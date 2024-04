Pěstování rostlin v nádobách je ideálním řešením pro ty, kteří žijí v městských oblastech nebo mají jen malou zahrádku. Bohužel zahradničení v kontejnerech s sebou přináší i několik zvláštností, které je třeba vzít v úvahu. Sepsali jsme ty nejčastější, abyste se jim mohli při svých pěstitelských pokusech vyhnout.

Pokud chcete, aby vaše rostliny v květináčích dobře prospívaly, byly zdravé a krásně kvetly, musíte si dát pozor na několik chyb, kterých se dopouští většina lidí, kteří s pěstováním v nádobách začínají. Když se jich vyvarujete, budete na nejlepší cestě k vytvoření úchvatných kreací v truhlících a nádobách.

Opomenutí dostatečného odvodnění

Než se vrhnete na vzrušující činnosti, jako je výběr oblíbených rostlin nebo hledání dokonalého venkovního květináče, je tu jeden zásadní faktor, který nesmíte ignorovat - odvodnění.

Většina rostlin, zejména těch, které se běžně pěstují v květináčích, nesnáší přemokření. Hromadí-li se v půdě vlhkost, omezí se proudění vzduchu v půdě a kořeny se dusí. Také to vede k růstu plísní, které mohou způsobit hnilobu kořenů, což vede k úhynu rostlin.

Vrstva štěrku na dně květináče ani opatrné zalévání nikdy nenahradí drenážní otvory. Většina květináčů se prodává s odtokovým otvorem ve dně, ale pokud vaší nádobě chybí, vyvrtejte si ho sami pomocí vrtáku do zdiva, skla nebo dlaždic.

Používání příliš malých nádob

Malé nádoby se hodí pro malé rostliny, které pěstujete v interiéru, ale nejsou vhodné pro venkovní použití. Rostliny vystavené slunci a větru rychleji vysychají, což není dobré pro kořeny. To platí zejména v případě, že používáte závěsné koše na slunném a exponovaném místě. Proto vždy přesaďte rostliny z malého závěsného košíku, který jste si koupili v zahradním centru, do většího.

Výběr nevhodné půdy

Půda je základem zdravého růstu rostlin. Jednou z velkých výhod pěstování rostlin v nádobách je to, že tuto důležitou složku zdraví rostlin můžete mít zcela pod kontrolou. To však také znamená, že je zde velký prostor pro chyby.

Směs půdy, kterou vyberete, by měla být přizpůsobena rostlinám, které chcete pěstovat. Vlhkomilné tropické rostliny budou potřebovat směs doplněnou kompostem a rašelinovým mechem nebo kokosovým vláknem, aby bojovaly proti rychlému vysychání půdy. Všechny druhy sukulentů naopak upřednostňují štěrkovitou půdu s přídavkem písku pro zvýšení drenáže.

Použití běžné zahradní zeminy je naprosto nevhodné, protože se při umístění do nádoby zhutní, což má za následek špatné provzdušnění. Také můžete do nádob přenést semena plevelů, škůdce a choroby ze zahrady.

Kombinace rostlin s různými požadavky

Pokud v nádobě kombinujete více druhů rostlin, ujistěte se, že spolu dobře „spolupracují“. Nechcete se přece namáhat s výsadbou, abyste zjistili, že jedna rostlina přežije na úkor jiné.

Lidé při výběru rostlin většinou řeší, zda se k sobě hodí barvy květů a textura listů. Soustředit by se však měli na to, zda všechny rostliny, které do jedné nádoby dají, potřebují pro svůj růst stejné podmínky.

První starostí je sluneční světlo. Rostliny, které milují slunce, by nikdy neměly být ve stejném květináči se stínomilnými květinami. Je třeba myslet také na zalévání: žíznivé jednoleté květiny a sukulenty, které nejsou náročné na vodu, vedle sebe určitě nebudou šťastné.

close info Hannamariah / Shutterstock zoom_in I na malém prostoru můžete mít díky nádobám záplavu květin

Výsadba příliš blízko u sebe

V době výsadby je lákavé dávat rostliny těsně vedle sebe, aby nádoba vypadala od začátku zaplněná. Bohužel při tomto způsobu výsadby nebude hezká dlouho.

Kořeny potřebují prostor, aby mohly neustále růst a rozšiřovat se. Založíte-li „zahrádku“ příliš hustě, kořeny se začnou ovíjet kolem sebe a soupeřit o místo, vláhu i živiny. Rostliny budou nemocné a náchylné k napadení škůdci či chorobami.

Pro určení správné vzdálenosti mezi rostlinami berte v potaz jejich plnou velikost v dospělosti. Můžete je vysadit o něco blíže k sobě než při osazování záhonu, ale nechte jim místo, aby se mohly „nadechnout“.

Stěhování nádob

Velké nádoby mohou být neuvěřitelně těžké, zejména ty z terakoty, keramiky nebo kamene. Po přidání zeminy ještě pěkných pár kilo přiberou. A když se zalijí, je téměř nemožné přemístit je bez dalších silných rukou. Proto nejprve velké květináče umístěte na místo, kde zůstanou po celou sezónu, a pak teprve do nich nasypte zeminu a zasaďte rostliny.

close info Hans z Pixabay.com zoom_in Nejprve velké květináče umístěte na místo, kde zůstanou po celou sezónu, a pak teprve do nich nasypte zeminu a zasaďte rostliny

Nedostatek hnojení

Pokud jsou rostliny zasazeny do správného typu půdy, měly by mít dostatek živin na několik měsíců. Jakmile je však vyčerpají, bez přihnojování už není nic, co by růst udrželo.

Požadavky se u jednotlivých rostlin liší, ale většina z nich ocení dávku univerzálního tekutého hnojiva, které budete přidávat dle návodu. Pokud rostliny neprospívají podle vašich představ, můžete hnojit častěji a začít nižší dávkou, abyste se vyhnuli přehnojení.

