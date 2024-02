Zemlbába neboli žemlovka patří mezi jídla, která mají své nadšené fanoušky i zaryté odpůrce. Se správným receptem a dobrými ingrediencemi se ale z postrachu školních jídelen hravě stane luxusní pochoutka.

Žemlovce se někdy říká pudink chudých, rozhodně ale nepatří mezi podřadné pokrmy typu „z nouze ctnost“. Ve skutečnosti je jídlem, které rezonuje se současnými trendy – představuje totiž skvělý způsob, jak zamezit plýtvání potravinami a dát novou tvář starému pečivu, které by skončilo v koši.

Receptů na žemlovku existují desítky a každý ji má rád v troch jiné podobě. Inspirovat se můžete videoreceptem pana Cuketky, který preferuje variantu z máslových žemlí a k jablkům přidává vlašské ořechy. Na přípravu krok za krokem se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pečivo je základ

Základní verze žemlovky se připravuje z klasických rohlíků, housek nebo veky, případně toastového chleba. V období Vánoc a Velikonoc se hodí na zužitkování zbytků vánočky či mazance, využít ale můžete i jiné druhy pečiva. Třeba bílou bagetu, která už ztratila svůj šmrnc, výborné jsou briošky, bulky i sladké loupáky. Toužíte-li po trošku zdravější variantě, dobře vám poslouží celozrnné pečivo, stejně tak i bezlepkové.

Žemlovka neboli zemlbába patří mezi klasická jídla české kuchyně, v různých obměnách ji ale najdete téměř ve všech světových kuchyních.

Mléko, nebo smetana?

Při přípravě žemlovky je třeba namočit plátky pečiva do mléka, pokud si chcete ale dopřát luxusnější variantu, použijte smetanu, nebo jejich kombinaci. V receptech se často doporučuje rozšlehat do nich žloutky – obejdete se ale i bez nich. Tekutinu můžete osladit klasickým nebo vanilkovým cukrem, ale pokud používáte sladké pečivo, není to potřeba.

Na přípravu žemlovky můžete použít starší rohlíky, housky nebo veku, skvělé jsou briošky, máslové housky, loupáky, vánočka či mazanec.

Sněhová čepice

Někdo nedá na použití bílkového sněhu dopustit, pro jiného je to zbytečná ingredience navíc. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete. Pravdou je, že varianta se sněhovou čepicí může působit více esteticky, takže pokud chcete žemlovku servírovat jako sváteční dezert, práce navíc se vám vyplatí. Pozor, sníh z bílků se na žemlovku přidává až na závěr pečení a nechá se jen několik minut zapéct do zlatavé barvy. Připravte si ho proto až těsně před použitím, aby vám nespadl.

Nejlepší náplň?

Jablka se skořicí jsou klasickou volbou, do žemlovky ale můžete použít jakékoliv ovoce podle aktuální sezony - hrušky, švestky, jahody nebo třešně.

Tradičně se žemlovka připravuje s jablky, která se nastrouhají nahrubo, nakrájí na plátky nebo na malé kostičky. K ochucení se používá skořice a obvykle nechybí rozinky, které lze pro výraznější chuť předem namočit do rumu. Pokud vám rozinky nechutnají, zkuste místo nich brusinky. Kromě jablek budou skvělé i hrušky nebo švestky, v letní sezoně vyzkoušejte variantu s jahodami, třešněmi, broskvemi nebo meruňkami. Vrstvu pečiva a ovoce můžete také doplnit o tvaroh rozšlehaný se žloutkem a cukrem. Kromě další chuti se tvaroh postará i o vyšší množství bílkovin, takže vás žemlovka lépe zasytí.

Žemlovka má spousty podob a z obyčejného nákypu ji lze povýšit na luxusní moučník.

Jednoduchá žemlovka s jablky, skořicí a rozinkami

Doba přípravy: 60 minut

Ingredience:

5 jablek

400 g staršího bílého pečiva

300 ml mléka

50 g rozinek

2 balíčky vanilkového cukru

1 lžička mleté skořice

20 g krupicového cukru

50 g másla

strouhanka na vysypání pekáčku



Příprava:

Jablka oloupejte, nastrouhejte nahrubo a promíchejte s jedním sáčkem vanilkového cukru a skořicí. Pečivo nakrájejte na plátky a rozložte do větší misky. Mléko rozmíchejte s jedním sáčkem vanilkového cukru a směs nalijte na pečivo. Troubu předehřejte na 170 ºC. Pekáček vymažte máslem a vysypte strouhankou. Dno pokryjte plátky namočeného pečiva a poté na něj navrstvěte jablečnou směs. Následně ji zakryjte zbylým pečivem. Pokud máte menší pekáček, postup zopakujte. Horní vrstvu pečiva posypte krupicovým cukrem a trochou skořice. Rozložte na ni plátky másla a vložte do trouby. Pečte 30-40 minut dozlatova.

Zdroj: makova-panenka.cz, www.irozhlas.cz