skvělým pomocníkem pro zdravá chodidla. Stačí na ní chvilku postát (třeba ráno při čištění zubů). Aktivuje krevní i lymfatický oběh, pomůže nastavení kloubů (od kotníků přes kolena, kyčle a výše), aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému…, zkrátka celé tělo nastartuje.

Sám sobě masérem

Propleťte si prsty protilehlé ruky a nohy a prsty ruky zasekněte co nejhlouběji. Zatlačte prsty proti chodidlu, vydržte tak chvíli a pak zatlačte prstci proti ruce. Druhou rukou můžete držet chodidlo za patu a zkuste ho prodloužit a pak zkrátit. Nakonec do sebe zaklesnuté prsty sviňte jakoby v pěstičku a po chvíli povolte. Celé chodidlo pak uvolněte kroužením kotníku.

A nakonec si udělejte automasáž, ideálně večer a po koupeli. Můžete začít kroužením prstců a pak jemně přejít na plosku – od kloubů prstců přes střed chodidla až po patu můžete jemnými krouživými pohyby bříškem palce promasírovat každý centimetr. Když ucítíte bod, který vyžaduje větší pozornost, zatlačte na něj na pár sekund a pak stisk povolte. Palcem lze nakonec stlačovat i boky chodidel a patu.

Automasáž krásně zregeneruje chodidla, dost možná budete její pozitivní účinky pociťovat i na dalších částech těla a rozhodně se příjemně zklidníte.

