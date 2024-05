Představa předání štěňátka za dobré vysvědčení může vypadat jako milý způsob, jak odměnit dítě za jeho školní úspěchy. Avšak tento krok byste měli pečlivě zvážit z několika důvodů.

Asi každé dítě zatouží po zvířecím kamarádovi a slibuje svým rodičům, že se o něj bude starat, denně ho krmit, venčit a uklízet. Ale rodiče jsou ti, co by měli vzít rozum do hrsti a koupi psa, jako dárku za vysvědčení, opravdu zvážit. Jsou to totiž právě oni, kdo se o psa budou pravděpodobně starat.

„Pes vyžaduje pravidelné vycházky a opravdu velkou míru pozornosti a ze začátku také spoustu trpělivosti při výcviku,” říká Zuzana Sequensová z eshopu spokojenypes.cz. Kromě pravidelné péče byste neměli zapomínat ani na peníze, náklady na domácího mazlíčka totiž nespočívají jen v jeho pořizovací ceně. Nemalé výdaje představují i pravidelné návštěvy u veterináře nebo krmivo.

Důsledky špatného rozhodnutí jsou tragické. Štěňátka pak po prázdninách končí v útulcích či na inzertních serverech, v horším jsou vyhozeny z automobilu někde za městem. Osudy takových psů jsou pak mnohdy děsivé.

Vysvětlete dítěti, co péče o psa opravdu znamená

Aby si dítě dokázalo představit, co péče o psa znamená, vezměte ho nejlépe k chovateli vysněného plemene nebo do útulku, kde umožňují venčení pejsků, ať vidí na vlastní oči, jaké podmínky pes potřebuje. Vysvětlete mu, že takové venčení psa je potřeba alespoň 3x denně a za jakéhokoliv počasí.

Než psa dítěti pořídíte, můžete vyzkoušet jeho odhodlání tím, že s ním budete o víkendu pravidelně brzy vstávat a chodit s ním na procházky. Rozhodně ale nepočítejte s tím, že se o psa dítě bude starat samo.

Náročnost úkolů by se měla odvíjet od věku dítěte a jeho schopností. Dávejte mu tedy drobné úkoly, aby se na péči podílelo, ale vše byste měli mít ve svých rukou především vy. „Dítěti je dobré ukládat přiměřeně náročné povinnosti spojené s péči o psa, jako je venčení nebo dohlížení na to, aby měl pejsek vždy čistou vodu v misce,” vysvětluje ještě Zuzana Sequensová.

Jak se starat o štěně? Podívejte se na praktické tipy v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Pes má i své výhody

Pes v domácnosti ale není jen starost. Přinese do rodiny spoustu radosti a zážitků. Navíc mají zvířata velmi pozitivní vliv na psychický i fyzický vývoj dítěte. Učí se komunikaci, trpělivosti, empatii a s přibývající zodpovědností také sebedůvěře. Pes také děti motivuje k pohybu.

Důležité je zvolit správné plemeno zvířete

Při finálním výběru psa by měly být hlavní prioritou povaha a velikost psa. Vždy se nejdříve zamyslete nad tím, k čemu bylo plemeno vyšlechtěno a jaké životní podmínky vyžaduje. Teprve na poslední místo zařaďte vzhled psa.

Dále je důležité popřemýšlet, zda si pořídit psa s průkazem původu, či bude stačit bez něj. Psi s průkazem původu jsou sice dražší, ale vyplatí se v mnoha ohledech. Je například od začátku jasné, jak bude pes vypadat, a v malém bytě tak později nepřekvapí svou velikostí. Průkaz původu dále garantuje základní charakterové vlastnosti.

Nejlevnější variantou je pes z útulku. Tito psi si často na nové prostředí zvykají delší dobu, protože kvůli svým předchozím zkušenostem lidem nedůvěřují. Tato nevýhoda ale může být i výhodou. Pes, který nikdy nezažil bezpečí domova, si tohoto nově nabytého daru může cenit a být svému novému pánovi vděčný.