Chcete sobě i dětem věnovat přírodní wellness zdarma? Chcete si otevřít vlastní venkovní laboratoř? Není nic jednoduššího než se přidat k mezinárodnímu svátku Měsíce školních zahrad.

Zlepšete psychické i fyzické zdraví dětí, objevujte s dětmi svět v praxi, v pohybu, všemi smysly. Spolu. Příroda je to nejlepší místo, kde mohou děti vyrůst. Nechte se inspirovat, jak prožít měsíc květen, co nejvíc venku a zažít mnoho fantastických objevů, jedinečných dobrodružství i nabíjejícího odpočinku.

Co je Měsíc školních zahrad?

Jde o největší svátek učení venku na světě. Každoročně v květnu školy po celém světě oslavují své zahrady, hřiště i dvorky. Místa, která dovolují hru i učení plné fantazie, objevů, svobody a dobrodružství. Cílem kampaně je nejen slavit, ale také povzbudit další učitele a rodiče, aby čas s dětmi v zahradě začlenili do každodenního života své školy či rodiny. Původcem myšlenky je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA).

close info Vzdělávací centrum TEREZA zoom_in Květen je Měsíc školních zahrad. Zapojit se můžete i vy.

Důvodem, proč vznikl Měsíc školních zahrad je, že 99 % lidské historie se děti učily venku a dnes je výuka naopak téměř neustále pod střechou. Hrozí, že současná generace dětí bude první „indoor“ generation. Tedy generací dětí, která bude víc uvnitř než venku.

V České republice slavíme Měsíc zahrad od roku 2018 a každoročně se zapojuje přes 1000 průvodců ven. Učitelů, rodičů, vychovatelů, lektorů i prarodičů, kteří vyráží se svými dětmi do zahrady, do parků, do lesů, k vodě, do přírody.

Každý z průvodců vezme s sebou ven třídu, oddíl své děti. Na některých školách vyráží v jeden den ven celá škola. Měsíc školních zahrad taka venku oslavuje cca 15 000 – 20 000 dětí. V letošním roce se organizátorům již týden před kampaní přihlásilo přes 1200 zájemců.

Proč slavit Měsíc školních zahrad?

Z výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, vyplývá, že typický český školák stráví ve všední den na internetu, hraním her nebo sledováním televize dva a půl krát více času než venku (1:41 venku vs. 4:14 u médií).

close info Vzdělávací centrum TEREZA zoom_in Květen je Měsíc školních zahrad. Zapojit se můžete i vy.

Výzkum také ukázal, že během výuky se ven dostane jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště, v 8 % případů). Smyslem Měsíce školních zahrad je upozornit na řešení, která mohou tento trend změnit. Škola může množství i kvalitu času, který děti tráví venku, významně ovlivnit.

Klíčová je míra propojení venkovního prostředí s jejím každodenním životem a vzdělávacím programem. Tohle u nás zatím bohužel moc nefunguje – chybí lepší povědomí o výhodách pro děti, samotné učitele a v důsledku i pro rodiče, není ani dostatečná podpora shora.

Přidejte se, tohle můžete venku zažít

Letošní ročník Měsíce školních zahrad podporuje dvě zásadní témata. V květnu můžete otevřít svou vlastní venkovní laboratoř či zelené lázně? Co vás láká víc?

close info Vzdělávací centrum TEREZA zoom_in Květen je Měsíc školních zahrad. Zapojit se můžete i vy.

Prvním z témat je WELLBEING VENKU – jak podpořit psychickou pohodu dětí i dospělých venku. Druhým tématem je pak VĚDA VENKU – jak otevřít venkovní laboratoř i na 2. stupni ZŠ, SŠ. S dětmi můžete zažít přírodní wellness i venkovní laboratoř.

Na webu Učíme se venku jsou připraveny aktivity a lekce ke stažení. Vyzkoušejte, ochutnejte a vyrážejte ven pravidelně. Nezáleží, zda jste městská či venkovská škola. Každý si může najít svůj zelený ostrov v okolí, kam vyrážet.

Proč brát děti ven a proč se zapojit jako škola, třída nebo jako rodina?

Venek léčí. Zažijte s dětmi přírodní wellness každý den. Příroda je nejlepší lékárna. Umí nám nabít baterky, zlepšit náladu, vyčistit hlavu, snížit stres, rozhýbat tělo, posílit zdraví. Venek učí. Objevte s dětmi vědu venku. Příroda je nejlepší laboratoř. Nabízí nekonečně pomůcek, otázek i záhad k objevení. Navíc vše v praxi a propojené do souvislostí. Klima. Najděte místa v přírodě, která můžete zlepšit. Počasí i příroda kolem nás se mění. Rychleji, než jsme čekali. Zažijte s dětmi, že každý z nás může něco změnit.

close info Vzdělávací centrum TEREZA zoom_in Květen je Měsíc školních zahrad. Zapojit se můžete i vy.

„Měsíc školních zahrad je pro mě vždy nejkrásnější i nejvíc pracovní měsíc v roce. Je to čas, kdy vyráží ven nejen zkušení venkovní učitelé, ale i ti pohodlnější opatrnější učitelé, vychovatelé, rodiče i prarodiče. Samy děti je dost často „táhnou“ ven. Máme ohromnou radost, jak se svátek zahrad v ČR uhnízdil a každoročně chodí záplava fotek, dotazů, tipy, zážitků od vás všech. Pokud váháte co, kde a jak s dětmi podniknout, nechte se inspirovat v letošních výzvách ven. Opravdu stačí jen otevřít dveře a vyrazit.“ Justina Danišová, vzdělávací centrum TEREZA, tým Učíme se venku

Chcete vědět víc a chcete se zapojit?

Přečtěte si názory zkušených...kteří inspirují i nás. Zapojení je velmi jednoduché a určitě jej zvládnete:

Na našich stránkách si vyberte téma – Zda chcete s dětmi venku odpočívat či bádat. Inspirujte se – Vyberte si hry či lekce, které jsme pro vás připravili. Vyrazte ven – Užijte si čas venku, objevujte i odpočívejte celý měsíc nebo jen jeden den. Dle vašich možností. Pozvěte ven ostatní – Užili jste si čas venku? Pozvěte dospělé i děti ze svého okolí. Inspirujte ostatní ke změně. Sdílejte vaše zážitky a objevy se svým okolím. A také ve FB skupině Školní zahrada na Instagramu nebo na emailu tym@ucimesevenku.cz

close info Vzdělávací centrum TEREZA zoom_in Květen je Měsíc školních zahrad. Zapojit se můžete i vy.

Chcete se zapojit i s menšími dětmi? I to je možné.Pokud hledáte nápady pro mladší děti, inspirujte se v nápadech pro MATEŘSKÉ ŠKOLY od Nadace Proměny KK. Navíc od 1. 5. 2024 startuje také anglická verze kampaně viz NAŠE ANGLICKÉ STRÁNKY.

Venku můžete být nejen v květnu, ale pravidelně

Tady je 7 dobrých důvodů, proč přesunout výuku i hraní ven:

Učit se venku děti baví: Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro naše smysly, ale i pro naše myšlení. Učit se venku zvyšuje zájem o učení: Spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit uspokojení z vlastního učení. Snižuje se počet absencí. Učit se venku zlepšuje vzdělávací výsledky: Co se naučíme skrze zážitky venku se v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Učit se venku podporuje zdraví dětí: Pobyt a pohyb venku snižuje nadváhu a obezitu, zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí. Učit se venku zvedá spokojenost a náladu dětí i učitelů: Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě. Snižuje stres, úzkosti a deprese. Wellbeing venku je tak přirozený a zdarma. Učit se venku posiluje vztahy mezi dětmi i s učiteli: Venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci. Snižují se důvody ke vzniku agresivity a násilí. Učit se venku je přirozené: Děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

Vzdělávací centrum TEREZA, z.ú. působí v ČR i v zahraničí 45 let. Organizace začala ochranou Prokopského údolí, dnes vytváří inovativní enviromentální vzdělávací programy, materiály a publikace pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Pomáhá tak mladým lidem měnit naši společnost k udržitelné bezuhlíkové budoucnosti. TEREZA spolupracuje s téměř 1400 škol, podporuje a vzdělává okolo 10 000 učitelů a učitelek a má dopad na více než 220 000 dětí. Rodičů navíc dává tipy, jak smysluplně trávit čas se svými dětmi. Zároveň šíří myšlenky do více jak 40 zemí světa od Washingtonu po Kyrgyzstán. V neposlední řadě participuje na společné iniciativě ucimoklimatu.cz. Na práci TEREZY, její programy a tipy se můžete podívat na rozcestníku www.terezanet.cz.

Zdroj: Dům&Zahrada, Justina Danišová, www.ucimesevenku.cz, www.jdeteven.cz, www.terezanet.cz