V malých kuchyních může být vytvoření praktické spíže výzvou. Nicméně s dobrou organizací a využitím každého volného centimetru můžete přeměnit i ten nejtěsnější prostor na efektivně fungující úložiště. Zde je několik osvědčených tipů, jak na to.

Bez lednice a mrazáku už asi nefunguje žádná domácnost. Kam ale narovnat suché potraviny nebo zavařeniny, když bydlíte v panelákovém bytě a nemáte k dispozici samostatnou spíž ani komoru? Naštěstí existují řešení, která tyto prostory aspoň částečně nahradí.

1. Potravinová skříň

Jedním z nejčastějších řešení je potravinová skříň. Je to vlastně skříňka, která je často součástí kuchyňské linky. Její výhodou je, že ji máte v kuchyni hned při ruce. Ideálním místem je pro ni umístění vedle lednice. Když přijdete z nákupu a vyndáváte potraviny, můžete je dávat současně do lednice i do „minispíže”.

2. Hluboké pojezdové šuplíky nejen na příbory

Nemáte v kuchyni místo na potravinovou skříň. Nezoufejte, i tak se řešení najde. Jednou z možností jsou zásuvky přímo v kuchyňské lince. Jde o velmi praktické řešení, jak uložit koření, dochucovadla i další zásoby. Navíc můžete využít rozdělovače zásuvek, díky nimž budete mít jednotlivé věci pěkně srovnané u sebe a nemusíte zdlouhavě hledat to, co zrovna potřebujete.

Jak si zorganizovat spíž? Podívejte se na praktické tipy níže ve videu. Určitě je využijete.

3. Otočné regály do rohu kuchyňské linky

V kuchyních do písmene L či U bývají často nevyužité těžko dostupné rohové části linky. Přitom se jedná o docela velké úložné prostory. Ty můžete využít pomocí tzv. otočných rohů a carousel systémů, které umožňují police vysunout mimo skříň. Prostor tak můžete naplno využívat. Díky vysoké nosnosti v nich můžete skladovat nejen potraviny, ale také nádobí či drobné kuchyňské spotřebiče.

4. Využijte i prostor nad lednicí

Při hledání úložných prostor se nebojte zvednout hlavu. Co říkáte, není volné místo třeba nad lednicí? Neváhejte a využijte ho. Někdy stačí jen jedna police nebo několik úložných boxů, do kterých se dají naskládat džemy, kořenky apod.

5. Police

Na každé volné místo na stěně dejte poličky, tyče, koše nebo jen obyčejné háčky a vznikne vám otevřená a přitom dekorativní spíž. Můžete přece těstoviny, sušené houby, fazole, čočku či pohanku nasypat do neprodyšně uzavíratelných plastových dóz nebo sklenic a pochlubit se jimi. Do plastových úložných boxů můžete zas dát zeleninu, jako například cibuli, česnek a brambory.

Existuje jistě více možností, jak vytvořit v malé kuchyni spíž, stačí si jen svou kuchyň dobře prohlédnout a popustit uzdu své fantazii.