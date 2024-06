Využívání dešťové vody se stává stále populárnějším způsobem, jak snížit spotřebu pitné vody a ušetřit náklady na vodné a stočné. Ačkoliv je nejčastějším využitím zalévání zahrady, existují i další způsoby, jak můžete dešťovku využít přímo ve vaší domácnosti.

Získávání vody z přírody, která by jinak stékala do kanalizace, má mnoho výhod. Snižujete spotřebu pitné vody, a tím šetříte i svoji peněženku. Využívání dešťové vody rovněž přispívá ke snižování rizika sucha a pomáhá ochraňovat životní prostředí tím, že omezuje odvádění dešťové vody do kanalizace. Začít využívat dešťovou vodu je přitom hlavně v rodinných domech snadné – sud na vodu a úprava okapu vás vyjdou na pár stovek korun.

Zalévání zahrad a zeleně

Dešťová voda je ideální pro zavlažování zahradních rostlin a zeleně. Můžete ji využít k zavlažování trávníků, květinových záhonů, zahradní zeleniny a stromů. Zavlažování dešťovou vodou je ekonomické, udržitelné a lépe prospívá i samotným rostlinám.

Splachování toalet

Jedním z nejefektivnějších způsobů využití dešťové vody v domácnosti je její použití pro splachování toalet. Toalety běžně spotřebují až 30 % veškeré vody používané v domácnosti. Používáním dešťové vody pro tyto účely můžete výrazně snížit spotřebu pitné vody.

Při sběru dešťové vody se ale můžete dopustit i chyb. Podívejte se níže, čemu se vyvarovat:

Zdroj: Youtube

Praní prádla

Moderní pračky jsou vybaveny možností napojení na alternativní zdroje vody. Dešťová voda je pro praní ideální díky své měkkosti, což znamená, že můžete používat méně pracího prostředku a oblečení bude po vyprání jemnější.

Chlazení a klimatizace

Pro domy vybavené centrálním klimatizačním systémem lze dešťovou vodu využít jako chladicí médium, které pomáhá snížit teplotu vzduchu v domě. To může výrazně snížit energetickou náročnost klimatizačních systémů.

Úprava a čištění vody

Dešťová voda může být také upravena pro další domácí použití, včetně pití. S moderními filtračními a čisticími technologiemi můžete dešťovou vodu upravit a použít jako zdroj pitné vody pro vaši domácnost.