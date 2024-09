Výše starobního důchodu je pro mnoho lidí zásadní otázkou, která ovlivní jejich život po odchodu do penze. Pro rok 2025 se chystají změny ve výpočtu, které mohou ovlivnit, kolik peněz měsíčně dostanete. Dnes se podíváme na to, jak se vypočítává maximální důchod a kdo na něj může dosáhnout.

Výše státního důchodu závisí na dvou hlavních faktorech: na výši vašich rozhodných příjmů během pracovního života a na délce doby pojištění. Při výpočtu důchodu se počítá osobní vyměřovací základ, což je průměrný měsíční příjem, ze kterého bylo odvedeno sociální pojištění. Tento základ se následně redukuje dle platných pravidel, přičemž pro rok 2025 dochází ke změnám, které ovlivní především ty s vysokými příjmy.

Jak se vypočítá maximální důchod v roce 2025?

V roce 2025 bude maximální výpočtový základ činit 63 579 Kč. Tento základ je výsledkem kombinace dvou takzvaných redukčních hranic. První redukční hranice do částky 20 486 Kč se započítává ve 100 % a druhá redukční hranice od 20 486 Kč do 186 228 Kč se započítává pouze ve 26 %. Příjem nad 186 228 Kč se do výpočtu důchodu již nepočítá.

Nejvyšší starobní důchody v roce 2025

Pro ilustraci si vezměme příklad: Paní Marta má osobní vyměřovací základ 220 000 Kč a pan Michal 191 000 Kč. Oba půjdou do důchodu v roce 2025, ale i když má paní Helena vyšší vyměřovací základ, jejich výpočtový základ bude stejný – 63 579 Kč.

Kolik let pojištění potřebujete pro maximální důchod?

Významnou roli hraje také doba, po kterou jste byli pojištěni. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje výslednou částku měsíčního důchodu, a to zejména pro ty, kteří během života vydělávali nadprůměrně. Například žadatelé s dobou pojištění 49 let mohou dosáhnout na měsíční důchod až 51 391 Kč.

Délka doby pojištění má tedy zásadní dopad. Pokud máte vysoký příjem a dlouhou dobu pojištění, váš důchod bude podstatně vyšší než u lidí s nižšími příjmy či kratší dobou pojištění. Maximální měsíční důchod se může pohybovat od 39 947 Kč za 37 let pojištění až po zmíněných 51 391 Kč za 49 let pojištění.

Jaká jsou omezení?

Maximální výše důchodu je „zastropovaná“ nejen osobním vyměřovacím základem, ale i pravidly o délce pojištění. Přestože si můžete myslet, že vyšší příjmy přinesou automaticky výrazně vyšší důchod, není tomu tak. Pokud totiž překročíte hranici 186 228 Kč měsíčně, výpočet přestane zohledňovat příjmy nad touto částkou. To znamená, že i když vyděláváte více, na celkový důchod to nemusí mít zásadní vliv.

Maximální důchod v roce 2025 bude dosažitelný pouze pro ty, kteří měli v pracovním životě vysoké příjmy a zároveň získali dlouhou dobu pojištění. Pokud splníte tyto dvě podmínky, můžete se těšit na velmi slušnou penzi, která by měla bez problémů pokrýt vaše výdaje ve stáří. Maximální částka důchodu se může vyšplhat až k 51 tisícům korun měsíčně, což je pro mnoho žadatelů velice lákavá vidina.