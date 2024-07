Bez stromů by nebyl život ani radost. Užijte si stromy, které opravdu něco pamatují, a dejte hlas svému favoritovi. Na "vizáž nehleďte", každý strom má svůj příběh.

Oblíbená anketa Strom roku 2024 se pořádá už více než 20 let a za tu dobu nás upozornila na mnohé výjimečné stromy, ale i na naši historii. Vyberte si, komu byste dali svůj hlas, máte na to čas nejméně do 29. září (detaily o hlasování zde). Nebo ještě lépe, svého favorita si jděte nejprve okouknout. Která památeční dřevina vás zláká na výlet?

Oblíbený moderátor a dnes i učitel Vladimír Kořen vysvětluje, proč je třeba pečovat o staré stromy:

6. finalista ankety Strom roku - Zámecký jerlín japonský

Seznamte se s TOP 10 - tohle jsou zelení finalisté

Mezi letošními finalisty najdete opravdové rarity, včetně hned několika národních stromů - unikátních lip. Startovní číslo 1 získaly dvě lípy malolisté u Wohlmannova kříže (153 let, obec Václavice, Liberecký kraj), jež byly pokácené ve věku sto let. Přesto se jejich pařezy nevzdaly a znovu obrazily. A jaký příběh se skrývá za dalšími stromy?

2. Lukavický dub letní, Lukavice, Pardubický kraj: Tento zelený kmet má 800 let.

3. Odlochovický kaštan neboli jírovec maďal, Odlochovice (Jankov), Středočeský kraj: Kaštan je ještě mladík, má jen 200 let. Využijte jeho léčivou sílu.

4. Strom lásky neboli jinan dvoulaločný, zámecký park Ždánice, Jihomoravský kraj: Představujeme vám dalšího asi 200 let starého soutěžícího. Jděte si k němu pojistit rodinné štěstí, určitě se vám to vyplatí.

5. Dub letní u Palečkova mlýna, Třebíč - Sokolí, Kraj Vysočina: Traduje se, že jeho dvojitý kmen má na svědomí šavle uherského krále Matyáše Korvína. Dub hodně pamatuje, má asi 400 let.

6. Zámecký jerlín japonský, park Višňové, Jihomoravský kraj: Nejmladší letošní finalista má asi 80 až 90 let, přesto patří mezi chlouby zámecké zahrady.

7. Památná lípa malolistá u Roštína, Zlínský kraj: Tahle krasavice slaví kolem 450 let. Má velmi zajímavý kmen s dutinou, která láká k prozkoumání.

8. Újezdský javor klen, zaniklý Újezd u obce Krásná, Karlovarský kraj: Tento více než 100 let starý javor má "v pase" 347 cm. Pamatuje neveselé časy vystěhování a zániku německé obce Újezd. A také osamělost. Více radosti se dočkal až díky turistickým stezkám poblíž.

9. Lípa svobody (lípa velkolistá) v Bousíně, Olomoucký kraj: Lidé ji vysadili v roce 1919 a podobně jako předchozí finalista tahle lípa pamatuje smutné období 20. století, odsun místních obyvatel. Ale kdo mohl, ten se po 2. světové válce vrátil.

10. Pivoňská lípa přátelství, Mnichov, část obce Pivoň, Plzeňský kraj: Na světě je více než 300 let a zná ji každý, kdo míří z Pivoně do Mnichova a naopak.