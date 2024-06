Co mají společného česnek a rajče? Máme je rádi, proto je také pěstujeme. Ale česnek i rajče jsou také nejlepší přirození ochránci každé zeleninové zahrady. O česneku už jsme psali, teď si posvítíme na rajčata. Kterou zeleninu dokážou ochránit? A jak prospějí samy sobě?

Zkuste rajčata vysadit třeba kolem záhonu s mrkví. Nebo je přidejte k celeru, pórku, špenátu, chřestu atd. a uvidíte ten tanec. A pro jejich vlastní podporu využijte to, co rajčata sama nabídnou, a stejně byste to vyhodili. Ostatně právě tohle se hodí i jako pomoc v případě nouze, když dřepčík napadne třeba ředkvičky.

Ke komu přidat rajčata

U rostlin stejně jako u lidí platí: prevence je nejlepší léčba. Nečekejte, až se na záhonech se zeleninou objeví škůdci, braňte se předem. Kdo chce využít sílu přírody místo chemie, může vysadit rajčata jako ochránce zeleniny před škůdci.

Rajčata přidejte k mrkvi, celeru či pórku, pažitce, k cibuli nebo česneku. Také k salátům a špenátům. Zkušená zahradnice Inga-Maria Richberg uvádí, že se rajčata jako bodyguardi osvědčila i u brukvovité zeleniny.

close info Nina Buday / Shutterstock zoom_in Taky chcete parádní mrkev? Tak záhon s mrkví obklopte rajčaty

Perfektně doprovodí také chřest (nezapomeňte: chřest se obvykle začíná sklízet od 3. roku pěstování). A v podobě mulče, o němž bude ještě řeč, se rajčata hodí třeba i na zelný záhon.

Pozor: Rajčata ani jako bodyguardy nedávejte k bramborám, řepě, hrachu či fenyklu.

Které škůdce můžou odradit

Přítomnost rajčat odrazuje například dřepčíky. Určitě jste už viděli dřepčíka, to je ten malý skákající brouček, který se svými "sourozenci" dokáže zdecimovat hlavně brukvovitou zeleninu. Ale aroma rajčat nemusí ani pochmurnatka mrkvová, molík česnekový, květilky (a že jich je), chřestovníček dvanáctitečný i obecný, mšička révokaz, bělásek zelný...

Jak to funguje

Vůně rajčat mnohé škůdce odrazuje, to je známé. Ovšem důvodů může být více. „Zelené části rajčat, včetně nezralých plodů, obsahují vysoce toxický alkaloid solanin s účinky podobnými saponinům. Obsahují také tomatin, který prokazatelně ničí některé houby," píše Inga-Maria Richberg v knize Zahradnická moudrost předků.

Ale jak přesně rajčata působí na škůdce, to ještě není stoprocentně prozkoumané.

Nečekejte, dosazujte

Pěstební sezona už začala, ale dosadit rajčata jako bodyguardy stihnete, ani to nemusí být ve velkém množství (pokud si nechcete otevřít stánek se zeleninou).

Vysaďte je uprostřed záhonů, pak budou lépe působit. Ovšem u mrkve se vyplatí olemovat rajčaty celý záhon, protože se ví, jak pochmurnatka mrkvová létá. Není to shora, k mrkvi se blíží vodorovně, a právě její let dokážou překazit keříky rajčat.

Vychytávka pro brukvovitou zeleninu

Ohroženou brukvovitou zeleninu můžete díky rajčatům ochránit tak, že pro ni vyrobíte doslova rajský postřik. Potřebujete 4 hrsti odstraněných výhonů z rajčat, ty pokrájejte na malé kousky a dejte do 4 litrů dešťové vody. Nechte odpočívat několik hodin, přeceďte a třeba zelí tímto výluhem vícekrát postříkejte. Pozor: Kvůli obsahu solaninu byste postřik neměli používat těsně před sklizní.

close info YANA SKIDANENKO / Shutterstock zoom_in Kdo má více keříků rajčat, ten nebude mít nouzi o odstraněné boční výhony. Vyplatí se vám, i kdybyste pěstovali pár rajčat čistě za účelem ochrany dalších rostlin na zahradě

Rajčata sobě: mulč z výhonů

Během růstu rajčat musíte průběžně odstraňovat boční výhony. Nevyhazujte je, poslouží jako mulč, právě tak se dokážou rajčata sama podpořit. Mulč z rajčatových výhonů ale pomůže i na dalších záhonech, třeba když dřepčíci napadnou ředkvičky. Jejich aroma nemusí ani mšička révokaz, v záhonu se zelím zase odpuzují listy rajčat bělásky zelné i květilky.