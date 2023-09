Zdroj: Shutterstock

Pusinky, laskonky, Pavlova, bábovky, rolády, bublaniny… Právě v takových receptech budete potřebovat perfektně ušlehaný bílkový sníh, který moučníku dodá nadýchanost, objem i tvar. Využití má ale i ve slaných jídlech – přidává se například do zeleninových nákypů, placiček nebo nádivek včetně té velikonoční. Přestože se na první pohled může zdát, že nejde o nic složitého, má příprava bílkového sněhu svá pravidla.

1) Ani stopa po žloutku

Krokem číslo jedna je bezchybné oddělení bílků a žloutků – tuk totiž neumožní našlehat sníh do správné konzistence. Po rozklepnutí vajíčka proto opatrně přelévejte žloutek z jedné půlky skořápky do druhé, až všechen bílek vyteče do připravené nádoby. Vyplatí se každé vajíčko oddělit nejdříve do malé misky a až poté přelít do nádoby, v níž budete sníh šlehat. Pokud by se vám totiž žloutek protrhl a dostal se k již odděleným bílkům, celé dílo zhatí.



2) Dokonale čistá miska

Před přípravou sněhu zkontrolujte, že je nádoba perfektně čistá a odmaštěná. Sníh nesmí přijít do kontaktu s tukem, proto misku důkladně vymyjte, můžete ji potřít i citronovou šťávou. Nejlepší volbou jsou skleněné, kovové nebo keramické nádoby. Na těch plastových často ulpívá i na první pohled neviditelná mastnota, kterou je těžké dokonale odstranit.



3) Čerstvé je nejlepší

Čím čerstvější vajíčko použijete, tím lépe vám půjde práce od ruky. Čerstvý bílek obsahuje více bílkovin, díky nimž získá během šlehání tuhou konzistenci. U starších vajec hrozí, že sníh zůstane řídký.



4) Pokojová teplota

Před přípravou sněhu nechte bílky odpočívat alespoň 30 minut předem, aby získaly pokojovou teplotu. Díky tomu naberou při šlehání více vzduchu a sníh bude nadýchaný a pevný.



5) Postupně zvyšujte rychlost

Bílky můžete našlehat i ručně pomocí metličky, nejlepším pomocníkem je ale elektrický šlehač, s nímž budete mít sníh připravený během chvilky. Začněte šlehat nejdříve na nízké otáčky, a jakmile se z bílků stane tekutá pěna, postupně zvyšujte rychlost. Bílky se začnou zpevňovat, budou stále bělejší a nakonec vytvoří dokonale hustý sníh, který po vytažení metly vytvoří pevné špičky a po otočení nádoby zůstane uvnitř. V tomto okamžiku už dále nešlehejte – přešlehaný sníh ztrácí objem a řídne.



6) Něžné zacházení

Sníh z bílků zpracujte ihned po dokončení, dlouhé čekání mu nesvědčí. Stěrkou ho oddělte od stěn nádoby a opatrně vyklopte do těsta. Pomocí stěrky sníh pozvolna a jemně obalujte těstem, až se obě směsi propojí. Vyhněte se intenzivnímu míchání, které by vyhnalo z těsta vzduch – musí zůstat lehké a nadýchané.

