Věděli jste, že i důchody mají svůj strop? Tady je jeho výše a další podrobnosti

close info shutterstock.com

Nikola Zatloukalová 28. 1. 2024 0:16 clock 2 minuty gallery video

Určitě víte, že výši důchodu ovlivňuje nejen to, kolik let jste pracovali, ale i to, kolik jste vydělávali. Čím více odpracovaných let a čím vyšší plat, tím víc dostanete v penzi. Víte ale, že vaše příjmy ovlivňují výši vaší penze jen do určitého limitu?

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít