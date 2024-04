Nic vám tady neroste? Půdopokryvné rostliny směle nahradí trávník. Tyhle zkuste

close info Kluciar Ivan / Shutterstock

Jana Truksová 28. 4. 2024 clock 5 minut gallery

Hledáte nápadný, na údržbu nenáročný doplněk zahrady? Půdopokryvné rostliny mohou být přesně to, po čem pátráte. Jsou to jednoduché rostliny, co rychle rostou a, jak už název napovídá, vytvářejí pokrývku zelených listů a krásných květů, které chrání půdu a potlačují plevel. Podívejme se na ty nejpřitažlivější.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít