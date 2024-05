Slimáci jsou pro mnohé zahrádkáře noční můrou. Tito malí plži nejenže požírají listy, květy a zeleninu, ale také mohou přenášet nemoci. Jakmile si najdou cestu do vaší zahrady, může být obtížné je odstranit. Ale nebojte, s těmito tipy a metodami můžete svůj boj se slimáky vyhrát!

Letošní jaro je zatím až nepříjemně vlhké, což nahrává velkému výskytu slimáků na našich zahradách. Ani nižší teploty jejich nájezd na záhony příliš nezbrzdí, protože slimáci se líhnou i při teplotách kolem 4 °C. Proto se s nevítaným vetřelcem (zejména s plzákem španělským) můžete setkat už časně zjara. Jak nad těmito škůdci zvítězit?

Klasikou je ruční sběr

Slimáci jsou nejaktivnější v noci nebo během vlhkých a deštivých dnů. Preferují vlhké prostředí a vyhýbají se přímému slunečnímu světlu. Z toho důvodu je často najdete pod kameny, květináči, nebo v hustě osázených částech zahrady.

Na ruční sběr slimáků se vydejte brzy po ránu, kdy jsou slimáci rozlezlí na mokré trávě a krásně se napichují. K tomu budete potřebovat dřevěný klacek s ostře seřezanou špičkou nebo dlouhé dřevěné kleště a kbelík, do kterého škůdce budete házet.

Když slimáky napichujete, nemusíte kbelík zasypávat solí ani prolívat vařící vodou. Mějte jen v kbelíku napuštěnou vodu, jinak vám někteří slimáci začnou vylézat po stěnách kýble ven. I když jde o škůdce, vždy je lepší použít co nejhumánnější metodu likvidace. Obsah kbelíku tedy vysypte do kontejneru s bioodpadem nebo do chlívku prasatům.

Jak na slimáky bez chemie? Podívejte se na praktické tipy v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Použijte přírodní granule proti slimákům

Přírodní granule proti slimákům odolávají vlhku a dešti, nejsou nebezpečné pro děti ani domácí mazlíčky a nezamořují záhonky chemií. Modré granule jen stačí rozhodit po zahradě a kolem záhonků a čekat, až se na ně slimáci s chutí vrhnou. S pocitem sytosti se pak stáhnou do svých úkrytů a tam uhynou.

Dravé hlístice proti slimákům

Hlístice jsou mikroorganismy, které slimáky nemají v lásce a aktivně je vyhledávají a napadají. Je to taková biologická zbraň proti slimákům. Pro lidi a zvířata jsou tato mikroskopická dravá háďátka zcela neškodná. Pro slimáky a menší středně velké plzáky představují jistou smrt. Háďátka je napadnou a zlikvidují přes trávicí ústrojí.

close info Tomasz Klejdysz / Shutterstock zoom_in Hlístice jsou sice dražší, ale je to velmi účinná a stoprocentně ekologická metoda hubení slimáků

Alternativní metody proti slimákům v zahradě

Záhonky lze na ochranu proti slimákům obsypat cestičkou z písku.

Alternativou jsou také nadrcené skořápky vajec, popel a jedlá soda.

K ochraně záhonu můžete použít měděnou pásku, které se slimáci vyhýbají.

Zasaďte do záhonu aromatické rostliny, které slimáky odpuzují (kontryhel, řeřicha, šalvěj, měsíček, levandule, lichořeřišnice).

Nastražte pivní past po zahradě. Vůně piva slimákům připomíná rozkládající se přezrálé ovoce.

Pořiďte si masožravé kachny, které slimáky zbožňují.