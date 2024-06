Prázdniny se blíží, a pokud plánujete, kam s rodinou během léta vyrazit, máme pro vás zaručený tip. Na zámku Loučeň a v přilehlém anglickém parku se bude líbit dětem, dospělým i aktivním babičkám a dědečkům.

Zámek Loučeň patří k nejnavštěvovanějším památkám ve Středočeském kraji. Postaven byl na začátku 18. století a od roku 2007 je přístupný veřejnosti. Kromě prohlídek interiéru s historickými artefakty nabízí návštěvníkům i zážitek v podobě procházky rozlehlým anglickým parkem s 12 labyrinty a bludišti. Pokud máte děti, které návštěvy hradů a zámku obvykle příliš nebaví, tady máte spokojenost zaručenou.

Co vás na zámku Loučeň čeká? Podívejte se na video, které jsme pro vás během návštěvy natočili:

Bludiště a labyrinty propojuje naučná stezka, na níž se dozvíte spousty zajímavostí o jejich historické i moderní podobě. Projít si můžete buxusové, tisové, dlážděné, palisádové i provazové bludiště a světelný, travnatý, prstový, pískovcový, kamenný a písmenkový labyrint. Nově se ke kolekci připojil královský labyrint Karla IV., který byl dokončen v letošním roce.

Zámek Loučeň - labyrinty a bludiště

V areálu najdete i dětské hřiště, venkovní šachy, zámeckou restauraci, stánek s občerstvením a objednat si zde můžete i piknikový koš. V horkém počasí vás před slunečními paprsky ochrání vzrostlé stromy a pro malé návštěvníky je k dispozici i mlhoviště. Mimo to se zde pravidelně konají i nejrůznější speciální akce a slavnosti.

Zámek Loučeň - labyrinty a bludiště

Praktické informace navíc

Zámek Loučeň se nachází 12 kilometrů severně od Nymburka, před vstupem do areálu je pro návštěvníky k dispozici placené parkoviště. Park je otevřen každý den od 9:00 do 18:30, v sobotu do 21:30. Vstupenky jsou k zakoupení na místě nebo online na webových stránkách zámku.