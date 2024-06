Mnoho činností děláme automaticky, aniž bychom si uvědomili, že tyto věci nejsou správné. Mezi takové patří například i vylévání zbytků do kuchyňského dřezu nebo toalety. Podívejte se, co tam rozhodně nepatří, pokud ovšem nechcete zápasit s ucpaným odpadem.

Jednou z nejčastějších příčin ucpaného odpadu bývá mastnota. Pročištění v takovém případě rozhodně není příjemné ani snadné. Pokud chcete mít čistý kuchyňský dřez, je dobré vědět, co do něj rozhodně nevylévat. Obdobně to může platit i pro vylévání do toalety.

Použitý olej

Připálený olej se po vychladnutí mění na hustý, lepkavý maz s usazeninou nahoře. A nyní si zkuste představit, co se stane s potrubím vašeho kuchyňského dřezu, když do něj vylijete horký olej nebo tuk. Obzvlášť v případě, když ho tam budete lít opakovaně.

Pokud chcete zlikvidovat zbytky použitého oleje, nainstalujte si pod kuchyňský dřez lapač tuků. Ten zachytí veškerou mastnotu, která stéká do odtoku, a ochrání kuchyňské potrubí i kanalizaci před ucpáním. Druhou možností je sbírat použitý olej do lahve nebo sklenice a poté ho vylít do speciálních kontejnerů na oleje a tuky.

Kávová sedlina

V žádném případě nesypte lógr do kuchyňského dřezu. Usazenina z mletých kávových zrn se ve vašem potrubí může slepit a způsobit velké problémy s ucpáváním potrubí, na které bude tekoucí voda příliš krátká. Kávovou sedlinu tedy ukládejte do kompostérů nebo do kontejnerů na bioopad.

Mouka

Místo toho, abyste vysypanou mouku smetli do dřezu, vysajte ji nebo ji zameťte na lopatku a vyhoďte do odpadkového koše. Mouka po nasátí vody zvětší svůj objem, změní se na lepidlo a může nadělat v kuchyňském potrubí pořádnou neplechu.

Už je váš odpad ucpaný? Podívejte se, čím ho vyčistit:

Mléko

Věřili byste tomu, že ani mléko není vhodné vylévat do dřezu? Mléko a mléčné výrobky mají totiž neblahý dopad na životní prostředí, protože mléko ke svému rozkladu potřebuje velké množství kyslíku a ten krade jiným živočichům a mikroorganismům, které následně nemají šanci přežít.

Semínka a zrníčka

Problémy mohou v potrubí nadělat také semínka, kousky ořechů a různé obiloviny. Představte si například taková chia či lněná semínka, která se po nasáknutí vodou mění na hustou, rosolovitou hmotu. I tento kuchyňský odpad vyhoďte raději do kompostu.

Barva

Zatímco čističky vody odvádějí dobrou práci při odstraňování mnoha škodlivých chemikálií, nedokážou odstranit všechno. Barva je vysoce toxická, a aby se zabránilo kontaminaci prostředí, nikdy by se neměla vylévat do dřezu, toalety či jiné výlevky v domácnosti.