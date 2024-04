Začátek chřestové sezony patří mezi gastronomické události. Trvá totiž poměrně krátce a je potřeba ji využít na maximum. Kromě nezaměnitelné chuti totiž chřest nabízí i spousty benefitů pro zdraví.

Král jarní zeleniny, jak se chřestu přezdívá, pochází s největší pravděpodobností z východní Evropy a Asie. Jeho pěstování je poměrně náročné – je citlivý na rozmary počasí a nejlépe prosperuje v lehké písčité půdě v teplotních podmínkách mírného pásma a s dostatkem vláhy. K největším producentům patří Peru, Čína, Německo, Francie, Itálie, Řecko, Holandsko a Španělsko.

V posledních letech se vrátil na výsluní také český chřest, který býval ve světě pojmem a zárukou prvotřídní kvality. Výborně prosperuje především na Mělnicku, kde má dlouhou tradici pěstování.

Sezona chřestu trvá zhruba od poloviny dubna do konce června. Letos začala díky teplému počasí o něco dříve a český bílý chřest už je v prodeji. Na zelený si musíme ještě týden až dva počkat.

Bílý chřest se pěstuje bez přístupu slunečního světla

Rozdíl mezi bílým a zeleným chřestem

Nejčastěji se lze při nákupu setkat s bílými a zelenými stonky neboli pazochy. Rozdíl v barvě ale neurčuje odlišná odrůda, jak se řada lidí mylně domnívá, ale způsob pěstování. Za bílou barvu vděčí chřest ochraně před slunečními paprsky, kterou tvoří náspy zeminy nebo fólie.

Sklízí se, jakmile se půda nad špičkou chřestu nadzdvihne. Má jemnější, lehce nasládlou chuť a pevnější slupku, kterou je třeba před vařením oloupat. K zeleným stonkům naopak slunce může, díky čemuž má chřest i výraznější chuť. Připravovat ho lze i se slupkou.

Sezona chřestu obvykle trvá od poloviny dubna do konce června

Dietní elixír mládí

Předností chřestu je také vysoký obsah cenných látek, které prospívají zdraví. Obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, jež pozitivně působí na trávení a prodlužuje pocit sytosti.

Kromě vitaminů skupiny B a vitaminů C a E je výborným zdrojem draslíku a kyseliny listové. Pomáhá zlepšit kvalitu pokožky a vlasů, podporuje zdraví cév, posiluje imunitní systém a působí protizánětlivě.

Mimo to jsou mu přisuzovány i afrodiziakální účinky. Chřest se výborně hodí do redukčního jídelníčku. Z 90 % je totiž tvořen vodou a obsahuje minimum kalorií – na 100 g je to pouhých 18 kcal.

Zelený chřest obalený ve slanině

Jak vybrat dobrý chřest?

Čerstvý chřest poznáte podle sevřených hlaviček a pevných lesklých stonků, které o sebe při tření vržou. Doporučuje se také zkouška pružnosti – čerstvý stonek po ohnutí praskne, starší je naopak ohebný až gumový. Pozor si dejte i na správné skladování – po nákupu chřest zabalte do vlhké utěrky a uložte do ledničky. Zpracujte ho co nejdříve, nejdéle do 1 týdne.

Chřest s holandskou omáčkou patří k nejznámějším úpravám

Holandská omáčka vede

Nejznámější způsob podávání chřestu je s holandskou omáčkou, která se připravuje z másla a žloutků. Výborně ale chutná přelitý máslem, které lze ochutit citronovou šťávou, bylinkovým pestem nebo mletými opraženými ořechy. Připravuje se z něj vynikající polévka, lze ho zapéct se sýrem, obalit ve slanině a hodí se také do těstovin, rizota nebo slaných koláčů.

Zdroj: www.nzip.cz, rozhlas.cz, www.ceskychrest.cz