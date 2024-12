Máte-li jen balkon, verandu nebo malinkatý dvorek, možná si myslíte, že pěstování zeleniny pro vás není. Opak je pravdou! Stačí vědět, co rostliny potřebují, a tyto podmínky co nejlíp napodobit.

Pěstování zeleniny v interiéru není žádná raketová věda. Naopak, je to snadnější než se vrtat ve venkovních záhonech. Používáte zeminu pro domácí pěstování, kterou výrobce důkladně zbavil všech plevelů i choroboplodných zárodků. Taky nehrozí, že by vám zvenčí nalétala dovnitř semínka nežádoucích rostlin. Takže pletí se nekoná. Také škůdci, kteří decimují úrodu na zahradě, se doma nevyskytují, nebo jen v malém množství, co zvládnete kontrolovat.

Naopak problémem bude nedostatek světla, které zelenina ke svému růstu potřebuje. Důležitý je výběr takových druhů zeleniny a bylinek, kterým se bude v truhlíku za oknem dařit. Ideální jsou druhy s krátkou vegetační dobou, které se pěstují na jaře a na podzim. Pak už jen stačí hnojit, zalévat a těšit se na úrodu.

Pěstování zeleniny v interiéru

Vyberte si nádoby s drenážními otvory pro odtok vody, šikovné jsou i samozavlažovací truhlíky a květináče.

Používejte substráty pro pěstování v interiéru. Jsou určené pro pokojovky, ale zelenina v nich také poroste dobře.

Semínka vysévejte podle návodu na obalu. Až vyrazí první lístky, přesuňte rostliny na jižně orientované okno, kam dopadá nejvíce světla. Ošálit roční dobu pomohou lampy pro domácí pěstování. Můžete také využít interiérové skleníky s umělým světlem. Pamatujte, že zelenina potřebuje denně alespoň osm až deset hodin světla.

Pokud jde o zalévání rostlin, méně znamená více. Neexistuje univerzální rada, jak často zalévat, půdu musíte pravidelně kontrolovat, protože vysychání substrátu záleží na vaší domácí teplotě a vlhkosti vzduchu. Substrát udržujte vlhký, ale ne přemokřený.

V interiérech panuje nižší vlhkost vzduchu než venku. Všem domácím rostlinám proto prospěje každodenní rosení pomocí rozprašovače. Nebo investujte do zvlhčovače vzduchu s chladnou mlhou.

Podívejte se na video o domácím pěstování zeleniny:

Zdroj: Youtube

Vhodné druhy zeleniny pro pěstování v interiéru:

Rukola

Rukola je univerzální listová zelenina, kterou využijete do salátů nebo jako přílohu k masu. Její štiplavá chuť dodá mdlým pokrmům říz. Roste velmi rychle a sklízet ji můžete už měsíc po výsevu. Navíc nepotřebuje příliš mnoho místa.

Pálivé papriky

Tyto tropické trvalky zvládají podmínky v interiérech velmi dobře a patří ke stálicím na parapetu kuchyňských oken. Jsou samosprašné a plodí velmi dlouho. Potřebují alespoň 10 hodin světla denně a teplota kolem 21 °C je pro ně ideální. Vysejte je do nádoby vysoké alespoň 8 cm a mezi zaléváním nechte půdu vyschnout.

Listové saláty

Salát se snadno pěstuje v interiéru, protože se mu daří při nižších teplotách a nevyžaduje intenzivní sluneční světlo. Vybírejte si odrůdy, které lze sklízet průběžně. Abyste salátu zajistili dostatek světla, umístěte ho poblíž okna orientovaného na jih nebo pod pěstební světla.

close info Maryia_K / Shutterstock zoom_in Tyto tropické trvalky zvládají podmínky v interiérech velmi dobře a patří ke stálicím na parapetu kuchyňských oken

Špenát

Špenát je fantastická zelenina pro pěstování v interiéru, protože roste velmi rychle. Tato listová zelenina je odolná a nenáročná. I při horších světelných podmínkách poskytne bohatou úrodu.

Mikrozelenina

Nenechte se zmást její velikostí, mikrozelenina obsahuje 40krát více vitaminů a živin než plně dospělé rostliny. Pěstovat ji budete stejně jako listovou zeleninu, ale sklizně se dočkáte už za dva až tři týdny.

Ředkvičky

Ředkvičky jsou rychlíci. Od vyklíčení do sklizně uplyne jen 30 až 40 dní. Nebudou potřebovat tolik světla jako mnoho jiných druhů zeleniny, ale ujistěte se, že nejsou příliš těsně u sebe, aby mohly bulvy růst. Vytříděné rostlinky nevyhazujte, ale opláchnuté je použijte i s kořínky stejně jako mikrozeleninu.

close info bluejava1 / Shutterstock zoom_in Ošálit roční dobu pomohou lampy pro domácí pěstování

Rajčata

Rajčata jsou rostliny milující teplé počasí, ale to neznamená, že je jejich pěstování v interiéru beznadějné. Budou potřebovat více světla, asi 10 hodin. Stejně jako papriky vybírejte samosprašné odrůdy, ale můžete je také protřepat, abyste pomohli k opylení květů. Sáhněte po odrůdách určených pro pěstování v nádobách.

Bylinky

Bylinky se skvěle hodí k pěstování v interiéru, protože vyžadují minimální prostor, snadno se o ně pečuje a poskytují čerstvé a aromatické ingredience po celý rok. Na výběr je mnoho možností, včetně bazalky, koriandru, oregana a máty. Většina z nich však potřebuje ke svému růstu dostatek slunečního světla, proto je umístěte na jižní okno.