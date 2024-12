Rádi byste navštívili adventní trhy, ale chcete něco speciálního? Podívejte se na 5 měst, kde na vás bude kouzlo Vánoc dýchat z každičkého rohu.

Adventní trhy dokáží obměkčit i zarytého Grinche. Ulicemi se line vůně svařeného vína, punče, skořicových trdelníků a dalších oblíbených vánočních dobrot. O zábavu se postará doprovodný program, který pobaví nejen malé, ale i velké. Často se jedná o koncerty různých umělců nebo dětských sborů. Pojďte se s námi podívat na 5 měst, kde to před svátky opravdu žije.

1. Adventní trhy v Praze

Proslulé rozsvícení vánočního stromu v Praze na Staroměstském náměstí proběhlo 30. listopadu a akci navštívily tisíce lidí. Pokud jste to nestihli, nezoufejte, pro spoustu lidí je mnohem lepší podívaná na stromeček bez záplavy tolika lidí. Navíc si v klidu prohlédnete stánky s ručně vyráběnými výrobky, vánočním cukrovím a dalšími pochutinami. Nenechte se o tento překrásný zážitek ochudit i vy a vyrazte do Prahy. Adventní trhy tam pro vás budou až do 6. 1. 2025.

Pokud vám bude Staroměstské náměstí málo, vydejte se procházkou na Václavské náměstí. A chcete-li něco více komornějšího, čekají na vás také adventní trhy na náměstí Míru nebo Tylově náměstí.

2. Adventní trhy v Brně

Adventní trhy v Brně jsou prostě nezapomenutelné. Stejně jako v Praze se konají na více místech – na náměstí Svobody, Zelňáku, Dominikánském a Moravském náměstí. Konají se zde koncerty, divadla a další doprovodný program v podobě ukázek lidových řemesel a adventního programu pro děti. Zapište si také, že byste z Brna rozhodně neměli odjet bez ochutnávky proslulého Turbomoštu!

Adventní trhy zde budou do 23. 12. 2024.

Lákají vás spíše adventní trhy mimo Českou republiku? Podívejte se, kde najdete ty nejhezčí v Evropě:

Zdroj: Youtube

3. Adventní trhy v Olomouci

Další oblíbené adventní trhy jsou v Olomouci. Přestože sem každý rok míří čím dál více adventních nadšenců, stále se zde můžete příjemně procházet bez otravných tlačenic. Kromě brouzdání po tradičních stáncích si můžete zapůjčit brusle a projet se na kluzišti jako v americkém filmu. Až vám bude z ježdění po ledu zima, zamiřte do některého stánku s vánočním punčem, kterých je zde opravdu velký výběr. A pokud se chcete pokochat hanáckou metropolí, vyrazte na ruské kolo.

4. Adventní trhy v Ostravě

I v Ostravě najdete nádherné adventní trhy s velkým množstvím stánků s lahodnými vánočními pochutinami a dárky. Nechybí ani doprovodný program včetně akcí pro děti. Hlavním dějištěm trhů je Masarykovo náměstí, program pro děti je přichystaný na Jiráskově náměstí a kluziště najdete na náměstí Dr. E. Beneše.

Adventní trhy zde budou až do 1. 1. 2025.

5. Adventní trhy v Plzni

Poslední námi vybrané adventní trhy slibuje také město Plzeň. Konají se přímo na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje a historických domů. Prohlédnete si stánky s řemeslnými výrobky, zahřejete se punčem nebo svařákem a můžete se podívat na vyhlídku v katedrále. A to není všechno, pár kroků odtud je ještě středověké podzemí a třetí největší synagoga na světě. A když už budete ve městě piva, zajděte na jedno do světoznámého pivovaru.