Interiérové lampičky se doma hodí všude. Potřebujete je na práci i relaxaci, když jdete na kutě nebo ukládáte ke spánku děti. A některé lampičky ani nepotřebují kabel.

Ikonické nejsou jen lampy, ale také písničky. A tahle je nejen o lampě:

Světlo na práci

Více než na design se zaměřte na funkčnost. Neznamená to však, že na poli pracovních lamp neexistují designové lahůdky. I jejich největší předností však musí být praktická konstrukce. Při práci se zrak více namáhá, a když není pracovní plocha dostatečně osvětlená, oči se rychleji unaví a případně začnou i bolet. Vybírejte tedy lampy, které se dají nastavit, a to buď v kloubu – ideálně i na více místech, nebo mají ohebné rameno. Důležité je i stínítko, které reguluje tok světla a zajišťuje, aby zdroj světla neoslňoval. Naopak musí obsáhnout co největší pracovní plochu. Tak si oči nemusejí zvykat na rušivé přechody ze stínu do plně nasvícené plochy.

Pozor na chromatičnost

Z pohledu teploty chromatičnosti dejte přednost studenému spektru. Snižuje únavu, nabudí organismus, pomůže udržet pozornost a zvyšuje pracovní výkon. Na pracovní plochu je jako dělané. Teplota chromatičnosti se udává v kelvinech (K) a představuje hodnotu barvy světla na stupnici. Platí, že čím je číslo vyšší, tím je světlo studenější a přechází až do modra. O studeném světle hovoříme už od hodnoty 3 500 až 6 500 K. Pro srovnání: barevná teplota slunečního svitu je 5 600 K. To je optimální hodnota, po které sáhnout při výběru zdroje světla do pracovní lampy. Extrémně chladné tóny a příliš ostré světlo jsou pro oči nepříjemné a zároveň nezdravé.

Počítačové světlušky

Pro práci na notebooku je možné pořídit si stolní lampu s USB, obzvlášť pokud není vybaven podsvícenou klávesnicí. Lampa se připojuje přímo do notebooku, případně přes adaptér do zásuvky, má nastavitelnou výšku i směr svícení. Kromě lamp jsou na trhu k dostání LED proužky s USB konektorem, které je možné nalepit nad klávesnici nebo na spodní hranu monitoru. Světlo z pásků by na klávesnici mělo dopadat z boku, aby neoslňovalo. Takové osvětlení je velice úsporné, nicméně spíše jde o doplňkové řešení, tlumí světelný kontrast rozsvíceného monitoru.

Náladové osvětlení

Svítidla, která se hodí do obývacího pokoje pro vytvoření příjemné intimní nálady, by měla vyzařovat teplé světlo. Ideální je, když má lampa i stmívač, díky němuž je možno regulovat intenzitu světla. U takových lamp se dá pohodlně číst a při snížení intenzity relaxovat.

Na trhu je velký výběr stolních lamp, které vhodně doplní centrální osvětlení každého interiéru. Díky nim je možno v místnosti měnit náladu ponořením určité zóny do přítmí a akcentováním jiné části pokoje. Hra se světlem je zábavná a především účinná pro navození atmosféry. Teplota světla totiž mění i to, jak lidské oko vnímá okolní barvy.

Přenosná stolní lampa Flowerpot poslouží doma i venku, nabíjení přes USB kabel, 4620 Kč Autor: DesignBuy

Zadáno pro děti

V dětském pokoji je míst na osvětlení hned několik. Kromě centrálního světla bude potomek potřebovat dobře nasvítit pracovní plochu. A jedna stolní lampa, tentokrát v hravějším stylu, si najde místo i na nočním stolku, poličce nebo na skříňce u postele.

Pracovní lampa do dětského pokoje by měla splňovat všechna kritéria jako lampa do pracovny dospělého. Měla by se dát nastavit tak, aby kužel světla dopadal ideálně na celou pracovní plochu. Proto není dobré nechat se nachytat výrobky, které sice mohou lákat děti svým provedením, ale očím pohodu nezajistí.

Naopak do dětského světa se můžete vydat při výběru lampičky k postýlce. Tohle světlo bude sloužit především k zajištění psychické pohody. Dítě u něj může usínat či ho využít, když si potřebuje zajít v noci na toaletu. Volba by pak měla padnout na LED osvětlení, protože se nezahřívá a dítě se o něj nemůže spálit. Stejně jako na teplou barvu světla navozující pocit pohody a bezpečí.

Posvícení na spánek

Udělat si před spaním pohodu s dobrou knížkou je přínosné jak z hlediska kulturního, tak i z pohledu spánkové hygieny. Odborníci doporučují lidem s problémy se spánkem a usínáním alespoň hodinu před spaním přestat sledovat televizi a pracovat na počítači. Modré světlo spánek nenavozuje, naopak podporuje bdělost. Zato příjemné žluté světlo lampy a pohodová literatura k pocitu ospalosti přispějí a usínání bude snazší. Nevadí ani to, že světlo není příliš intenzivní. Čtení před spaním je určeno k relaxaci a uvolnění, a k tomu není zapotřebí nijak vysoká intenzita světla. Lampa na nočním stolku také dokáže vykouzlit intimní atmosféru, která se obzvlášť v ložnici často hodí.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 4/2020.