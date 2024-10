Jediným českým výrazem doslovně přejatým ze zcela odlišné finštiny je sauna. Zdravý rituál, který řada Čechů vzala za svůj.

O saunování se v současnosti mluví se stejnou samozřejmostí jako o svíčkové nebo guláši se šesti. Přitom nechybělo moc a mohlo se sauně po ruském vzoru říkat baňa nebo se nabízely legrační výrazy připomínající národní obrození, například teplokomora či místopotka.

Každopádně, když se u nás slůvko sauna dostalo do povědomí, ještě to neznamenalo, že by lidé o horkovzdušné lázni mnoho věděli. Na celostátní konferenci v Ostravě roku 1968 konané pod heslem „Sauna v životním prostředí a stylu socialistického člověka“ zazněl diskusní příspěvek o tom, že nahá zpocená těla nejsou hygienická a navíc kazí mravy. Málokdo by tehdy dal ruku do ohně za to, že „lázně se vzduchem vytápěným pecí“ se během dalších desetiletí stanou běžnou součástí většiny hotelových wellness a spa.

Osvícení naháči

Při saunování je vhodné udržet jistou míru intimity, byť třeba v Německu či Rakousku veřejnou nahotu nijak neřeší. Našinci se rádi hřejí ve větší společnosti, tedy v saunách veřejných – kam chodí většinou ženy s muži dohromady. Vzájemná pospolitost obou pohlaví svědčí o toleranci a svobodomyslnosti a také o tom, že zabalení do prostěradla považujeme za dostačující. Na rozdíl od národů, které se saunují zásadně v plavkách.

close info Saunabox zoom_in Po pobytu v horké sauně si dopřejte krátký pobyt v chladném prostředí

Nicméně nahotě svědčí přítmí, které navíc přispívá k odpočinku. Tlumeného osvětlení se dá v sauně docílit například malými svítidly zakomponovanými do podlahy nebo LED pásky schovanými za obložením. Doporučují se světelné zdroje s nízkou teplotou chromatičnosti kolem 2 200 až 2 500 kelvinů.

Jak často a nejlépe?

Dodnes panují rozpory v názorech na to, jak dlouho má člověk být v takzvané potní komoře, na kolik stupňů má být vytopená – zda elektricky, či dřevem, jakou má mít vlhkost a dokonce zdali se máte zchladit vodou ledovou, či vlažnou. Nejasno bývá i v tom, kolik cyklů je potřeba absolvovat.

close info Hytta zoom_in Sauna Hytta nabízí nerušené přemýšlení a čas na sebe. Tak ji popisují její tvůrci – Dominik Ilichman a Adam Hofman. Je založená na zemních vrutech a nese se v duchu skandinávského minimalismu, kdy díky fasádě z opalovaného dřeva splývá s okolní přírodou

Ve Finsku, kde existuje na 5,5 milionu obyvatel zhruba 3,5 milionu saun, mají na tyto otázky jedinou odpověď. Dělejte to tak, aby vám bylo příjemně a abyste dosáhli nejen fyzického, ale i psychického osvěžení. Ve Finsku je saunování součástí národní identity, saunu byste tam našli i v parlamentu či v bytových domech. Nechybí na žádném finském velvyslanectví, a pokud někam směřují finští vojáci, je to první budova, kterou v táboře postaví.

Obecně platí, že v potní kabině finské sauny může být klidně 95 °C u stropu, ale na první lavici třeba jen 40 °C a u podlahy dokonce pouhých 25 °C.

O velikosti kabiny je vcelku jasno. Dostatečně malá na rychlé vytopení, ale tak velká, abyste si v ní mohli lehnout. Sauna je také synonymem pro setkávání, proto se její velikost řídí předpokládaným počtem návštěvníků. Saunování s rodinou či přáteli je spojující rituál, který si chcete vychutnat v poklidu, ale též maximálně pohodlně. Ostatně kdy a kde mají všichni vypnuté mobilní telefony, a můžete si tak sdělovat poslední drby?

Od stanu k designu

Architekti, provozovatelé saunových světů i majitelé rodinných saun by potvrdili, že stavba sauny není složitá. Může se jí stát bývalá kadibudka, stan nebo iglú z ohebných prutů utěsněných hlínou. Cokoli, kam mezi dvě vrstvy umístíte jako izolaci minerální vatu a dovnitř dáte kamna.

close info Starpool zoom_in Soulsteam slibuje pohodu pečlivě vybraným spojením ergonomie a ekologických materiálů. V maximální funkčnosti se uvnitř prolínají parní lázeň, sprcha a vodní kaskáda

Pod nimi by měl být přívod vzduchu odváděný ven diagonálně pod stropem, zatímco dveře sauny (nejlépe skleněné) musí mít otevírání ven a nepatří na ně zámek. Tak alespoň funguje běžná obyčejná sauna. Jenže kdo chce mít v dnešní době něco obyčejného?

Jednoduché potní kabiny se tak za poslední roky proměnily v designové, efektně nasvícené místnosti často vybavené obřím oknem s nezapomenutelnou vyhlídkou. Ta nejen pomáhá soustředit se na vlastní tělo, ale blahodárně působí na mysl.

Co je to Aufguss?

Základem dalšího dění je polévání rozpálených kamenů saunových kamen nálevem s vonnou esencí. Některé vůně jsou určené k relaxaci, jiné k povzbuzení, mohou být sladké, citrusové, z výtažků jehličnanů, rostlin, koření či eukalyptu. Prostřednictvím dýchání a přirozeného vstřebávání účinných látek z rostlin nosem a kůží pak dochází k ovlivňování psychického i fyzického stavu.

V saunách se podobná aromata vyskytovala už dříve, jen čistě v přírodní formě – vůně se uvolňovaly z použitých stavebních materiálů, tedy siličnatých dřevin, i díky používání metliček z břízy či jehličnanů.

V některých veřejných saunách víří aromatickou tepelnou vlnu saunový mistr pomocí ručníku, vlajky či vějíře. S ručníkem pracuje tak zručně jako toreador s muletou. Jeho divadlo je okořeněné opojně pulsující hudbou, nápaditými kostýmy a rekvizitami, za které by se nestyděli herci v divadle. Díky podobné show přestanete vnímat čas a často v sauně vydržíte déle, více se prohřejete a vybudíte metabolismus.

V německy hovořících zemích se tomuto starodávnému rituálu říká Aufguss, což znamená nálev. Teplota při polévání kamenů vonnou tekutinou nevzroste, ale zvýší se relativní vlhkost, a tak mají saunující pocit enormního horka. V tom se rozpouštějí nánosy každodenních starostí. Procházíte očištěním nejen fyzickým, ale i duševním.

Nenechte se vypéct

Do sauny není vhodné každé dřevo. Pokud vás lavice, na které sedíte, nepříjemně pálí, moc pohody si neužijete. Sedačky, podhlavníky či opěrky zad se často vyrábějí z africké bezsukové vrby abachi, která nepálí ani při teplotách nad 100 °C. Obklad místnosti bývá pro změnu ze skandinávského smrku nebo kanadské jedle hemlock. Dřevo z obou stromů má minimální obsah pryskyřice a téměř žádné suky, které by v teple vylézaly tak dlouho, až by vypadly zcela.

close info U lipového květu zoom_in Když je třeba „dobít baterky“, nejlepší je zamířit do přírody. S takovou myšlenkou vznikla solná sauna od Jana Vlacha nazvaná Triangl, která je součástí malého wellness

Skvělý je také západní červený cedr nebo takzvaný cedr žlutý. Jsou pružné a odolné proti hnilobě. A pak jsou tu dřeviny, které mohou přinést další rozměr díky své olejnatosti – nejčastěji jde o cedry, tisy nebo cypřiše. Z toho všeho bohužel plyne, že nejlepší prkénka na stavbu sauny jsou mimoevropská, a tudíž dražší. Do saun se rozhodně nehodí lepené překližky, protože při vysokých teplotách uniká z použitých lepidel formaldehyd.

Zdravotní benefity i rizika

V současnosti téměř vše kolem saunování diktují hygienická pravidla, ale také zdravý rozum a zájem o zlepšení vlastní kondice. Již po několika minutách v sauně se totiž začínají aktivovat detoxikační procesy a zvyšuje se cirkulace krve, která spolu s potem odplavuje z organismu škodlivé látky.

Zvýšení teploty také stimuluje produkci bílých krvinek, které dokážou účinně bojovat proti infekci. Saunování pomáhá chránit dýchací aparát, neboť zajišťuje vzestup hladiny imunoglobulinu A. Tato protilátka se vyskytuje na sliznici dýchacího ústrojí a je klíčová pro ochranu proti bakteriím a virům, které spolehlivě likviduje.

Z medicínského hlediska však sauna představuje zátěž pro kardiovaskulární systém, přeneseně i pro plíce, takže se nedoporučuje lidem trpícím problémy se srdcem. Návštěva sauny by však měla zdravé uživatele mimo jiné naučit správně dýchat a ovládat tělo. A třeba dojít k poznání, že tou nejproduktivnější činností někdy může být právě odpočinek. Cesta k větší výkonnosti totiž často vede přes zpomalení. A v tom je sauna ideální.

Přehled zajímavých řešení

Zážitek z osvěžení v toku řeky Orlice už před 100 lety nabízela plovárna. Tu dnes doplnila Saunalautta, což ve finštině znamená sauna na voru. Tato se sice pohupuje na pontonech a je ukotvená k molu, ale v případě potřeby ji lze vyzvednout jeřábem a přemístit. I na to mysleli architekti z ateliéru VLLNNA v čele s Petrem Šindelářem. Slezská plovárna

Sauna Hytta nabízí nerušené přemýšlení a čas na sebe. Tak ji popisují její tvůrci – Dominik Ilichman a Adam Hofman. Je založená na zemních vrutech a nese se v duchu skandinávského minimalismu, kdy díky fasádě z opalovaného dřeva splývá s okolní přírodou. Interiér naopak rozjasňuje obklad ze světlé olše, o vytápění se starají elektrická kamna Huum. Hytta

Může být saunou, kanceláří, dětskou skrýší i odkladištěm sportovní výbavy. Taková je Budka – multifunkční koncept ze smrkových biodesek od Adély Bačové. Odřezky, jež vznikají při výrobě, slouží v interiéru jako police, části stolu i lavice jsou speciálně ošetřené parafínovým olejem. Budka vás upoutá perforovanou stěnou, kterou dovnitř proniká optimální množství světla. WAH

Když je třeba „dobít baterky“, nejlepší je zamířit do přírody. S takovou myšlenkou vznikla solná sauna od Jana Vlacha nazvaná Triangl, která je součástí malého wellness. Prosklenými dveřmi můžete pozorovat okolní les či podsvícenou solnou stěnu v interiéru lemovanou lavicemi z africké vrby abachi. Místo je ideální pro dvojici, ale jen na sezení pojme až šest lidí. U Lipového květu

Hned dvě veřejné sauny vytápěné dřevem a osvěžovna Nuuk se skrývají u slepého ramene Labe v Hradci Králové. Autoři Natálie Kratochvílová, Aneta Kohoutová, Karel Dyntar a Peter Jančár tam umístili nápis „do sauny klidně ve svetru“, což metaforicky odkazuje na rozdílnosti v návycích, genderu, vkusu či věku návštěvníků. Sauna Nuuk

Soulsteam slibuje pohodu pečlivě vybraným spojením ergonomie a ekologických materiálů. V maximální funkčnosti se uvnitř prolínají parní lázeň, sprcha a vodní kaskáda. Také výběr materiálů pokrývajících stěny a lavice v teplých tónech slonoviny a antracitu, spolu s bílým světlem a hudbou na pozadí, přinášejí pohodu do života v intimní a soukromé dimenzi. Starpool

Do sauny Zenbox s pomrkávajícím kulatým oknem a rozměry 2 x 2 x 2 m se vejde až šest lidí. Autoři projektu Jan a Jakub Čermákovi ji koncipovali jako modulární domek z materiálů preferovaných zákazníkem. Vnitřní obklad tak může být z cedru, olše, osiky či thermowoodu. Zvenčí sauna „obléká“ modřínový šindel, opalovaná prkna či strohé plechové desky. Zenbox

Od italského designového studia aledolci&co pochází Nature sauna z jedlí z oblasti Val di Fiemme ve voskovaném černém provedení. Fasádu a vstupní dveře má prosklené, střecha je plechová a mosazné prvky hrají roli i uvnitř – například chrání stěnu za kamny. Sauna vážící 1 500 kg se prodává rozložená, aby ji šlo lépe transportovat na budoucí místo. Starpool

Saunová bible

Jako saunová bible zapůsobí na milovníky tepla kniha nazvaná Sauna: průvodce světem horkých interiérů. Kolektiv autorů věnoval dlouhé měsíce objíždění desítek saun a rozhovorům s majiteli, staviteli nebo architekty. Na 329 stranách publikace autoři představili 39 originálních projektů saun v Česku a na Slovensku.

