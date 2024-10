Jiřiny jsou královny podzimních zahrad a jako správná veličenstva jsou citlivé na mráz. Proto je potřeba je na zimu vykopat a uložit. Poradíme vám, jak na to, abyste se příští rok zase mohli těšit z elegantních květů.

Obliba jiřin (Dahlia) se na módním kyvadle dějin pohybuje nahoru a dolů. Například v 19. století byly v Anglii symbolem společenského postavení. Bohaté rodiny je vysazovaly na velké záhony a zvaly hosty na odpolední čaj, aby se jimi pochlubily.

I u nás má jejich pěstování dlouho tradici, která sahá až do dob národního obrození, kdy se jejich pěstování věnoval páter Hurdálek. Renesanci zažily po první světové válce, kdy vznikla v roce 1926 Národní jiřinkářská společnost.

Od té doby tyto elegantní květiny české zahrady již neopustily, i když se jejich popularita u běžných zahrádkářů pohybovala jako na houpačce. Dnes jsou zase v kurzu i přesto, že je jejich pěstování poměrně pracné. Zejména pravidelné podzimní vyzvedání ze země a zimování může mnohé zahradníky odradit.

Tajemství kvetení jiřin

Jiřiny patří k nejdéle kvetoucím rostlinám u nás. První květy mohou nasazovat už v půlce července a kvetou až do mrazů, třeba ještě v listopadu, je-li teplý podzim.

Pocházejí z rovníkových oblastí, jako je Mexiko, Kolumbie a Střední Amerika, kde jsou dny a noci stejně dlouhé. Proto v době podzimní rovnodennosti, která připadá na 23. září, vypadají nejkrásněji. Není ani příliš horko, ani velká zima a den a noc mají stejný počet hodin.

A protože se pomalu blíží zima, brzy přijde čas jiřiny přestěhovat ze záhonů do sklepů, kde počkají, až je na svatého Jiří zase přesunete na záhony.

Kdy vyrývat jiřiny?

Někteří zahradníci čekají na první mráz, a až teprve poté, kdy sežehnutí přebarví jejich listy a stonky do černa, je vykopají. Ti, kteří si chtějí užít krásu posledních květů v interiéru, sledují počasí a den před oznámenými prvními mrazy, květiny ořežou.

Před vyzvednutím z půdy seřízněte rostliny asi 10 cm nad zemí, což usnadní manipulaci při vyrývání.

Jak na zimování jiřin krok za krokem

1. Vyrývání

Pomocí zahradních vidlí uvolněte půdu kolem každé jiřiny a zvedněte celou hlízu ze země. Buďte opatrní, abyste hroty nepoškodili hlízy. Snažte se to provést za suchého dne, přebytečná hlína se bude z hlíz lépe sundávat. Opatrně odstraňte co nejvíce zeminy, aniž byste hlízy poškodili, takže mlácení o zem je zakázáno!

Pomocí zahradních vidlí uvolněte půdu kolem každé jiřiny a zvedněte celou hlízu ze země

2. Očistění

Pomocí hadice nebo kbelíku s vodou důkladně opláchněte zeminu z hlíz a poté je postavte do plastové přepravky „hlavou dolů“, aby uschly. Za slunného dne se velmi dobře vysuší venku. Seřízněte zbytek stonku a nezapomeňte jednotlivé druhy opatřit jmenovkami.

Po vysušení vložte hlízy jiřinek do krabice nebo květináče a zasypte je suchou zeminou

3. Uskladnění

Po vysušení vložte hlízy jiřinek do krabice nebo květináče a zasypte je suchou zeminou. Je důležité, aby byl substrát opravdu suchý, protože vlhkost by mohla vést k uhnití hlíz. Vykopané hlízy také můžete zabalit do suchých novin.

Zabalené hlízy přesuňte nejlépe do sklepa. Říká se, že tam, kde se daří bramborám, se bude líbit i jiřinkám. Teplota skladovacího prostoru by se měla pohybovat mezi 6-10 °C.