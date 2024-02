Mexické okurky spojují křehkost s pikantností a každé kousnutí je chuťové dobrodružství. Tyto drobné, avšak výrazné plody překvapí svou rozmanitostí a zároveň jednoduchostí přípravy.

Mexická okurka, známá také jako cucamelon, nabízí více než jen roztomilý vzhled. Tyto malé zelené skvosty jsou nejen výjimečné svým vzhledem, který připomíná miniaturní melouny, ale především svou jedinečnou chutí. Tyto drobné plody pocházejí z oblasti od Mexika po Venezuelu a jsou kulinářským zjevením v rodině tykvovitých.

Kde se mexická okurka vzala?

Hádáte správně, v Mexiku. Mexická okurka, s latinským názvem Melothria scabra, má bohatou historii pěstování v Latinské Americe. Její pěstování sahá daleko do minulosti, byla ceněna domorodými kulturami pro svou výjimečnou chuť a všestranné využití. V posledních letech se stala populární po celém světě, což přispělo k rozšíření jejího pěstování i mimo původní oblasti.

Mexická okurka je menší než běžná okurka, velikostí připomíná velké hrozno. Má zelenou barvu s bílými pruhy, což jí dodává podobu miniaturního melounu. Chuťově se vyznačuje mírnou kyselostí a osvěžujícím, lehce nakyslým podtónem, což ji odlišuje od tradičních okurek.

Naložte si mexické okurky i vy

Nakládání mexických okurek je umění, které spočívá v kombinaci tradičních postupů s moderními chuťovými nuancemi. Křupavé a osvěžující. Tak bych je popsala. A věřím, že se mohou snadno stát vrcholem i vašeho stolu. Vyzkoušejte tento jednoduchý, avšak výrazný recept na nakládané mexické okurky, kterým ohromíte každou návštěvu! Připravte si:

500 g mexických okurek (cucamelon)

500 ml bílého octa (nebo jablečného octa)

500 ml vody

2,5 lžíce soli

2 lžíce cukru

VOLITELNĚ DLE VAŠÍ CHUTI: tenký plátek zázvoru, několik kapek rybí omáčky, list kafrové limetky, půl stroužku česneku, čerstvé thajské chilli, koriandr (nebo jiné kombinace podle vaší chuti)

Okurky důkladně omyjte. Ve velkém hrnci smíchejte ocet, vodu, sůl a cukr. Přiveďte k varu a míchejte, dokud se sůl a cukr nerozpustí. Chuť si můžete upravit podle vlastního gusta. Do sterilizovaných sklenic rozmístěte okurky a přidejte vybrané koření a dochucovadla.

Nalijte připravenou nakládací lázeň do sklenic tak, aby okurky byly kompletně ponořené. Sklenice pevně uzavřete a umístěte je do velkého hrnce, který naplňte vodou tak, aby sahala do dvou třetin výšky sklenic. Přikryjte ho pokličkou a přiveďte vodu k varu. Poté vařte na mírném ohni po dobu 40 minut.

Pak sklenice opatrně vyjměte z hrnce a nechte je zcela vychladnout. Tento způsob konzervace zaručuje, že okurky si uchovají svou křupavost a plně absorbují chutě přidaných koření a bylinek. Nakládané mexické okurky jsou ideálním doplňkem na piknik, grilování nebo jako originální překvapení na večírku.

Můžete je také použít jako nevšední ingredienci do salátů nebo jako křupavý doplněk k sendvičům. Vychutnejte si tuto kulinářskou pochoutku, která v sobě snoubí tradici s moderními chuťovými trendy, a překvapte své hosty netradičním, avšak nesmírně chutným pokrmem.

