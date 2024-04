Zařizování malé koupelny může být oříšek, hlavně když nemá ani pár metrů čtverečních. A dát do takto omezeného prostoru vše, co potřebujete, je velkou výzvou. Dnes vám však poradíme, jak zařídit malou koupelnu se sprchovým koutem (i v paneláku) levou zadní. Čtěte dál!

Předtím, než se pustíte do rekonstrukce koupelny, musíte vše pečlivě naplánovat. Koupelna musí být pěkná na pohled, ale i bezpečná a praktická. Zohlednit musíte i to, kdo bude koupelnu využívat. Bude to jednotlivec, rodina s dětmi, či senior?

Potřebovat budete také přesné rozměry. A to nejen šířku, délku a výšku vaší koupelnu, ale i polohu přípojek vody, odpadů, dveří či oken. Změřte vše, co v prostoru najdete. Nezapomínejte ani na prostor, který potřebujete, abyste mohli pohodlně otevřít dveře.

Malá koupelna se sprchovým koutem?

Přestože i v malé koupelně můžete mít vanu, musíte se smířit s tím, že nebude velká. A už vůbec ne volně stojící. V případě menší koupelny je vhodnější volbou sprchový kout. Nejen že ušetříte prostor, ale také peníze – protože při sprchování bude vaše spotřeba vody znatelně nižší.

I malá koupelna se sprchovým koutem může vypadat dobře!

Vybírat si můžete z nejrůznějších sprchových koutů. Největší rozdíly jsou u typu dveří – ty mohou být posuvné, pivotové, zalamovací nebo otevírací. V malé koupelně oceníte posuvné dveře, které nezaberou místo navíc. Vybírejte dveře s kvalitním pojezdem, který se po pár měsících nerozbije.

Jak velký sprchový kout do malé koupelny?

Je jen na vás, jak velký sprchový kout si vyberete. Minimální rozměr je 80 x 80 cm. Není to moc, ale ke každodennímu využití to stačí. Pokud si chcete sprchu udělat příjemnější, můžete přidat sedátko, masážní trysky nebo hlavici s různými proudy.

Sprchové kouty mají různé tvary – nejčastěji rohové a čtvrtkruhové. Pokud netoužíte po vydlážděném sprchovém koutu, můžete zvolit samostatně stojící sprchový box.

Nezapomínejte na umyvadlo

Ani v malé koupelně se nemusíte bát většího umyvadla. To by mělo být široké alespoň 50 cm. Vhodná jsou umyvadla se širšími okraji, abyste si na ně mohli odložit mýdlenku nebo jinou kosmetiku. Vhodná jsou také asymetrická umyvadla, která můžete umístit na desku. A získáte tak úložný prostor navíc.

