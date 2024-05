Chystáte svého školáka na kratší dobrodružství v přírodě? Ať už jde o jeho první větší výlet, příměstský tábor, nebo školu v přírodě, máme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co by ve výbavě vašeho dítěte rozhodně nemělo chybět. Nováčka i osvědčeného táborníka připravíte na všechno!

Týden strávený mimo domov plný her, objevování a nových přátelství – to vše nabízí škola v přírodě, delší školní výlet, nebo nějaký kratší tábor. Aby však bylo dobrodružství opravdu bezstarostné, je klíčové nezapomenout na správné vybavení. Bez ohledu na počasí a aktivity, které akce nabízí, je dobré mít na paměti několik zásad, které zjednoduší balení a zároveň zajistí, že vaše dítě bude mít vše potřebné na dosah ruky.

Oblečení na ven

Venkovní aktivity si žádají promyšlenou výbavu. Nezbytností jsou kvalitní nepromokavé boty, holínky pro blátivé dny a teplé boty na chladná rána. Nezapomeňte ani na vrstvení oblečení – základem jsou pohodlné kalhoty, tepláky a několik vrstev triček a mikin, které lze podle potřeby sundat, nebo naopak přidat. Svrchní vrstvu by měla tvořit voděodolná bunda a teplá bunda pro chladnější dny, doplněná o pláštěnku a čepici nebo kšiltovku.

close info RasaBasa / Shutterstock zoom_in Nezapomeňte na holínky a pláštěnku. Případně další nepromokavé oblečení

Oblečení dovnitř

Na večery a noc je důležité mít pohodlné a teplé oblečení. Pamatujte na dostatek spodního prádla a pyžam. Během dne může být uvnitř budovy tepleji, proto jsou vhodné i lehčí varianty oblečení, jako jsou trička a slabší mikiny. Nezapomeňte na ponožky – několik párů běžných a pár teplejších na chladné večery.

Další vybavení, které nesmíte zapomenout

Kromě oblečení je nutné myslet i na další příslušenství a pomůcky. Batůžek na výlety, láhev na vodu, hygienické potřeby jako zubní pasta, kartáček a mýdlo, ale i první pomoc s běžnými léky. Nezapomeňte na ochranu proti slunci a repelent. A pro ty malé, kterým by se mohlo v noci stýskat, přibalte oblíbenou hračku nebo knihu na dobrou noc.

close info Fran Rodriguez Fotografia / Shutterstock zoom_in V batozích může být velký rozdíl. Pokud víte, že dítě čeká hodně chůze a turismu, investujte do batohu s popruhy. Hodně mu tím usnadníte život

Odškrtávací seznam na týdenní výlet

Oblečení na ven:

Pevná turistická obuv – ideálně nepromokavá, dva kusy (v případě, že si jedny promočí, budou se mu hodit druhé)

– ideálně nepromokavá, dva kusy (v případě, že si jedny promočí, budou se mu hodit druhé) Holínky – pro blátivé dny

– pro blátivé dny Sandály – pokud hlásí hezké počasí

– pokud hlásí hezké počasí Normální ponožky – 6 párů + 2 navíc (pro jistotu)

– 6 párů + 2 navíc (pro jistotu) Teplejší ponožky – 2 páry + 2 navíc (pro jistotu)

– 2 páry + 2 navíc (pro jistotu) Dlouhé tepláky – 2 páry

– 2 páry Zateplené kalhoty – 1 pár

– 1 pár Trika (s dlouhým rukávem, zateplená, sportovní ap.) – 4 kusy

(s dlouhým rukávem, zateplená, sportovní ap.) – 4 kusy Mikiny – 2 kusy

– 2 kusy Svetr – 1 kus

– 1 kus Šusťáková bunda, případně i šusťákové kalhoty – 1 kus

– 1 kus Teplá bunda – 1 kus

– 1 kus Pláštěnka – 1 kus

– 1 kus Kšiltovka nebo slabší čepice – 1 kus

Oblečení dovnitř:

Spodní prádlo – 6 kusů + 3 navíc (pro jistotu)

– 6 kusů + 3 navíc (pro jistotu) Pyžama – 2 kusy

– 2 kusy Lehčí trika, tílka ap. – 5 kusů

– 5 kusů Punčocháče (volitelně) – 1 pár

(volitelně) – 1 pár Kraťasy – 2 páry

– 2 páry Přezůvky

Další vybavení:

Batůžek na výlety – s jmenovkou, pevný!!, v případě pěšího výletu batoh s popruhy

– s jmenovkou, pevný!!, v případě pěšího výletu batoh s popruhy Plastová láhev na pití

Hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, mýdlo, šampon, hřeben, gumičky)

(zubní pasta, kartáček, mýdlo, šampon, hřeben, gumičky) Lůj na rty a krém na opalování

a Sluneční brýle

Repelent proti hmyzu

Kartička zdravotní pojišťovny a další dokumenty (záleží na škole)

(záleží na škole) Kapesníčky, toaletní papír, igelitové sáčky

Pytel na špinavé prádlo – ideálně povlak od polštáře

– ideálně povlak od polštáře Oblíbená hračka – bezpečná

– bezpečná Baterka

Psací potřeby a pastelky

a Plavky

Ručník – dva, jeden velký, jeden malý

– dva, jeden velký, jeden malý Léky – se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce

close info Maria Sbytova / Shutterstock zoom_in Sbalte dítku ideálně opravdu pevné boty. Žádné tenisky

Pár tipů závěrem

Vytiskněte si tento seznam a přiložte ho dítěti s sebou do batohu, aby se dokázalo pak zase samo sbalit domů. Taky se může stát, že dítě na výletě onemocní a musí ho sbalit učitelka. Čím přesnější a konkrétnější seznam bude mít, tím míň věcí se vám poztrácí.

Nebalte dítě do tašek z Ikey atp. Investujte do opravdu pevné tašky nebo kufru a vysvětlete dítěti, jak se s ním zachází. Ideálně kufr nezamykejte, děti rády ztrácí klíče.

Ačkoli to může být náročné, zkuste nebalit dítě sami, ale zařiďte, aby bylo aktivním pomocníkem. Bude pak vědět, co má s sebou a kde v kufru to najde.

Pokud máte kapacitu, podepište, co se dá. Obzvlášť malé děti nerozeznají své tepláčky od kamarádových a může dojít snadno k záměně.

Co se týká svačiny, domluvte se vždy s paní učitelkou, jestli je to vhodné, či nutné. V některých případech jsou svačiny zajištěny přímo školou, a proto je dobré zjistit si, zda je potřeba přibalit něco navíc.

Pokud je však nutné svačinu připravit, snažte se vybrat varianty, které vydrží i náročnější podmínky a zároveň se snadno konzumují. Ideální jsou například celozrnné sendviče, čerstvé ovoce, zeleninové tyčinky, oříšky nebo domácí müsli tyčinky.

Takto vybaveni můžete své dítě poslat na školu v přírodě s klidným srdcem. A pamatujte, že i když něco doma zapomenete, většinou se dá vše nějak vyřešit. Hlavní je, aby se vaše dítě cítilo dobře a užilo si výlet na maximum!

