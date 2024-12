Jak vyčistit troubu bez dřiny? Vyzkoušejte tenhle osvědčený trik a bude jako nová

info New Africa / Shutterstock

Tereza Sladká 17. 12. 2024 clock 2 minuty gallery video

Čištění trouby. Věc, kterou snad nikdo nemá na seznamu oblíbených činností. Zaschlé omáčky, připečené zbytky a mastnota. Ale co kdyby existoval způsob, jak se toho všeho zbavit bez drhnutí a bez chemie? A on existuje! Hlavním hrdinou tohoto příběhu je – překvapivě – obyčejný prášek do pečiva.

