Sezona cuket se pozvolna chýlí ke konci, a pokud vám na zahradě nebo ve spíži ještě nějaké plody zbyly, máme pro vás tip na jejich zpracování.

Cuketa je jednoletá rostlina s plazivými stonky, které mohou dosáhnout délky až dvou metrů. Má velké listy s výrazným členěním a žluté květy, které jsou také jedlé. Plody jsou podlouhlé, válcovité a v závislosti na konkrétní odrůdě mohou mít různé barvy – nejčastěji se setkáváme se zelenou nebo žlutou cuketou, ale existují i pruhované variety.

close info 36106 / Shutterstock zoom_in Cuketa je velmi nenáročná a zdravá zelenina s nízkým obsahem kalorií

Pozor na hořkost

Plody jsou nejchutnější, když se sklízejí mladé, tedy ve velikosti kolem 15-20 cm. Starší cukety mohou mít tvrdší slupku a více semínek, která je třeba odstranit, ale v kuchyni je lze využít také.

U zralejších plodů si dejte pozor na případnou hořkost, která může signalizovat přítomnost toxických kukurbitacinů. Nespoléhejte na to, že se pachuť tepelnou úpravou ztratí, a plody raději vůbec nekonzumujte.

Všestranná zelenina

Díky jemné chuti a nízkému obsahu kalorií je cuketa velmi oblíbenou ingrediencí i do redukčních jídelníčků. Připravit z ní lze polévky, saláty, špagety, slané i sladké pečivo, zeleninové směsi, přidat ji lze také k mletému masu nebo ji upéct jako zdravější chipsy. Výborně chutná také grilovaná, smažená v těstíčku nebo jako „bramborák“.

Jednoduchá omáčka

Pokud už nevíte, jak s cuketami naložit, připravte si jednoduchou omáčku na těstoviny. Cuketu stačí nastrouhat na struhadle nebo v robotu, orestovat společně s cibulkou, ochutit česnekem, čerstvě mletým pepřem, bylinkami a zjemnit smetanou.

Podle chuti a domácích zásob můžete přidat také na kostičky nakrájenou slaninu a sýr – klasika je parmazán, ale výborný bude i sýr s modrou plísní, jako je niva, gorgonzola nebo roquefort.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Menší plody stačí před vařením omýt, zralejší cukety oloupejte a zbavte semínek

Výhodou je, že si omáčku můžete navařit do zásoby a uložit do mrazáku – v hektických dnech vám ušetří spoustu času. V tomto případě ale vynechte při vaření sýr a smetanu, kterým pobyt v minusových teplotách nesvědčí, a přidejte je do omáčky až po rozmrazení.

Cuketová omáčka na těstoviny

Doba přípravy: do 30 minut

Ingredience:

1000 g cukety

1 větší cibule

2 stroužky česneku

150 ml smetany

150 g anglické slaniny

100 g strouhaného parmazánu + na podávání

rostlinný olej

sůl, pepř

čerstvá pažitka, petrželka nebo bazalka

close info olepeshkina / Shutterstock zoom_in Těstoviny s cuketovou omáčkou

Příprava: