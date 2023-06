Zdroj: Shutterstock

V poslední době jsou čím dál populárnější přírodní dekorace, mezi které patří i živé obrazy. Můžete si je objednat už hotové, mnohem levněji vás ale přijdou, když si je vyrobíte doma.

S vertikálním pěstováním si hravě poradí každá rostlina. Některé druhy rostou vodorovně, jiné jsou převislé, další rostou nahoru. Takže víceméně záleží jenom na vašem výběru. Ale pro úplné začátečníky budou vhodnější sukulenty, které nepotřebují žádnou výraznou péči.

Co budete potřebovat:

starý rám, třeba z okna nebo obrazu

pletivo

OSB desku

hřebíky do dřeva

mech

vhodný substrát

skalničky

kleště

sponkovačku

pilku

kladivo

Jak na to:

Nejdříve pečlivě očistěte rám. Kleštěmi z něj opatrně vytáhněte případné zbytky skla. Pokud jste použili rám ze starého obrazu, z něhož už odpadává barva, tak jej jemně přebruste smirkovým papírem a případně ho znovu přelakujte.

Rám si přeměřte a podle jeho velikosti si vystřihněte požadovaný tvar pletiva. Pomocí sponkovačky pletivo připevněte k rámu na místo, kde dřív bylo sklo. Snažte se pletivo co nejvíce napnout a sponky dávat co nejvíce nahusto, aby se vám obraz při výsadbě rostlin nerozpadl. Obraz položte lícovou stranou na stůl nebo podložku a poskládejte na pletivo mech. Dávejte ho opravdu co nejvíce nahusto. Na něj opatrně rozprostřete vrstvu substrátu, a to až po okraj rámu.

Substrát můžete trochu navlhčit, aby nebyl příliš sypký. Jemně jej přitlačte a v případě potřeby doplňte. Z OSB desky si vyřízněte zadní část obrazu, která udrží substrát i mech v rámu. Desku potom připevněte k rámu pomocí hřebíčků. Obraz otočte a přes otvory v pletivu vysaďte do mechu sukulenty. Pomozte si třeba tenkým kolíčkem a rostlinky sázejte co nejvíce hluboko, aby nevypadly, zároveň buďte opatrní, abyste neporušili mech.

Nakonec obraz odneste třeba na zahradu nebo balkon. Zatím jej nevěšte, dokud kytičky nezakoření. To může trvat tak dva týdny. Teprve pak jej můžete pověsit na vytipované místo. A nezapomínejte, že jde o živé rostliny, které potřebují pravidelnou zálivku. Pokud vám visí doma, stačí jej pravidelně rosit, v případě, že máte obraz venku, můžete ho opatrně zalévat.

Zdroj: hobby.instory.cz, abecedazahrady.dama.cz