Základní myšlenka tohoto cvičebního plánu je jednoduchá: cvičit doma, když máte čas, a s tím, co je po ruce (činky nahrazují litrové lahve naplněné vodou).

Chcete další tip a je vám 40+? V obýváku zvládnete třeba i kardio pro úpravu váhy a dobrou náladu:

Všechny cviky připravil profesionální fitness trenér Petr Sedláček, který ví, co náš organismus potřebuje. Vyplatí se dbát jeho rad.

Pokud se chcete udržet v kondici, bylo by dobré zacvičit si první, druhou i tuto třetí sérii třikrát týdně. Celkem vám to zabere asi 30 minut. Nemáte najednou tolik času? Tak si cvičení rozdělte do tří bloků během dne, ale hlavně necvičte před spaním.

Nezapomínejte na pitný režim, stačí voda. Obecně totiž platí: když se cíleně hýbete méně než jednu hodinu, nepotřebujete rychle doplnit energii, proto je zbytečné pít sladké limonády a vůbec slazené nápoje.

Počet opakování pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé opět uvádíme ve fotogalerii.

3. série, 1. cvik – dřepy

Postavte se vzpřímeně s nohama na šířku ramen. Pokrčte kolena a zatlačte boky dozadu a dolů, paty držte stále na podlaze. Vraťte se zpět nahoru do stoje. Jestliže chcete více zapojit sedací svaly a zadní stranu stehen, zvolte širší postoj se špičkami do stran. Pauza mezi opakováními: 45 sekund.



3. série, 2. cvik - výpady vzad

Postavte se rovně s rukama podél těla. Udělejte krok vzad levou nohou a ujistěte se, že přední noha svírá v kolenu úhel zhruba 90 stupňů. Pokud je to pro vás náročné, zpočátku cvičte v menším rozsahu. V dolní poloze vydržte zhruba dvě sekundy a vraťte se zpět do rovného postoje. Opakujte na druhou nohu.

Co je důležité: koleno přední nohy při výpadu nemá předbíhat špičku. Jestliže je pro vás cvik příliš jednoduchý, vezměte si do každé ruky lahev s vodou. Pauza mezi opakováními: 30 sekund.

3. série, 3. cvik - bulharské dřepy o stoličku

Postavte židli co nejblíže ke stěně nebo k jinému pevnému předmětu. Otočte se k ní zády a špičku levé nohy položte na sedák. Nohou na zemi mírně odstupte a udělejte malý podřep, při němž zkontrolujte, zda koleno nepředbíhá špičku. Jestliže ano, ještě ji o kousek posuňte dopředu.

Až budete ve správné pozici, s nádechem pokrčte koleno a snižte se do výpadu tak, aby koleno levé nohy svíralo v dolní pozici se stehnem 90stupňový úhel. Vraťte se zpět do výchozí pozice. Pauza mezi opakováními: 45 sekund. A nezapomeňte prostřídat obě nohy.

3. série, 4. cvik – kliky

Položte ruce na zem na šířku ramen, lokty směřují ke špičkám nohou. Dlaně jsou mírně vytočené ven, prsty míří dopředu a do stran. Zdvihněte se na pažích. V této chvíli byste měli mít váhu rozloženou mezi ruce a špičky nohou. Celé tělo napněte. Tato poloha se nazývá „deska“ a jde o výchozí a koncovou pozici, když děláte kliky.

Snižte se k zemi, dokud nebudete mít lokty v pravém úhlu. Dívejte se před sebe – špička nosu má mířit dopředu. Celé tělo je stále rovné a zpevněné, nepovolujte boky. Při snížení se nadechněte. Vraťte se do výchozí pozice. Pauza mezi opakováními: 30 sekund.

3. série, 5. cvik - upažování s lahvemi

Postavte se s chodidly na šířku ramen a do rukou vezměte lahve s vodou. Vytáhněte se, zpevněte střed těla, nadechněte se do břicha a pomalu upažujte ruce, dokud nejsou skoro rovnoběžné s podlahou. Následně pomalu s výdechem vraťte ruce do výchozí polohy. Ruce mějte během cviku jemně pokrčené v loktech a střed těla zpevněný. Udržujte široký úchop lahví. Pauza mezi opakováními: 30 sekund.

