Příprava betonu je klíčová pro jeho kvalitu a dlouhodobou odolnost. Správný výběr směsi a poměr surovin rozhodují o pevnosti a životnosti betonových konstrukcí. Zjistěte, jak na to.

Beton je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů dnešní doby. Jedná se o kompozitní materiál, který vzniká smícháním více typů vstupních surovin. Jeho stěžejním prvkem je cement označující se jako pojivo, štěrk, písek či kamenivo jako takzvané plnivo a následně voda.

Díky svým přednostem, mezi které patří dlouhá životnost, vysoká odolnost a všestrannost, se bez něho neobejde téměř žádná stavba. Dnes je však také populárním dekorativním prvkem, který zdobí nejeden exteriér a interiér.

Jak správně namíchat beton?

Příprava betonové směsi se často podceňuje. Přitom jeho špatná příprava může způsobit pěkné potíže. Takto vzniklé vady se projeví i za několik měsíců či let a jejich oprava je velmi náročná, někdy přímo nemožná. Důležitý je pak také výběr samotné směsi. Proto než se pustíte do samotného nákupu, zamyslete se, jaké vlastnosti od tohoto materiálu vyžadujete a kde ho budete využívat.

Beton vysoké pevnosti je vhodný pro vyztužené konstrukce a potěry, jako jsou pilíře, podpěry, balkonové desky, podlahy a další. Dále můžete pořídit beton pro běžné betonářské práce a drobné betonové konstrukce, jako jsou patky sloupků či schodišťové konstrukce. Lze však vybrat také rychle tuhnoucí beton vhodný na montáž plotových sloupků, dopravních značek či zahradního osvětlení.

Jak připravit betonovou směs?

Třídy betonu

„Nejjednodušší cestou za kvalitním betonem s jasně danými vlastnostmi je použití předpřipravené betonové směsi. Tu stačí jen důkladně rozmíchat v doporučeném poměru s vodou a ihned začít používat. Směsi betonů se vyrábí v různých třídách. Platí, že čím vyšší třída, tím vyšší konečná pevnost. Výrobky se označují kombinací písmene C a různých číslic: první číslo za písmenem udává pevnost v tlaku v MPa na válcovém tělese, druhé číslo hodnotu pevnosti měřenou na krychlovém tělese,“ říká Radek Novotný, obchodní ředitel ze společnosti IZOMAT stavebniny.

Samovýroba betonu

Pro betonování větších ploch se vyplatí připravit si betonovou směs ze základních vstupních surovin, kterými jsou cement, křemičitý písek a voda. Někdy je pak namístě přidat do betonu i určité množství kameniva, díky kterému se zpevní.

Určení vhodného poměru vstupních surovin však vyžaduje zkušenosti, jinak hrozí, že připravíte beton nedostatečné kvality, špatné konzistence či malé pevnosti. Častou chybou laiků je přidávání přílišného množství vody, kvůli které se snižuje jeho hustota. Proto není dobré vodu přilévat nahodile.

Správný poměr betonové směsi

„Běžný beton vyrobíte z 1 dílu cementu, 3 až 4 dílů písku a 0,75 až 1 dílu vody. Do kvalitnějšího betonu přidejte 1 díl cementu, 2 díly písku, 3 díly kameniva a 1 díl vody. Dbát by se mělo i na správnou okolní teplotu v průběhu betonování. Běžné druhy betonových směsí se používají při teplotách nad 5 °C. V mrazech totiž může zmrznout voda v betonu, a narušit tak jeho strukturu. V létě je pak naopak dobré zamezit vysychání plachtami či pravidelným kropením,“ dodává Radek Novotný. Dostatečná doba vytvrdnutí betonu je zhruba měsíc, nicméně povrch by měl vydržet zátěž už po jednom týdnu.

