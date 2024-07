Nedávno jsme vám představili trojici vítězných projektů v soutěži Koupací jezírko roku 2024. Dnes se podíváme na další zajímavé přírodní bazény, které skvěle zapadají do zahrad u moderních rodinných domů i stylových chat. Určitě se vám zalíbí a mohou vás inspirovat.

Koupací jezírko se studnou

Jezírko se nachází u nově dokončeného, ještě neobydleného domu, který vznikl rekonstrukcí starého statku. Pro zahradu mnoho místa nezbylo, jen plocha poloviny dvora, který se na konci mírně rozšiřuje. Přesto se sem vešlo nejen koupací jezírko, ale také sauna, sprcha a kryté sezení.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Koupací jezírko se studnou

I bez dalekých výhledů a panoramat místo splňuje vše, co potřebuje rodina nebo malá společnost pro pobyt v úzkém kruhu. Část jednolitých šedých ploch je v kontrastu s nasucho seskládanými kamennými zídkami. Jako dynamický prvek působí voda vytékající ze šedé stěny a také běžící kamennou kaskádou.

Zhotovitel a autoři projektu: Ing. Martin Szotkowski, Ing. Zuzana Szotkowski

Místo: Újezd u Průhonic

Realizace: 2023

Plocha hladiny: 28,3 m 2

Plocha hladiny průtočného žlabu: 2,7 m 2

Objem: 28,3 m 3

Hloubka koupací části: 1,93 m

Toto koupací jezírko získalo Cenu Oase a Čestné uznání za technické provedení díla

Kruhová spojnice

Na zahradě u stylové chalupy se majitelé rozhodli doplnit původní jezírko novou vodní plochou. Vedle sebe jsou nyní dvě jezírka – jedno je pro ryby a v druhém se koupou lidé.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Kruhová spojnice

Propojení obou vodních ploch mělo být přirozené a lehce navazovat na původní vodní plochu. Požadavkem investorů bylo zkvalitnění vody v zahradě tak, aby byla vhodná ke koupání. Po dohodě zhotovitel vytvořil nový biobazén o rozměru 8 x 4 m, který vybízí k trávení volného času v zahradě i k vodním radovánkám. Celý biobazén je zahalen do záplavy trvalek a orámován dubovou terasou. Nad novým biobazénem a stávajícím jezírkem levituje kruhová terasa o průměru 4,5 m.

Zhotovitel: Atelier A57, s. r. o.

Autor projektu: Ing. Jana Mudrová, Atelier A57

Místo: Jaroměř

Realizace: 2023

Plocha: 32 m2

Biobazén s obloukem

Přírodní bazén krášlí zahradu a majitelce slouží k otužování. Aby mohlo vzniknout jezírko, musel se vyrovnat mírný spád zahrady a výškový rozdíl doladit zárubní suchou zídkou se schodištěm. Vznikla tak zahrada rozdělená na hlavní a v nižší úrovni doplňkovou.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén s obloukem

Jezírko navazuje na kryté sezení u domu. U vstupu do vody je uložen větší kámen, pramen z něj vyvěrající čeří hladinu. Přestože by obdélníkový tvar plavací části stačil, je navíc doplněn obloukem mělčiny s rostlinami a ta přechází do trávníku. Podle slov majitelky je to oblíbené místo nejmenších členů rodiny, kteří oceňují i různě velké valouny, ze kterých se dá postavit tolik zajímavého.

Zhotovitel: Gabriel, s. r. o.

Autoři projektu: Living in green, s. r. o.

Místo: Dobřichovice

Realizace: 2021

Plocha: 75 m2

Biobazén jako tůň

Biobazén vznikl rekonstrukcí původního okrasného jezírka, které nevyhovovalo potřebám majitelů. Jezírko mělo horní nátokovou část a spodní část s rostlinami. Horní část byla změněna na leknínové jezírko, které funguje samostatně, a spodní část byla přestavěna na biobazén. Původní přepad byl zachovaný jako součást kompozice zahrady, ale už bez vody.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Biobazén jako tůň

Biobazén vznikal spontánně bez projektu jen s určitou vizí, tvar byl přizpůsoben náhodně objevenému potrubí horké páry. Hloubka koupací části je 1,5 m, úprava vody je zajištěna technologií biofilmového filtru Hydrobalance.

Zhotovitel a autor projektu: Green engineering, s. r. o.

Místo: Olešná

Realizace: 2014

Plocha: 22 m2

Koupací jezírko s kořenovou čistírnou

Jednoduchý koncept zahrady je vyjádřený obdélníky. Dům, zahrada, koupací jezírko, rozložení výsadeb, vše je do sebe prolnuté, navazující a jednoduché podobně jako dětská stavebnice. Obdélníkové koupací jezírko je uprostřed. Je otevřené očím sousedů i větru, jeho čisticí zóna nejvíc připomíná zvýšený bylinkový záhon.

Zatím zde chybí intimita, detail, pozvání, které by nabízelo možnost klidného posezení ve skrytu zeleně. Jezírko je klidné, pod vodou olemované dřevem s nepřirozeně pravidelně rozmístěnými kameny, které klid narušují.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Koupací jezírko s kořenovou čistírnou

Přírodní bazén obdélníkovitého tvaru je rozdělen na hlubokou plavací a mělkou litorální zónu. Oběh vody v jezírku je zajištěn pomocí oběhového čerpadla. Technologie čištění vody probíhá na principu kořenové čistírny.

Voda je nasávána perforovaným potrubím nad dnem litorální zóny a následně je čerpána do kořenové čistírny, která má podobu dřevěného truhlíku sloužícího jako vertikální filtr, kde dochází k přečištění vody. Pro dopuštění vody se přednostně využívá dešťová voda z akumulační nádrže.

Zhotovitel a autor projektu: Filipendula, s. r. o. – KOŘENOVKY

Místo: Roudnice nad Labem

Realizace: 2022

Plocha: 115 m2

Koupací jezírko harmonie s deštěm

Koupací jezírko je zakomponováno do klidné a úhledné zahrady ve svahu. Je rozlehlé a rovina hladiny je příjemně zakomponována do svažitého terénu. Tvoří jej obdélníková koupací část a na ni navázaná plocha s vodními rostlinami.

Paluba je blízko břehu a u vodní hladiny jsou osazeny balvany. Investor požadoval v rámci úprav zahrady zrealizovat přírodní jezírko sloužící k rekreaci a napájené dešťovou vodou. Umístění jezírka bylo převzato od hlavního architekta projektu.

close info Archiv soutěže Koupací jezírko roku 2024 zoom_in Koupací jezírko roku 2024 - Koupací jezírko harmonie s deštěm

Navržený tvar jezírka je organický o přibližných rozměrech 15 x 7,6 (až 10) m, hluboká část je obdélník o rozměrech 10 x 4 m. Po okrajích jezírka je litorální mělká zóna osázená vodními rostlinami v komponovaných skupinách, na jihovýchodní straně prochází mělkou zónou cesta do hluboké zóny z plochých kamenů.

Okolí jezírka je zatravněné, ve svahu je vybudován odtokový průleh. Stoupající svah na severozápadní straně zpevňuje kamenná zídka o výšce 0,7 m. Kořenová čistírna pro filtraci vody je umístěna na severním svahu za kamennou zídkou.

Voda je do jezírka čerpána z blízké nádrže na dešťovou vodu, která bude v případě nedostatku dešťové vody zásobována vodou ze studny. Odtok přebytečné vody a trvalá hladina jezírka jsou zajištěny přelivem přes hranu jezírka do terénu.

Zhotovitel a autor projektu jezírka: Filipendula, s. r. o. – KOŘENOVKY

Architektonické řešení: Ing. Lenka Táborská, Atelier Flera

Místo: Zdíkov

Realizace: 2022

Plocha: 124 m 2

Plocha litorální části: 84 m 2

Plocha hluboké částí: 40 m 2

Hloubka vody v hluboké části nádrže: 2,5 m

Hloubka vody v litorální části: 0-0,55 m

Toto koupací jezírko získalo Čestné uznání za kompoziční začlenění koupacího jezírka do zahrady

Porota soutěže:

Ing. Petr Formánek, znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: vodohospodářské stavby, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, FORTINA PROJEKT, s. r. o.

Ing. Petr Mičola, autorizovaný krajinářský architekt, ateliér Gerten, s. r. o.

Ing. Martin Pecina, jednatel společnosti Pecina, s. r. o., člen ABAJ

Ing. Jakub Urbanec, obchodní zástupce společnosti OASE

Podrobnější informace si můžete přečíst také na webových stránkách soutěže https://www.abaj.cz/2024.