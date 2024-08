Letní horko atakuje naše domovy a většina českých domácností na to ovšem není připravená. S nepříjemným přehříváním interiéru může pomoci klimatizace, její provoz ale něco stojí. Nejefektivnější je proto už samotná prevence, tedy dostatečně zaizolovaný dům, kvalitní okna a vhodně zvolené stínění.

Příliš vysoké teploty mohou podle Státního zdravotního ústavu uškodit komukoliv, nejvíce jsou ale ohroženi lidé nad 65 let, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy a pacienti s některými chronickými onemocněními. Kvůli zvýšenému pocení může dojít k dehydrataci, zhoršenému soustředění, snížení pracovní výkonnosti, vyššímu riziku infarktu myokardu či mozkové mrtvice a dalším zdravotním problémům.

Klimatizujte s mírou

Příliš horký vzduch v místnosti snadno ochladí například klimatizace, ovšem i v jejím případě platí, že nic se nemá přehánět. Státní zdravotní ústav doporučuje nastavit její teplotu maximálně o 5–7 °C nižší, než je venkovní teplota.

Vyšší rozdíly teplot mohou způsobit teplotní šok, v jehož důsledku se zvyšuje riziko respiračních onemocnění, bolestí v krku, angín či onemocnění močových cest. Také je nutné počítat s tím, že chod klimatizace se projeví i v nákladech na energie.

Proč je správná montáž oken důležitá?!

Teplo domů nepouštějte

Pro dosažení optimálního tepelného komfortu je nejvýhodnější teplo domů vůbec nepustit a dobře dům zateplit. V tom hrají roli kromě samotných stěn také okna. Obvodovými stěnami unikne asi 30 procent tepelné energie, zatímco okny to může být až 50 procent.

Kvalitní okna s dostatečnými tepelněizolačními vlastnostmi pomáhají udržet doma celoročně příjemnou teplotu, ať už je venku horko, nebo naopak mrzne. Izolační vlastnosti okna číselně definuje tak zvaný součinitel prostupu tepla oknem (U w ). Zjednodušeně lze říci, že čím je hodnota U w nižší, tím méně tepla okny projde.

Jděte do detailu

Číselné hodnoty tepelnou izolaci okna sice ilustrují, rozhodně byste se při výběru neměli spoléhat pouze na ně. To, nakolik vás ochrání před letním horkem, záleží také na detailech jejich konstrukce a ty z tabulek nevyčtete.

Podívejte se hezky zblízka už na samotný okenní profil – pro dobré tepelněizolační vlastnosti je důležitá jeho dostatečná hloubka, nikoliv například pouze počet komor v případě plastových oken.

„Důležité je i těsnění, které by mělo být ideálně to se třemi těsnicími rovinami. Roli hraje i kvalitní kování, to musí být i správně seřízené. Největší plochu okna ovšem zabírá sklo, proto je třeba se blíže zaměřit i na něj. Pro udržení příjemného klimatu v interiéru je efektivnější izolační trojsklo, kterým projde oproti dvojsklu jen polovina tepla,“ radí Ing. Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA.

Stínit a šetřit

Pokud chcete nová okna a jejich izolační vlastnosti ještě více podpořit, doplňte je o venkovní stínění. To kromě ochrany před sluncem dokáže izolovat horký venkovní vzduch, a pomáhá tak šetřit za provoz klimatizace.

„Pokud je stínění zatažené, bude v místnostech orientovaných ke slunci teplota o pět až sedm stupňů Celsia menší než tam, kde venkovní stínění chybí. Klimatizace díky tomu spotřebuje podstatně méně energie. Při dlouhodobém používání venkovního stínění pak lze snížit náklady na chlazení domu o 50 až 70 procent,“ uvádí Ing. Tomáš Pilský, ředitel pro nové technologie společnosti VEKRA.

Nicméně konkrétní úspora energie se bude lišit dům od domu. Má na ni totiž vliv mnoho věcí, jako velikost místností, zdroj energie pro klimatizaci, počasí a lokalita, kde stavba stojí a podobně.