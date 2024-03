Pod zemí se skrývá mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Od starověkých podzemních měst po historické zásobárny vody. Představujeme vám výběr nejúžasnějších podzemních staveb na světě, které odrážejí lidskou důmyslnost, odvahu a touhu po objevování.

Podzemní prostory lidé od dávných dob vyhledávali kvůli bezpečí a stabilní teplotě. Pomáhaly rozšířit užitné prostory, sloužily k ukládání cenností a k důstojnému pohřbívání. Některé vznikly jako vedlejší efekt po skončení těžby surovin a poté získaly nové využití. Jsou však i takové, jejichž účel je opředený záhadami.

1. Cisterna Basilica v Istanbulu

Celkem 138 metrů na délku a 65 metrů na šířku má zásobárna vody z dob byzantské říše, která díky více než třem stům zdobených mramorových sloupů a klenbám působí jako majestátní katedrála. Odrazy od hladiny vody prostor na pohled ještě zdvojnásobují.

close info Gokhan Dogan / Shutterstock zoom_in Cisterna Basilica v Istanbulu

2. Solný důl Wieliczka v Polsku

Nedaleko dnešního Krakova se už od doby kamenné vyráběla sůl z vytékající solanky. Solný důl začali razit ve 13. století, fungoval až do roku 2007. Dnes je to památka na Seznamu světového dědictví UNESCO, i díky desítkám soch a čtyřem kaplím, které horníci vytesali do solných stěn.

Kaple a další prostory se pronajímají i na svatby a další soukromé akce, ve zdraví prospěšném vzduchu protknutého solí je možné se i ubytovat. Návštěvníci tu procházejí po 3,5kilometrové trase.

close info Beautiful landscape / Shutterstock zoom_in Solný důl Wieliczka v Polsku

3. Domus Aurea v Římě

Zlatý dům císaře Nera je zvláštní případ, protože se pod zemí ocitl až dodatečně. Císař si ho nechal postavit na návrší Oppio v letech 64-68, hned po velkém požáru města. Jako symbol dekadence byl brzy po Neronově smrti zbaven mramoru, z velké části zbořený a zasypaný zeminou.

Zbytky paláce lidé znovu našli v 15. století, když se do nich omylem propadl jeden mladý Říman. Zasypání zabránilo průnikům vlhkosti, takže se do té doby výjimečně zachovaly nástěnné malby a ovlivnily řadu renesančních umělců. Poté však komplex začal vlhnout, což zahájilo proces rozkladu.

I kvůli váze zeminy a dešťům se zřítila část stropů a kleneb, z bezpečnostních důvodů byl komplex načas uzavřený. Veřejnosti je opět přístupný od roku 2014.

close info Tara Van Der Linden Photo / Shutterstock zoom_in Domus Aurea v Římě

4. Carrières de Lumières v Provence

K oblíbeným atrakcím francouzské Provence patří bývalý lom na vápenec a bauxit u vesnice Les Baux-de-Provence. Místo dalo bauxitu, z nějž se získává hliník, dokonce název. Lom byl otevřený na začátku 19. století a fungoval až do roku 1935, kdy klesla poptávka po stavebním kameni.

Nyní se na stěny v bludišti 20 metrů vysokých kamenných prostor promítají obrazy doprovázené hudbou. Na výstavách lidé mohou získat dojem, že se procházejí uvnitř obrazů.

close info Evgeny Shmulev / Shutterstock zoom_in Carrières de Lumières v Provence

5. Šivův chrám v indickém Hampi

Součástí velkého souboru památek v Hampi v indickém státě Karnátaka, zapsaného na seznamu UNESCO, je podzemní Šivův chrám Prasanna Virupaksha. Je umístěný několik metrů pod zemí a v období monzunových dešťů bývá zaplavený vodou.

Dovnitř se tedy dá dostat jen v době sucha. Interiér má atmosféru podobnou jeskyni a konstrukci podpírají sloupy, které připomínají převrácené šachové figury či stavby z dětských kostek.

close info Em Campos / Shutterstock zoom_in Šivův chrám v indickém Hampi