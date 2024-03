Máte hotové základy? Seznamte se s nabídkou materiálů pro stavbu obvodového a vnitřního zdiva i s pravidly zdění. Možná vám dům staví firma, přesto je dobré se v problematice orientovat.

Po přípravě základové desky přichází čas na založení první řady a vyzdívání cihelné stěny. Po přeměření obvodu desky digitálním nivelačním přístrojem se po penetraci nejprve pokládají asfaltové izolační pásy. Díky nim se zamezí vzlínání vlhkosti z betonové konstrukce základové desky do obvodového zdiva.

Asfaltové pásy – například hydroizolace od firmy Dehtochema – mohou být vyztuženy speciální hliníkovou vložkou, která tvoří další stupeň radonové ochrany. Takovou službu nabízejí modifikované pásy Radonelast 4 mm. Teprve na tyto pásy se klade tenká vrstva zakládací malty, do níž se po zavadnutí položí první vrstva zdiva. Zaměření se provádí až po natavení izolačních pásů na podklad v místech budoucích stěn.

Kroky při zakládání

Při zakládání zdiva je nesmírně důležitá preciznost. Výhodu mají současné přesně broušené keramické bloky, na něž se používají takzvané zakládací sady, což jsou kovové soupravy umožňující dokonalou rovinu zdiva. Řada firem nabízí možnost využít služeb speciálního zakládacího technika anebo proškolení stavebníků (Wienerberger, Heluz, Xella). Z toho je patrné, že stavebníci používající moderní zdicí materiály by neměli ani jeden z kroků této fáze stavby podcenit.

Jak ušetřit na stavbě: Hodně záleží na výběru materiálu, který budete při stavbě používat

Při nivelizaci je potřeba nejprve určit pomocí laseru nejvyšší bod základů. Z něj se pak vychází při zakládání první vrstvy cihel. Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem. Podle tloušťky stěny se nastaví i požadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny lze začít s nanášením a urovnáváním maltového lože. Pozor na správnou konzistenci zakládací malty! Po nanesení je potřeba maltu urovnat hliníkovou latí až do úrovně vodicích lišt přípravků.

Zdění první řady

První vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Zděním obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Pravidla zdění jsou stejná jako u systému P + D – pero a drážka. Podél zednické šňůry zedník následně ukládá jednotlivé cihly první vrstvy, které urovná v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. Osazované cihly by se měly dát pohodlně vyrovnat, nesmí se přitom příliš vtlačovat do malty. V případě, kdy je už malta příliš tuhá, je možné na povrch přidat vrstvu malty pro tenké spáry.

Cihla, nebo blok?

Klasická plná cihla s rozměry 290 x 140 x 65 mm je zejména pro své nedostatečné tepelněizolační vlastnosti překonaná a odsunutá z místa hlavního zdicího materiálu. Je pravda, že cihly lze získat i z bouraček, a tudíž levně, ale vzhledem k pracnosti a tloušťce stěn, která by uspokojovala současné nároky na tepelněizolační vlastnosti obvodového zdiva, se nevyplatí. Nahradily ji cihelné bloky z pálené hlíny, které se už také staly klasikou.

Tento široký sortiment cihel nabízí nejrůznější rozměry, vlastnosti i způsoby použití – od plných přes děrované, s perem a drážkou, nosné, příčkovky, obvodové, izolované či vylehčené.

Volba obvodové konstrukce

Výběr konkrétního materiálu pro stavbu domu se řídí zejména tím, jak chcete obvodovou konstrukci řešit: zda obvodové stěny budou jednovrstvé, vícevrstvé, nebo dutinové s větranou vzduchovou mezerou a tepelnou izolací a podobně.

Pro jednovrstvé stěny chráněné obkladem či omítkou jsou vhodné pálené zdicí prvky – svisle děrované cihly. Prodávají se pod různými obchodními názvy, ale jejich společným znakem je, že patří do skupiny zdicích prvků se zvýšenými tepelněizolačními vlastnostmi. Novější systémy umožňují lepení na tenkovrstvou maltu v tloušťce 1 až 3 mm. Většina výrobců dodává tyto produkty jako ucelené systémy.

Rychle a přesně

Moderní stavba musí probíhat rychle a jednoduše. Například zdicí systém Heluz má širokou nabídku – broušené cihly, přesné tvarovky, suché zdění, tenkovrstvé spáry nebo zdění na pěnu a na lepidlo. Tyto produkty vykazují také optimální fyzikální vlastnosti, splňují současné požadavky na akustiku, požární odolnost, nízkou tepelnou vodivost, přirozenou propustnost vodní páry a bezpečnost.

Jednovrstvá cihelná konstrukce má rovněž vysokou odolnost proti poškození, trvanlivost a únosnost. Cihly Heluz Family 2in1 (500 mm) jsou plněné kuličkami z pěnového polystyrenu, který je paropropustný. Tento izolační materiál s nosnou funkcí a hodnotami součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K je určený pro klasický způsob stavění.

Dobrá zpráva zní, že jednovrstvé zdivo z cihelných bloků Heluz Family 2in1 nemusíte zateplovat. Díky tomu ušetříte za materiál, práci, logistiku a v neposlední řadě i místo kolem obvodové konstrukce.

Tvárnice z pórobetonu

Největším konkurentem klasických keramických tvárnic jsou tvárnice plynosilikátové, známé také jako pórobetonové. Systém stavebních komponentů Ytong je sám o sobě velkou výhodou, kterou ocení laici i profesionálové. V portfoliu najdete díly nejen pro obvodové a vnitřní zdivo, ale také překlady, obezdívky, schodiště, dokonce stropy a střechy.

S tímto systémem se pracuje jako se stavebnicí a je vhodný i pro stavbu svépomocí. Pro nízkoenergetické a pasivní stavění je u Ytongu zásadní, že pórobeton má díky milionům vzduchových pórů, které obsahuje, vynikající tepelněizolační vlastnosti. Navíc je zdění s tvárnicemi Ytong velmi přesné.

Tepelněizolační parametry obvodových stěn

Jak již bylo naznačeno, nejdůležitějším parametrem požadovaným od vnější obvodové zdi je tepelná ochrana. Při vyhlášení státního dotačního programu Nová zelená úsporám byl požadavek u obvodových zdí na součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K. Tento parametr splňují u předního tuzemského výrobce Wienerberger cihly Porotherm, konkrétně – 50 T Profi, 50 T Profi Dryfix, 44 T Profi, 44 T Profi Dryfix, 38 T Profi Dryfix, 50 Eko+ Profi Dryfix, 50 Eko+ Profi a 50 Eko+.

Porotherm patří mezi nejvhodnější materiály pro volbu obvodového pláště budovy. Splňuje všechny hlavní technické požadavky, které jsou pro správné fungování pasivního domu a s ním souvisejících úspor určující. Veškeré další náklady na dosažení úsporných parametrů stavby odpadají.

Co je důležité v interiéru

Kromě pevnosti, které v současné době dosahují snad všechny moderní cihly a bloky, je nejsledovanějším parametrem interiérových příček vzduchová neprůzvučnost. Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách jsou definovány normou ČSN 73 0532. U nároku na vzduchovou neprůzvučnost (R'w) pro mezipokojové příčky je tato hodnota stanovena na 42 dB.

Mezi další velmi podstatné funkce patří tepelněizolační vlastnosti. Důležité je to především v případech, kdy příčka rozděluje místnosti s různou teplotou nebo odděluje vytápěné prostory od nevytápěných.

Ukázkou spojení těchto požadavků je jak unikátní konstrukce cihelného bloku Heluz pro vnitřní zdivo (dvě tvarovky spojené minerální vlnou), tak cihly Heluz Aku Kompakt 21 broušené, které dosahují ekvivalentu chování dvojité konstrukce. Díky tomu se tak kromě výborné zvukové izolace (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) významně redukuje přenos konstrukčního hluku.

Heluz k tomu nabízí i jednodušší metodu zdění v podobě silikátově-disperzní malty Heluz SIDI. Nanášení se provádí systémovým strukturovaným válečkem na ložné plochy broušených cihelných bloků v časovém předstihu. Od nanesení malty k usazení cihly do finální pozice máte zhruba čtvrt hodiny.

Materiál a příčky

O materiálech pro stavbu příček by se dalo napsat několik článků už jen z hlediska rozdělení těchto svislých stavebních konstrukcí na nosné a nenosné. Uvedený soupis je zajímavý z hlediska nabízených materiálových možností. Jejich dobrá znalost je správnou cestou ke stavebním úsporám i spokojenosti z výsledku.

Moderní příčky lze stavět z:

cihel naplocho s výslednou tloušťkou 15 cm

cihel na výšku – výsledná tloušťka je 7,5 cm

cihelných bloků a tvárnic – v současnosti nejrozšířenější způsoby vyzdívání příček; jde o cihelné bloky o tloušťce 6,5 cm, u pórobetonu jsou to pak hodnoty 5 cm, 7,5 cm a 10 cm; hodnotám půlky odpovídá u cihelných bloků tloušťka 11,5 cm a u pórobetonu hodnoty 11,5 cm, 15 cm nebo 17,5 cm lícového a režného zdiva

dřevěných palubek a prken umístěných na dřevěném rámu

sádrokartonových systémů

dřevotřískových desek upevňovaných na rošty

skleněných příčkovek a systémů

pojezdových skleněných tabulí a systémů

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023.

Zdroj: Dům&Zahrada,