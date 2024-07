Plněné ovocné knedlíky patří mezi nejoblíbenější letní jídla. Pokud se vám nechce zadělávat kynuté těsto, vsaďte na tuto osvědčenou kombinaci tvarohu a brambor.

Příprava domácích ovocných knedlíků se může na první pohled zdát složitá, ale ve skutečnosti to žádná velká věda není. Jsou trochu pracnější, ale zvládnete je i v případě, že s vařením nemáte příliš velké zkušenosti. V tradiční podobě se na ně používá kynuté těsto, my vám ale představíme recept na variantu bez droždí, kvásku i kynutí.

Uvařte si skvělé meruňkové knedlíky bez kynutí

Brambory a tvaroh

Předností bramborovo-tvarohového těsta je hned několik. V první řadě z něj připravíte knedlíky ihned po zpracování a nemusíte čekat, až vyběhne. (Dlouhý odpočinek mu naopak nesvědčí, protože by mohlo začít řídnout.) Mimo to je nutričně výživnější – nepřidává se do něj žádný cukr a díky tvarohu je zdrojem bílkovin, takže lépe zasytí. Bez mouky se v tomto případě úplně neobejdete, ale díky bramborám vám jí bude stačit méně než u klasického kynutého těsta.

Nemáte čas vařit brambory a čekat, až vychladnou? Připravte si meruňkové knedlíky z tvarohového těsta podle receptu pana Cuketky:

Čím posypat ovocné knedlíky?

Možností, jak knedlíky plněné meruňkami nebo jiným ovocem podávat, je celá řada. Vsadit můžete na klasickou trojkombinaci moučkový cukr – strouhaný tvrdý tvaroh – rozpuštěné máslo. Výborně budou chutnat i s jogurtem, zakysanou smetanou či šlehačkou. Skvělé jsou s mletým mákem, medem, mletými ořechy nebo kokosem a vyzkoušet můžete i verzi se strouhankou opraženou na másle, která také chutná výborně.

Meruňkové knedlíky posypané cukrem, mákem a přelité máslem

Meruňkové knedlíky bez kynutí

Čas přípravy: do 60 minut

Ingredience:

500 g brambor uvařených ve slupce (vychladlé)

500 g měkkého tvarohu v kostce

2 vejce

350 g hrubé mouky

sůl

meruňky

máslo

tvaroh na strouhání

cukr moučka

Pokud máte kyselejší plody, můžete místo pecky vložit kostku cukru

Příprava:

Meruňky omyjte, osušte, rozpulte a vypeckujte. Do těsta je můžete zabalit celé nebo po půlkách. Pokud máte kyselejší plody, můžete místo pecky vložit kostku cukru. Brambory oloupejte, prolisujte nebo nastrouhejte najemno do větší misky a vmíchejte k nim měkký tvaroh. Přidejte obě vejce, větší špetku soli a trochu mouky. Rukama těsto promíchejte a postupně přidávejte zbylou mouku, dokud nevznikne kompaktní těsto. Do velkého hrnce dejte vařit vodu a přidejte lžičku soli. Vál nebo velké prkénko lehce posypte hrubou moukou a z těsta vytvarujte válec. Nenechte ho dlouho čekat – mohlo by začít řídnout. Z těsta odkrojte plátek silný zhruba 1 centimetr, roztáhněte ho na placku velkou jako dlaň a zabalte do ní celou nebo rozpůlenou meruňku. Těsto uzavřete a v dlaních vytvarujte hladkou kuličku. Připravené knedlíky vhoďte do vroucí vody a vařte 6–8 minut. Připravujte je zhruba po 7 kusech (podle velikosti hrnce), aby měly při vaření dostatek prostoru. Hotové knedlíky vyjměte děrovanou naběračkou, vložte do misky a lehce potřete máslem, aby se k sobě nepřilepily. Při podávání meruňkové knedlíky rozkrojte, posypte strouhaným tvrdým tvarohem, moučkovým cukrem a přelijte rozpuštěným máslem.