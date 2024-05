Udělejte z povinností radost a začněte uklízet, vařit nebo zahradničit s větším zápalem. I při těchto činnostech můžete hubnout nebo si hlídat potřebnou váhu. A v pohodlí domova.

Nemáte paní na úklid, kuchařku ani zahradníka? Volejte hurá! Hubnutí podpoří běžné domácí práce typu utírání prachu, luxování nebo žehlení či vaření. Při úklidu nebo přípravě jídla vydáváte energii. A tím lze ve spojení s rozumnou životosprávou shodit i nějaké to kilo. A což teprve práce na zahrádce, to je hubnutí s bonusem, na čerstvém vzduchu.

Podívejte se na tyhle krásné menší zahrady. Než si některou z nich založíte, jistě budete o několik kilo lehčí:

Zdroj: Youtube

10 minut pro endorfiny

Jakákoliv činnost podporuje váš energetický výdej, dokonce i spaní nebo nebo válení na gauči a sledování televizního programu. Ale při nich nehubnete. Ani neprotáhnete tělo, neposílíte svaly a nevytvoříte si zásobu endorfinů. K vyplavování těchto hormonů štěstí stačí pouhých 10 minut fyzické aktivity.

Rada navíc: I při úklidu, vaření nebo práci na zahradě využíváte opakující se pohyby. Abyste skutečně posílili svaly, opakujte každý pohyb minimálně 10x.

Proč nehubneme všichni stejně

Výdej energie závisí na několika faktorech. Zejména jde o vaši váhu, věk, pohlaví, kondici a také o intenzitu (náročnost a rychlost) prováděných pohybů. Neboli někdo při úklidu hubne více, jiný méně, ale každá aktivita se počítá. A může podpořit hubnutí nebo přispět k udržení stávající hmotnosti.

close info Drpixel / Shutterstock zoom_in Tohle je ideální situace: uklízení v páru

Co se stane, když uklízíte?

Poctivým utíráním prachu ze všeho nábytku a interiérových dekorací i pavučin ze stěn zpevníte rovněž paže při zvedání prachovky do výšky.

při zvedání prachovky do výšky. Často perete a dáváte prádlo do sušičky? Pak posilujete hýždě i stehna . Při věšení oblečení na šňůru zpevňujete paže.

. Při věšení oblečení na šňůru zpevňujete paže. Žehlení je paráda. Podsaďte pánev, zpevněte břišní svaly a budete posilovat hlavně paže, ale také bříško, hýždě a dokonce i stehna.

Když vytíráte podlahu nebo vysáváte, podporujete břišní svaly . A pokud drhnete podlahu postaru , v kleku a s hadrem v ruce, perfektně procvičujete ruce a ohebnost ramenních, kolenních i kyčelních kloubů. Tedy těch, které se ve zralém a pozdějším věku nejčastěji operují.

. A , v kleku a s hadrem v ruce, ruce a ohebnost ramenních, kolenních i kyčelních kloubů. Tedy těch, které se ve zralém a pozdějším věku nejčastěji operují. Při běžném úklidu skříní v horní výšce se parádně protáhnete. Pokud děláte pořádek v komodách a nižších skříňkách, můžete přidat i dřepy.

Celkový úklid koupelny představuje komplexní pohybovou aktivitu pro vaše tělo.

pro vaše tělo. Při zahrádkaření také protahujete a posilujete celé tělo. Ale střídejte jednotlivé činnosti (ve stoji, v předklonu, podřepu či na čtyřech), abyste omezili jednostrannou zátěž svalů. Totéž platí i pro úklid koupelny.

close info Photoroyalty / Shutterstock zoom_in Utírání prachu se také počítá, jen střídejte pozice. Tedy stoj vzpřímený a ruce občas ve výšce s předklony a podřepy (nízký nábytek)

Kolik se dá shodit za hodinu

Mytí nádobí v ruce: asi 300 kJ

asi 300 kJ Vysávání (s přenášením luxu v rukách), mytí oken: asi 760 kJ

asi 760 kJ Vaření (ochutnávání nepočítáme): asi 480 kJ

asi 480 kJ Žehlení: asi 680 kJ

asi 680 kJ Mytí kuchyně, koupelny, "průvan" skříní: kolem 550 kJ

kolem 550 kJ Běžné práce na zahradě (pletí, výsadba, zastřihávání rostlin, hrabání): asi 1000 kJ

Z toho například sekání trávy: 1135 kJ (osoba vážící cca 57 kg) nebo 1680 kJ (osoba vážící asi 84 kg).

Půl kila tuku týdně?

Obecně platí: Kdo chce shodit 1 kilo tuku týdně, měl by navíc vydat energii odpovídající více než 32 000 kilojoulů (7 700 kcal), což zní hrozivě. Ale to jsou nadsazené cíle, půl kila tuku týdně by bohatě stačilo. A už jsme asi na 16 000 kJ týdně.

Jak na to: Když k úklidu a vaření (například 6000 kJ týdně) přidáte 4 hodiny práce na zahradě (asi 4000 kJ týdně) a ještě 5x hodinu svižnější chůze za týden (5x cca 1200 kJ = 6000 kJ týdně), máte splněno. A zhubnete.

Zdroj: rozumnehubnuti.cz, stobklub.cz, womenshealthmag.com