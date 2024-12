Také jste vždycky o Vánocích obdivovali ty nasvícené americké domy a zahrady ze Sám doma? Vytvořte si tuto pohádkovou atmosféru i vy! V tomto článku pro vás máme 10 tipů na venkovní vánoční výzdobu, kterou vám budou sousedé závidět.

Do Vánoc zbývá už jen pár týdnů a ve většině domácností je tak o zábavu postaráno. Probíhá vánoční úklid, peče se cukroví a do toho se zdobí interiér do svátečního. Zapomenout byste však neměli ani na zahradu, protože ta dělá na náhodné kolemjdoucí, sousedy nebo návštěvy největší dojem. A že nemáte žádný nápad? Inspirujte se našimi tipy.

1. Světelné řetězy na stromy a keře

Máte na zahradě nějaké stromy či keře? Obtočte kolem nich světelné řetězy. Pokud chcete docílit elegantního vzhledu, zvolte teplé bílé světlo. V případě hravější atmosféry můžete stromy rozsvítit barevnými světýlky.

2. Závěsné lucerny a svítilny

Atmosféru jako z Alenky v říši divů vytvoří lucerny naplněné LED svíčkami nebo drobnými světýlky. Rozvěste je různě po zahradě nebo je jen položte na chodníček či ke vchodu. Dodají mu kouzelnou a romantickou atmosféru.

3. Ozdobená vstupní branka

Vstup na váš pozemek si také zaslouží nějakou tu drobnou dekoraci, když je to místo, kterého si návštěvníci všimnou jako prvního. Na branku můžete pověsit například adventní věnec nebo vrchní část ovinout světelným řetězem či vánočně nazdobenou girlandou.

4. Svítící sobi a jiné figurky

Obchody jsou před Vánoci doslova natřískané nejrůznějšími světelnými postavičkami. Pořiďte například svítícího sněhuláka, Santa Klause, sáně nebo hvězdu a rozmístěte je po trávníku nebo vedle cesty.

5. Posviťte si na cestu

Rozmístěte podél chodníčků vedoucích k domu nebo k altánku solární zapichovací osvětlení. Jsou nejen krásné, ale zajišťují také bezpečný průchod. Navíc je můžete použít kdykoliv během roku.

Máte verandu? Pak přikládáme ještě video inspiraci na její vánoční výzdobu:

Zdroj: Youtube

6. Zimní květináče a truhlíky

Truhlíky nejsou pouze výsadou teplých obdobích roku. Nazdobit je můžete i v zimě. Zapíchejte do nich různé větvičky a ty pak ozdobte vánočními koulemi a světýlky. Do truhlíku můžete zasadit i živé rostliny kvetoucí v zimě. Může to být například čemeřice nebo vilín.

7. Veselá rohožka před vchodem

Pořiďte si rohožku s vánočním motivem nebo nápisem “Ho ho ho” či “Veselé Vánoce”. To vykouzlí úsměv na rtech každé návštěvě.

8. Nezapomeňte na fasády

Na fasádu kolem oken můžete umístit girlandy se světýlky nebo vánoční ozdoby uvázané na vlasci či stuze. Samotné fasádě pak budou slušet světelné závěsy nebo speciální venkovní reflektory, které na dům promítají třeba padající sněhové vločky.

9. Vánoční LED světelné koule

Světelné koule jsou naší předposlední inspirací na venkovní dekoraci. Líbit se budou těm, kteří touží po vkusné a minimalistické dekarci, která se hodí do obývacího pokoje i na váš trávník před domem.

10. Tip na závěr

Při zdobení zahrady nezapomínejte na energetickou úspornost. Používejte LED světla a solární svítidla, která jsou šetrná k přírodě i k vaší peněžence.